Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 29. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade "Vukovi" i ustrojavanja Motorizirane bojne "Vukovi" u Gospiću.

"Nemojte me ništa pitati o Banožiću, u ovoj igri više ne sudjeluje. Premijer ima problem. Njegov ministar je u sukobu s Hranjem, to je ozbiljna stvar", izjavio je Milanović.

Predsjednik je kazao kako strahuje da će Banožić zatražiti ostavku Pape. "Idem kod Svetog Oca za dva tjedna i strepim da Banožić i njegovu ostavku ne zatraži kako je krenulo", rekao je.

"Ja možda jesam za psihijatriju, ali za šefa klinike", rekao je Milanović aludirajući na ministrovu izjavu.

Na pitanje o pismu koje je poslao premijeru Plenkoviću, Milanović je kazao da je njegova dužnost bila da ga objavi jer na pismo nije bilo odgovora.

"Na sjednicu Vijeća Europe neću ići jer je to dužnost premijera. Ako imate ovakve ministre, onda imamo funkcionalni problem. Prema Ustavu, članku koji sam osobno sastavio, dok je Plenković kuhao kavu u Parizu, piše tko predstavlja RH u Vijeću Europe. Predstavljaju je predsjednik Republike i Vlada. Odmah sam se povukao i rekao – Vlada. Ja sam mogao ova dva tjedna izvesti egzekuciju nad nizom neselektivno izabranih časnika i generala", rekao je Milanović.

'Neka malo pročešljaju kabinet ministra...'

"Vidjet ćemo tko mora ići u mirovinu, ali ovako čovjeka šutnut bez obrazloženja, bez stvarnog razloga… Neka malo pročešljaju kabinet ministra. Tko to radi", govori Milanović.

Potom je kazao da je za stanje u vojarnama odgovoran ministar te pokazuje "jedan kriminalni nemar". "Za ljude koje si nespremne postavio na zapovjedne dužnosti, odgovaraš. Premijer će mi morati dati odgovore na neka pitanja. U Požegi nisu promijenili krov od one tuče. Gdje je problem? Kad nekoga treba zaposliti u HZD-ovu hranidbenom lancu tu nema problema". kazao je. "Njegov čovjek radi nered od prvog dana. Vidjeli ste danas vojarnu. Ovo je Černobil. Ovo izgleda kao da je bila ovdje radijacija", kazao je Milanović.

Komentirao je nepozivanje ministra na obljetnice i ceremonije. "To se neće promijeniti dok ne vrati Burčula. Ministar je bio pozvan, ali mu je bilo važnije da bude na N1. Ja ću sada sve određivati, da vidimo hoće li se popraviti. Vidjet će kako je to kada boli. Ovo je nemar, nemar za Oružane snage, ali zato se puše cigare od sto dolara... za to se ima, ali ne postaje se tako gospodin", rekao je Milanović.

"Ovo što radim pred medijima je pokazatelj koliko je ovo urgentno. Što se poduzima - ništa", dodao je.

Komentirao je i admirala Hranja. "On je bio najbolji pitomac u cijeloj JNA. On nije pao razred kao ovaj! Dragan Lozančić je doktorirao matematiku i strojarstvo. Ti ljudi se daju Hrvatskoj. Tko ih treba naslijediti? Ovi koji spavaju u smeću? Idem se naći sa zapovjednicima svih rodova. Tamo će biti samo vojnici. Tema je materijalno stanje u vojsci. Vi se zapitajte tko sve dolazi na Banožićeve sastanke i koje sve cvebe i cvećke dolaze na te sastanke", istaknuo je.

Komentirao je i stanje u BiH. "Nisu na rubu sukoba, oni nemaju 'leba da jedu, mogu se samo kestenima gađati. Dodik je ponekad neobuzdan, ali s njim se dogovorimo za 10 minuta, i to ne o podjeli Bosne", poručio je Milanović.

"Dodika se ne može izbaciti dok je to što jest. Isto vrijedi i za Bakira. Idemo vidjeti što možemo napraviti u BiH da ostane čitava. Svaka strana treba imati nekoga kome se vjeruje", napomenuo je.

'Oni koji donose mjere ne znaju gdje im je glava'

Osvrnuo se i na epidemiološku situaciju. Podsjetimo, danas imamo 6310 novozaraženih, a preminule su 32 osobe. Milanović je poručio da se ljudi moraju cijepiti i protiv korone, ali i gripe.

"Koliko od tog broja ljudi su ljudi koji se nisu cijepili. To je važan podatak, to je velika većina. Ja sam cijepljen i mogu prenijeti bolest, ali ako ste vi cijepljeni… Cijepite se protiv gripe. Ona je isto živčana jer je jednu godinu preskočila. Gripa će se sigurno vratiti i taj soj bi mogao biti nezgodan", rekao je predsjednik.

"Ako netko ima puno godina i probleme sa zdravljem, cijepio se i preminuo… To se događa. Ne znam zašto se javnost tlači tim podacima", dodao je.

"Cjepivo je razvijeno, najpametniji među njima su razvili nešto, sve ostalo je manipuliranje samim sobom i građanima. Oni koji donose mjere, ne znaju gdje im je glava", poručio je Milanović dodajući da u svemu najviše ispaštaju djeca. "Moj mali će maturirati, ne zna doć' do škole", rekao je predsjednik.