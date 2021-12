Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je bivšu predsjednicu Vlade Jadranku Kosor, zbog iznimnog doprinosa međunarodnom položaju i ugledu RH te razvoju odnosa države i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima, odlikovao Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom. U razgovoru za Net.hr krajem prošlog mjeseca Kosor se prisjetila perioda kada je ona obnašala funkciju premijerke. "To da se predsjednika Vlade vrijeđa, da ga se nastoji omalovažiti, ja sam osjetila u pravom smislu te riječi, jer je tada šef opozicije bio Zoran Milanović. Pa tako me nije nitko izvrijeđao kao on", rekla je Jadranka Kosor kroz smijeh. Rekla je da je na sve kritike oporbe pokušala odgovoriti argumentima. "Kada bi Zoran Milanović rekao: 'Vi samo hodate po svijetu i sramotite nas', ja bih na to odgovorila: 'Gospodine Milanoviću, mi ćemo završiti pregovore, ja ću završiti pregovore i potpisat ću pristupni ugovor za EU'. I tako bi", kaže. Na pitanje zamjera li mu sada takve riječi, kaže da je to stvar njegova stila i naravi protiv koje se ne može.