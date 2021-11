Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović 28. listopada 2021. je uputio pismo predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću. Tim je pismom predsjednik i osobno upozorio premijera Plenkovića na neprihvatljivo i nezakonito postupanje ministra obrane Marija Banožića te pozvao da poduzme mjere iz svoje nadležnosti u cilju omogućavanja normalnog funkcioniranja i razvoja Oružanih snaga RH, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Priopćenje Ureda predsjednika prenosimo u cijelosti.

Pismo upućeno premijeru

"Budući da ni nakon tog upozorenja predsjednik Vlade RH nije poduzeo ništa kako bi se postupanje ministra obrane vratilo u zakonske okvire i spriječila šteta za Oružane snage RH, objavljujemo pismo Predsjednika Republike kako bi i javnost bila upoznata s pravovremenim i argumentiranim postupkom Predsjednika Republike.

'Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

obraćam Vam se u smislu odredbi Ustava Republike Hrvatske i to čl. 94., čl. 99., st. 1. te čl. 100., st. 1., a vezano uz zloupotrebu ovlasti od strane Vašeg ministra obrane prilikom prijevremenog umirovljenja zapovjednika Počasno zaštitne bojne.

Ovo umirovljenje je izuzetno važno jer pokazuje obrazac postupanja Vašeg ministra, posebno u svjetlu činjenice da se radi o odlikovanom časniku, dragovoljcu Domovinskog rata i zapovjedniku postrojbe zadužene za osiguranje Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ne ulazeći u pojedinosti slučaja, moram istaknuti kako je prijedlog za produljenje mandata zapovjednika PZB-a Vašem ministru uputio načelnik Glavnog stožera OSRH i to temeljem procjene da se radi o potrebi službe. Riječ je o uobičajenom postupku prilikom kojeg, barem koliko mi je poznato, ni jedan ministar obrane nije nikada uskratio svoju suglasnost. Ovoga puta ministar ne samo da je uskratio suglasnost već je načelniku Glavnog stožera i mojem savjetniku za obranu i nacionalnu sigurnost rekao da nikada i ništa neće potpisati za navedenog časnika te da isti mora otići iz vojske, pri čemu nije dao opravdano obrazloženje za takav stav. Obzirom na neuobičajeno postupanje ministra, odlučio sam i osobno razgovarati s ministrom koji mi je, na moj izravan upit da mi objasni zašto odbija dati suglasnost i uz napomenu da će taj prijedlog biti povučen ako ministar ima neki ozbiljan razlog za uskraćivanje suglasnosti, odgovorio kako je 'brigadir loš čovjek' što je ponovio više puta bez bilo kakvog objašnjenja za svoje tvrdnje.

Ministar ima pravo dati ili uskratiti svoju suglasnost, međutim, nema prvo zloupotrebljavati tu svoju ovlast. Ministar je učinio upravo korak koji predstavlja zloupotrebu ovlasti jer je trenutno umirovio zapovjednika PZB-a, pri čemu još lažno navodi kako je postupao po Listi za izdvajanje po potrebi službe za 2021. godinu. Naime, na toj Listi, na kojoj je više od stotinu časnika, nema imena zapovjednika PZB-a. Dakle, ministar je, mimo Liste i plana izdvajanja, vođen očito osobnim razlozima, nadam se ne i političkim, naprasno prekinuo vojnu karijeru odlikovanog časnika koji je za svoj rad ocjenjivan najvišim ocjenama. Ovakvo postupanje ministra predstavlja zloupotrebu ovlasti koje mu daje zakon te predstavlja maltretiranje i diskriminaciju časnika Hrvatske vojske. Postavlja se pitanje po kojem to kriteriju ministar bira koga će umiroviti, a koga neće, i to suprotno prijedlogu načelnika Glavnog stožera. Nedopustivo je da se profesionalnog časnika tjera iz Hrvatske vojske jer se ne sviđa ministru. To je pokušaj politizacije Oružanih snaga RH i stvaranje podjele na „podobne“ i „nepodobne“ časnike, one koji se sviđaju i one koji se ne sviđaju ministru. A to ni Vi kao predsjednik Vlade, niti ja kao Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OSRH ne smijemo dopustiti.

'Ovakav broj nepravilnosti upućuje da se radi o sustavnom kršenju propisa'

Istovremeno, ministar obrane omogućio je čitav niz kadrovskih rješenja u Ministarstvu obrane RH koja su potpuno suprotna zakonu. Dat ću Vam nekoliko konkretnih primjera koji, na žalost, predstavljaju samo vrh ledenog brijega. MORH je u srpnju ove godine donio rješenje kojim je nezakonito produžena služba djelatnoj vojnoj osobi – brigadiru u Samostalnom sektoru za informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva obrane. Rješenje je nezakonito jer je navedena osoba po sili zakona morala biti umirovljenja, što je utvrdio i Kadrovski savjet ministra obrane u svibnju 2020. godine koji je zaključio, citiram, „da ne postoje zakonske mogućnosti za zadržavanje u službi“ navedenog brigadira. Vaš ministar je omogućio da ta osoba i dalje ostane u službi suprotno zakonu te se na istom mjestu nalazi i danas. U travnju 2021. godine Vaš ministar omogućio je bojniku koji radi u Protokolu Ministarstva obrane ne samo da bude raspoređen na ustrojbeno mjesto brigadira, nego i da bude raspoređen na radno mjesto za koje nema odgovarajući stupanj stručne spreme. Nadalje, Vaš ministar omogućio je, suprotno zakonu, bojnici, pukovnici i brigadiru koji rade u kadrovskoj službi MORH-a da ostanu na poslovima koji zahtijevaju državni stručni ispit iako niz godina za redom nisu ispunili obvezu polaganja državnog stručnog ispita u zadanom roku koji im je naložen od strane samog Ministarstva obrane. Na žalost, ovakav broj nepravilnosti upućuje na mogućnost da se radi o sustavnom kršenju propisa.

Na probleme vezane uz kadrovsko i materijalno stanje te opremljenost Hrvatske vojske Vaš ministar je više puta bio upozoren i informiran, ali nažalost, iako mu je to temeljna obveza, nije poduzeo ništa. Stoga sam i tražio sazivanje Vijeća za obranu upravo na tu temu, pa o tome neću dalje elaborirati ovom prilikom. Situacija nije dobra i potrebno je žurno djelovati.

'Ovakvo postupanje može nanijeti štetu međunarodnom ugledu zemlje'

Osim toga, Vaš ministar odlazi na ministarske sastanke u NATO i EU bez da mene, kao Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika OSRH, obavijesti o tome i bez dobivene suglasnosti za stavove koje tamo iznosi u ime Republike Hrvatske. Tako izneseni stavovi koji nisu dogovoreni, mogu biti samo stavovi Vaše Vlade, naravno ako mu Vi za to dajete suglasnost, ali ne i stavovi Republike Hrvatske budući da ja kao Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OSRH nisam za njih dao suglasnost. Svaka obveza koju na taj način preuzme Vaš ministar, a tiče se ustavnih ovlasti Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika OSRH, potencijalno je neprovediva. Ovakvo postupanje može, zahvaljujući Vašem ministru, nanijeti i štetu međunarodnom ugledu zemlje.

Isto tako, gospodine predsjedniče Vlade, ukoliko Vaša Vlada nastavi s ovakvim postupanjem, odnosno ako Vaš ministar ustraje politizaciji Oružanih snaga, po potrebi ću koristiti i odredbu stavka 5. članka 144. Ustava RH u segmentu obrane, a u svrhu zaštite interesa Republike Hrvatske.

Gospodine predsjedniče Vlade, na neprihvatljivo postupanje Vašeg ministra bili ste do sada upozoravani na više načina, a ovim pismom Vam se i izravno obraćam. Ministra ste Vi postavili i za njega odgovarate. Međutim, kao Predsjedniku Republike i Vrhovnom zapovjedniku OSRH dužnost mi je zaštiti Oružane snage te Vas stoga pozivam da poduzmete mjere iz svoje nadležnosti u cilju omogućavanja normalnog funkcioniranja i razvoja Oružanih snaga RH.

Završno, pozivam Vas da se uzdignete iznad stranačkih i osobnih razloga te da pri postupanju vodite računa o interesu Republike Hrvatske i Oružanih snaga RH.", stoji u pismu.