Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu će od 13:30 sati održati konferenciju za novinare.

Milanović će, kako je najavljeno, govoriti o modernizaciji i opremanju Hrvatske kopnene vojske. "Mogućnost nabave američkog vozila Bradley počela se razmatrati još 2017. godine. Ovo što radim je kako ne bi propala ova inicijativa. To je bila inicijativa bivšeg ministra Damira Krstičevića. To je bila dobra ideja i vidim da Krstičević, kao savjetnik premijera Andreja Plenkovića, još uvijek zagovara tu ideju i to je dobro. Naglašavam kako smo mi, Hrvatska, još prije 5 godina tražili konkretnu ponudu SAD-a, koja je partnerska država. Uvođenje Bradleya u Hrvatsku ušlo je u sve dokumente razvoja oružanih snaga. Ta vozila su još prije nekoliko godina izabrana od strane hrvatskih stručnjaka", kazao je Milanović.

"Po svim elementima radi se o donaciji", nastavio je predsjednik. "Ukupna cijena američke ponude, iznosi otprilike 150 milijuna dolara plus PDV. To plus PDV se nije govorilo kad smo nabavljali 20 godina stare avione od Francuza", kazao je. "To nije nekakva amorfna masa, to su kvalitetna vozila. Doniraju se 84 vozila Bradley koja su naši stručnjaci odabrali, a uz vozila, doniraju se 62 topa, 34 strojnice i 41 radiouređaj. Ponuda uključuje i financijsku donaciju od 45 milijuna dolara", dodao je Milanović.

Milanović je kazao da je posebno važno da je vojni vrh jedinstven u zaključku kako je to dobra ponuda. "Prema taktičkoj studiji američka ponuda je procijenjena kao optimalna. To nije ponuda, to je traženje. Druge države nema, druge ponude nema. Zašto je Hrvatska vojska stala iza te ponude? Ona mora formirati srednju pješačku brigadu, zbog NATO-a. Bradley bi bio glavno oružje uz Patriju i neophodan je da bi brigada postojala. Patria i Bradley, to nije isto, razlika između života i smrti'', kazao je.

Predsjednik je kazao da smo svjesni izazova koji se odnose na održavanje vozila. "Amerikanci su nam do sada donirali puno toga. Dva Black Hawka su pokloni", dodao je.

"Nije mi jasno zašto Vladi treba toliko da bi se provela odluka koja je operativno prije par godina, donesena na temelju mjeseci i mjeseci rada. Ovo pokazuje da njegovi ljudi u ministarstvu obrane ne rade dobro svoj posao ili im ne vjeruje. Da sam ja ministar, ja bih dao ostavku. Premijer se postavlja kao arbitar. Vojska postoji u hrvatskom Ustavu, ministarstvo je osnovano radi vojske, ne obrnuto. Vojska je ustavna kategorija, ministarstvo servis", poručio je Milanović.

"Prije nekoliko tjedana donesena je odluka o 12 aviona starih 20 godina. Podržao sam to jer sam znao kamo to vodi, ali radi se o ogromnom novcu. Pitanje je kako ćemo se s tim nositi, kako ćemo to uklopiti u svoj sustav obrane jer neki sustavi uopće nisu nabavljeni za to, npr. sposobnost zrak-more. Ali onaj koji je donosio odluke o tome nije vodio računa. Takvu odluku da se nešto ne nabavi nije donio Hranj, nego ekipa iz Ministarstva obrane. Nek' objasne zašto to nisu napravili. Je li to strategije obrane RH?", upitao je Milanović, dodajući da preispitivanje američke ponude dovodi u pitanje odnose s SAD-om. "Dojam ove cijele priče je da nas žele nasamariti. Nas, koji smo ih tražili ponudu... Imamo preko 25 godina iskustva koja je uglavnom bila usmjerena da se HV razvije kako ne bi bila teret.

Ministar obrane Mario Banožić danas je uoči sjednice Vlade govorio o projektu Bradley. Kazao je da su dogovori u tijeku i dodao da, dok ne dobiju odgovore na sva pitanja od američke vlade neće otkrivati hoće li, ili neće, Hrvatska kupiti vozila od SAD-a.