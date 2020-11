PREDSJEDNIK NACIONALNE UDRUGE UGOSTITELJA O ZATVARANJU: ‘Do sada se nitko nije bunio. Evo, došlo je vrijeme da se ljudi počnu buniti’

‘Ne može se nekoga zatvoriti, a drugoga ostaviti otvorenog. Evo, vi radite normalno i funkcionirate, a nas su zatvorili u potpunosti’, kazao je Medak

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak za N1 je komentirao u kakvoj su situaciji ugostitelji koji čekaju odgovor nadležnih ministarstava nakon prvih razgovora s tri ministra povodom objave najnovijih protepidemijskih mjera.

“Ne može se nekoga zatvoriti, a drugoga ostaviti otvorenog. Evo, vi radite normalno i funkcionirate, a nas su zatvorili u potpunosti”, kazao je Medak te napomenuo kako im je oduzeto pravo rada koje je ustavom zagarantirano svima.

“Do sada se nitko nije bunio. Evo, došlo je vrijeme da se ljudi počnu buniti”, dodao je te objasnio da za sada nisu mogli dobiti ništa, osim što su iznijeli svoje zahtjeve, jer nisu imali vremena razraditi ekonomske učinke predloženih opcija povodom mjera za koje su doznali tek nedavno.

‘Mi smo bili sigurni da se nas neće zatvoriti’

“Ministar Marić je rekao: ‘Dok ja ne znam ekonomski učinak jedne, druge opcije, teško mi je bilo što reći.’ Ali ono što su svi odmah rekli je da će možda napraviti kompromis izumeđu te dvije opcije. Mi smo rekli: ‘OK, mi ćemo biti tu partneri dok se dođe do točke obeštećenja koja će biti zadovoljavajuća i za nas i za vas. Mi radimo analizu među nama troškova koji nam proizlaze”, kazao je.

Rekao je da je problem i to što je teško reći koliki će biti troškovi, primjerice, fast fooda, hotela, kafića, “jer među njima nema poveznice, osim što su svi ti objekti ugostiteljski”. Za to sve treba vremena: “Mi smo bili sigurni da se nas neće zatvoriti i zato to nismo radili. Mi smo sve naše prijedloge radili u zadnja dva dana.”