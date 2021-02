DALIJA OREŠKOVIĆ JUTROS KRITIZIRALA MILANOVIĆA, ON ODGOVORIO: ‘Ona žica i cica odvjetničku naknadu od Janafa’

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je vlakom stigao u Sisak gdje ga je dočekala gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Predsjednik je obišao potresom stradalo područje Siska, Petrinje i Nebojana kako bi se detaljnije upoznao s trenutačnom situacijom

Predsjednik Republike Zoran Milanović koji je u petak obišao potresom stradalo područje Siska, Petrinje i Nebojana i detaljnije se upoznao s pričinjenim štetama i trenutačnom situacijom, rekao je da su štete velike te sa sanacijom treba krenuti što prije.

Predsjednik je u Sisak stigao vlakom, a na željezničkom kolodvoru, koji je također jako oštećen u potresu, dočekala ga je sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček sa suradnicima. Upravo u vrijeme dok je predsjednik Milanović putovao vlakom, Sisak, Petrinju i Banovinu pogodio je novi potres, magnitude 3,8 po Richteru.

Nakon što je razgledao zgradu željezničkog kolodvora iz koje je iseljeno pet obitelji, a i svi poslovni prostori su neupotrebljivi, predsjednik je obišao i sisački Gradsku vijećnicu te nekoliko objekata u samom gradskom središtu.

Tom ga je prilikom gradonačelnica Ikić Baniček obavijestila kako je oko 600 objekata u Sisku obilježeno crvenom naljepnicom, što znači da su predviđeni za rušenje, a još ih oko 1200 ima žutu naljepnicu, pa su trenutačno neupotrebljivi. Zbog toga još oko 1800 osoba treba drugi smještaj, a njih još 250 traži upravo smještaj u kontejnerima. Dosad je u sedam kontejnerskih naselja postavljeno oko 200 kontejnera, a predsjednik Milanović je posjetio ono naselje uz Fistrovićevu ulicu.

Predsjednik razgovarao o problemima stanara

Tamo je o problemima stanara razgovarao i s nekoliko korisnika privremenog smještaja. Sisačka gradonačelnica je izjavila kako se predsjednik mogao uvjeriti u kakvim uvjetima sada živi više od 500 stanovnika Siska. “Polažemo velike nade u to da će Vlada užurbano slijedećeg tjedna donijeti konkretne procedure, jer je zakon koji se izglasava samo grubi okvir i ne odgovara na najvažnija pitanja, tko plaća detaljni statični pregled, tko plaća elaborat zatečenog stanja, tko snosi troškove elaborata sanacije. To su najčešća pitanja koja ljude zanimaju”, rekla je Ikić Baniček.

U tekstilnoj industriji Zlatna igla, vlasnik Milan Stojanović obavijestio ga je o štetama na objektima i opremi, zbog kojih je proizvodnja prekinuta. Osim toga, zbog pandemije, veliki broj radnica ne može na posao, pa je tek oko 20 posto zaposlenih trenutačno angažirano na sanaciji šteta.

Ružno stradanje sisačkog područja

Predsjednik Milanović je posjetio i sisačku Opću bolnicu gdje ga je ravnatelj Tomislav Dujmenović obavijestio o radu u izvanrednim uvjetima, te prikupljanju dokumentacije za početak sanacijom i obnovom objekata. Ujedno je zahvalio Predsjedniku na potpori za daljnji razvoj bolnice. Tek nakon stručnih elaborata, kako je rekao, donijet će se odluka o sudbini najviše oštećenih objekata.

“Već je rečeno da je ovo ružno stradalo. Treba biti pametan kada je u pitanju i sanacija i rušenje ovakvih objekata, da se pritom pita konzervatore, ali da odluku donese politika, koja je odgovorna. Ovdje će očito biti i rušenja, i što prije to bolje, da se bolnica može vratiti u svoju funkciju i da liječi što je moguće veći broj ljudi iz ovog kraja, da ne idu u Zagreb ako to baš nije potrebno, kao što to već uspješno rade čakovečka, varaždinska i koprivnička bolnica. Što se tiče kontejnerskih naselja, ona su postupno dovedena u svoju funkciju. Znamo da postoje kontejneri ovakvi i onakvi, kao što postoje i cipele različite, neki su bez sanitarnih čvorova, oni skuplji su sa sanitarnim čvorovima, pa sada iz toga treba izvući pouke i vidjeti što će se u budućnosti nabavljati i čuvati na robnim zalihama, ako se ovakva situacija u Hrvatskoj ponovi”, rekao je Milanović.

Nakon Siska, predsjednik Milanović je produžio u Nebojan na petrinjskom području, gdje posjećuje obiteljski slastičarski obrt “Sunce”, a potom se u petrinjskoj vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” sastaje s predstavnicima Stožera za otklanjanje posljedica potresa.

Odgovor na kritiku Orešković

Predsjednik je komentirao i izjavu Dalije Orešković koja je rekla kako je predsjednik “politički kišobran HDZ-a”. Odgovorio je kako ona “žica i cica odvjetničku naknadu od Janafa”.