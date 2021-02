Predsjednik je ponovno odabrao Facebook, za uzvraćanje paljbe na kritike

Nakon što su iz udruge B.A.B.E. prozvali Zorana Milanovića zbog njegove ovotjedne izjave o zlostavljanim glumicama, predsjednik je odlučio odgovoriti.

Putem Facebooka nazvao ih je “udrugom glupog i neduhovitog akronima”, te rekao kako upravo on već dvadeset godina provodi ono “o čemu oni samo uglavnom galame”.

Evo i cijelog njegovog statusa.

“Najoštrije osude zbog toga što imam stav i usudim ga se javno izreći, pa i objasniti, stigle su ovoga puta od udruge glupog i neduhovitog akronima B.A.B.E. Poput zaboravljivih holivudskih glumica – koje one sada brane od mene – predstavnice te udruge zaboraviše kako sam uvijek spreman reći ono u što sam uvjeren. I kako u skoro već dvadesetak godina javnog djelovanja provodim ono o čemu oni uglavnom samo galame. Ne ono što je dnevnopolitički isplativo i što po tzv. anketama ‘misli većina’. Pogotovo ne educirajući se na kratkom valu njihove prigodne buke koja njima jamči naslovnice, a žrtvama spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj ili ne donosi ništa ili ponekad šteti. Ne znam kakvu to laboratorijsku ‘edukaciju’ treba proći da bi se, valjda bez razmišljanja, pljeskalo svemu što B.A.B.E. kažu, ali znam da njihove holivudske (re)akcije neće riješiti problem spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj. Rekao sam i stojim kod toga da imamo problem o kojemu treba govoriti i treba potaknuti žene žrtve spolnog uznemiravanja da prokažu svakog, a pogotovo nasilnika koji to čini s pozicije moći svake vrste. Ono što nam ne treba su dogme udruga koje ne dopuštaju niti razmišljanje, a kamoli razgovor, drugačije od njihovog”, napisao je Milanović.

