PREDSJEDNIK MILANOVIĆ: ‘Čekam da mi Plenković u lice kaže sve što mi govori preko medija’

Prigodom obilježavanja Dana Europe predsjednik Republike Zoran Milanović posjetitio je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nakon sastanka s predstavnicima fakulteta, Milanović se osvrnuo i na nekoliko aktualnih događaja. Komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića da on (Milanović) nastavlja iznositi laži i neistine vezao uz incident na obljetnici “Bljeska” u Okučanima, Milanović je kazao da je “rekao istinu i s tim treba živjeti”.

“Čekam da mi sve to kaže kad se vidimo, sve što govori preko medija. Ja ne mogu korektnije. U Okučanima sam odmah rekao što se događa”, kazao je Milanović, prenosi N1.

‘Lockdown je svugdje isti, otvaranje je kompliciranije’

Rad Vlade nije želio ocjenjivati jer bi to, kaže, bilo uplitanje u izbore.

“To će građani ocijeniti. Činjenica je da je 15 ministara otišlo. Obuka pilota je jako opasna, to nije za svakoga, ali za to ne može biti kriv ministar. No, za druge ministre se zna pod kojim su okolostima otišli. Lockdown, tj. zatvaranje svega je rađeno svugdje više manje istom taktikom, na isti način. Otvaranje je kompliciranija stvar”, rekao je dodavši da ne vidi svrhu ostavke ministra obrane Damira Krstičevića jer se ionako planira raspuštanje Sabora za nekoliko dana.

Što se tiče kampanje za parlamentarne izbore, naglasio je da je skroz neutralan.

“Sad sam saznao da je formirana lijeva koalicija. Čujem se sa svima, ljudi imaju očekivanja, ali ona će se razbiti kao valovi od stijene. Nema pristranosti kod mene, ja ne idem na izbore. Možemo razgovarati što bi meni osobno više odgovoralo, ali što se mene tiče pitanje je bi li predsjednik države i državni vrh trebali glasati na izborima. U nekim zemljama je to zabranjeno da se zadrži potpuna distanca. Ja ne mogu prijeći preko stvari koju je čak i premijer s tri dana zakašnjenja jučer u svom istinitom obraćanju nazvao provokacijom – rekao je da je u Okučanima bila provokacija. Sljedeći put se tako nešto neće dogoditi, samo gledajte”, poručio je predsjednik.

‘Križni put je gruba zlouporaba Isusovog križnog puta’

Milanović je kazao da će uoči obljetnice tragedije u Bleiburgu položiti vijence u Teznom gdje je ubijeno više tisuća ljudi.

“Žrtve Bleiburga ne postoje kao takve, postoje žrtve obračuna i likvidacije nakon predaje nacističke vojske i njihovih sluga. Tu je uhvaćeno više tisuća ljudi uglavnom muškaraca, najviše u Sloveniji u Teznom i tamo ću položiti vijence. Moj stav o tome je poznat i više puta objašnjavan. 2008. sam bio na Bleiburškom polju na kojem se predala lažno nazivana Domovinska vojska koja je par mjeseci prije kraja rata promijenila ime, dobila ustaško zapovjedništvo, koja je izručena njihovim neprijateljima, Jugoslavenskoj armiji, i na kraju se dogodila katastrofa nakon što ih britanske snage nisu htjele prihvatiti kao zarobljenike, nego su ih predali Saveznicima”, kazao je Milanović dodavši da su “ubojstva činjenice, ali nikakav križni put”.

“Da bi se nešto zvalo križnim putom, protagonist mora biti pravednik, a to je Isus. Vojnici u ratu nisu Isus, ni jedni ni drugi, stradavali su zbog huljskog odnosa svojih lidera. Križni put je gruba zlouporaba Isusovog križnog puta i žrtve, a tu se radilo o ratu, odbijanju da se predaš i zločinima, i jedan manji dio hrvatskog naroda je zbog toga traumatiziran i to se ne zaboravlja lako.”

‘Blajburški vod vodi čovjek koji je robijao zbog ubojstva’

Kazao je kako su i njegovom djedu “nabacili uniformu tri mjeseca prije rata” te je zbog toga bio u zatvoru u Staroj Gradišci, ali da to nije bio križni put.

“Zato neću sudjelovati u komemoraciji koju organizira počasni bleiburški vod, to sa časti veze nema. Na čelu tog voda je čovjek koji je u njemačkoj robijao za ubojstvo i to ubojstvo prvog stupnja od 1984. do 1991. i onda je pušten u Hrvatsku. Kao ni onaj čovjek u Okučanima ispred premijera, vukao se po hrvatskim sudovima zbog ubojstva u Domovinskom ratu nekoliko civila iz podruma. I greškom Državnog odvjetništva izvukao se iako je već bio osuđen. S nekim ljudima sam mogao suosjećati, a sad dolaze ljudi koje je hrvatsko pravosuđe proganjalo zbog zločina i guraju ih metar ispred premijera, to je provokacija i uvreda premijeru”, kazao je.

Rekao je i da je u Teznom “dokumentirano ubijeno i u rupe bagerima zatrpano više tisuća, ali ne 200.000 žrtava, kao što ni u Jasenovcu nije ubijeno 700.000 ljudi”.

“I kad su u pitanju ploče, četničke ploče u Hrvatskoj koje još ukrašavaju prostor na grobljima, ali to je kao privatan prostor, evo i to ću reći, groblje nije privatno mjesto, ne može se staviti bilo što. Država to mora regulirati. Zabraniti provokacije velikim borcima za slobodu krajine Šoškoćaninu, pa to je u Borovom selu i dalje i nitko ne miče jer se vlasti to boje napraviti. Ne mora se to bagerom srušiti, neka maknu oni koji su stavili”, zaključio je.

