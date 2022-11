Predsjednik Zoran Milanović danas je obišao Interliber, a nakon obilaska stao je pred medije. Komentirao je prodaju udjela Fortenove. "Ja bih bio sretan da su to preuzeli mirovinski fondovi, ali oni isto moraju voditi računa o nekim kriterijima. Ali o tome odlučuju samo oni”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da mirovinci imaju puno toga za objasniti.

"On voli prijetiti bezveze i u prazno. Prozivati SOA-u, kao ona bi trebala znati što se događa. To je neodgovorno kad imaš toliku moći i odgovornosti u rukama, imao sam je i ja, ali ne bi mi palo na pamet da kažem odite pitat SOA-u. SOA nije KGB hvala Bogu, nije ni CIA. To će Plenković morati objasniti što je mislio pod tim. Neće oni morati ništa objasniti osim ako nisu članovi Predsjedništva HDZ-a, ali nisu. Odgovaraju vlasnicima, strogo su regulirani, i ovakve odluke donose sami", komentirao je Milanović.

'Očekujem da mi se pristupi na drugi način'

O arapskom investitoru, kaže, ne zna ništa. "Nikad čuo za njega, nemam nikakve informacije. On je kupio te dionice, to je to. Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je bitno da ta Fortenova nastavi raditi", rekao je.

Upitan hoće li se odazvati sjednici Antikorupcijskog vijeća o INA-i, kazao je da on na to ne mora otići.

"Ja ne moram na to otići, ali htio bih dobiti neke konture značenja mog svjedočenja tamo, osim da se netko zabavlja. Imam ja vremena, ali što bih ja tamo treba reći, tko je ubio Kennedyja, tko je držao ljestve? Predsjednički imunitet postoji upravo zato da vas ne može svatko u svakom trenutku vuči za, da prostite, za nešto", kazao je, dodavši da očekuje da mu se pristupi na drugi način, a ne da to dolazi iz medija.

"Stvar je u tome da ja nemam tamo što reći", rekao je Milanović.

Na tvrdnje Majka Srebrenice koje tvrde da negira genocid, Milanović je rekao da je to laž. "Ja sam mislio da je to jedna dostojanstvena udruga. Nadam se da nisu upale u kliješta besprizornih i beskrupuloznih unitarističkih muljatora iz Sarajeva. Ja nisam nikada negirao razmjere ubojstava i masakara u Srebrenici, to je kao kada netko negira Holokaust kao takav, ali pravne kvalifikacije, to je nešto drugo. Nismo u nekom kalifatu", kazao je.