PREDSJEDNIK MILANOVIĆ VOLI SKUPE IGRAČKE: U dva mjeseca 14 puta se vozio s helikopterom za 330.000 kuna. Je li pretjerao?

Zoran Milanović mogao je naučiti da javnost zanima kad se, koliko i za čiji račun igra skupim igračkama

Krenuo je skromno. U inauguraciji nije bilo ničega pompoznog jer to je bila poruka nekog novog smjera. Da mu se sviđaju vojna vozila, Zoran Milanović je pokazao kad je još bio premijer. No, sad je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga i na raspolaganju ima i mnogo udobnija vozila. Primjerice, helikopter MORH-a u kojem se udomaćio. Ukupno je samo ovog ljeta Milanović u zraku proveo 55 sati.

Predsjednik je, kako je otkrio Jutarnji list, 19. lipnja helikopterom letio iz Zagreba za Brijune pa zatim istoga dana do Zemunika, od Zemunika do Brijuna i zatim natrag za Zagreb. 22. lipnja letio je za Ćilipe, iz kojih se u Zagreb vratio dan kasnije. Zbog čega? Još uvijek ne znamo, javlja RTL.

28. lipnja Milanović je letio na Korčulu, dan kasnije s Korčule do Rijeke. 31. srpnja letio je na Hvar gdje je s obitelji ljetovao u državnoj rezidenciji. 4. kolovoza s Hvara je letio za Zagreb. Zatim leti u Knin, iz Knina u Sinj, pa na Dan pobjede na Hvar.

MILANOVIĆEVA PUTOVANJA: Za potrebe predsjednika u dva mjeseca na gorivo za helikopter i brod otišlo je čak 330.000 kuna

Sporni put u Albaniju

8. kolovoza letio je u Metković i Ploče pa natrag na Hvar otkud je sutradan letio do Sinja na Alku. Isti dan natrag do Hvara, zatim 11. kolovoza helikopterom do Dubrovnika, otkud se vjerojatno ukrcao na brod Učka koji je njega i njegovu obitelj odveo na sporni put u Albaniju.

Kad se vratio natrag u Dubrovnik, helikopter ga je 14. kolovoza vratio na Hvar. Dva dana kasnije s Hvara se vraća u Zagreb. Pet dana poslije toga, leti na Mljet van službenih najava i vraća se isti dan. Trošak putovanja helikopterom i brodom u lipnju i kolovozu iznosi 330.000 kuna. Samo za gorivo.

Je li predsjednik pretjerao?

“To je stvar svakog ponaosob. Ja mislim da je ovo sve u okviru očekivanih aktivnosti predsjednika. Za mene tu nema nekog velikog grijeha”, kaže Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa najviše zanima predsjednikov put u Albaniju i susret s premijerom Edijem Ramom – i to brodom Hrvatske ratne mornarice. Jer prvo je Ured predsjednika obavijestio kako je riječ o privatnom posjetu, da bi naknadno to postalo obnašanje predsjedničkih dužnosti. Snimke s tog susreta nemaju ni albanske kolege, a dokumente koji bi opravdali put Ured predsjednika još nije poslao Povjerenstvu.

“Ako tu krene nešto drugo, nekakvo privatno korištenje, to nije isto. Nije isto ni na koji račun se terete troškovi toga svega. Upravo zato je problem kad visoki dužnosnici po svom krenu u službenu egzistenciju tjerati privatne stvari. To je ta jedna neugodna dvojba po pitanju odlaska u Albaniju našeg predsjednika”, upozorava Igor Tabak, vojni analitičar portala Obris – obrana i sigurnost.

ZORAN MILANOVIĆ PRIJAVLJEN POVJERENSTVU ZA SUKOB INTERESA: Radi se u putovanju u Albaniju

Pretvaranje privatnog u službeno

“Sve treba koristiti razmjerno prilikama. Ako ideš privatno, onda to trebaš jasno i precizno reći, a ne naknadno to privatno pretvarati u službeno jer to se onda više ne može objasniti javnosti. Ja se nadam da će gospodin Milanović ipak Povjerenstvu poslati dokumentaciju i da ga Povjerenstvo neće ignorirati, kao što je bio slučaj s nekim drugim slučajevima”, kazala je bivša premijerka Jadranka Kosor.

Kao primjerice kad je Kolinda Grabar-Kitarović putovala u SAD na privatni put, koji je naknadno nemušto pretvoren u službeni. Njene letove helikopterom često se propitivalo jer ih je dizala kad je kasnila na susrete i nakon što je otkriveno kako ih je koristila za putovanje na odmor ili na teniski turnir. I Zoran Milanović mogao je naučiti kako javnost zanima kad se, koliko i za čiji račun igra skupim igračkama.