Uoči 29. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade "Puma" i dana 2. oklopno mehanizirane bojne "Pume" Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položit će vijenac i zapaliti svijeću u spomen na poginule branitelje Domovinskog rata u Kapelici Sv. Juraja u Varaždinu.

Milanović će se zatim susresti s veteranima 7. gardijske brigade "Pume", zapovjednikom gardijske-oklopno mehanizirane brigade Mijom Validžićom te predstavnicima Grada Varaždina i Varaždinske županije.

"Ja sam na to upozorio. Tko laže taj i krade. Njegova stranka je osuđena za organizirani kriminal", rekao je Milanović o HDZ-u. "Naprosto onima koji varaju ne vjeruješ. Rekao sam sve što sam imao reći."

"Lijepo, međutim tako nešto slično već postoji. Bilo bi bolje da se tome ne pristupa blagdanski ili po plitkom proljetnom oranju. Ne mogu biti protiv toga, ali to je nedomišljeno", komentirao je nove demografske mjere Vlade.

"Nisam pratio postupak. Davno je to bilo. Ta duljina postupka dovodi do toga da povjerenje građana kopni. Dugo je to. Ne znam više tko je što rekao ili uzeo. Neki vaši kolege su tezgarili kod njega. Nemojte vi to napraviti s nekim drugim. Žao mi je, opet HDZ-ovac", osvrnuo se na presudu Nadanu Vidoševiću.

Kasnije se očekuju izjave za medije.