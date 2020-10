PREDSJEDNIK ISTIČE VAŽAN DETALJ: ‘Moramo kontrolirati naoružanje, ovdje se radi o oružju koje nije trebalo biti kod građana’

Dodao je da se s premijerom Andrejem Plenkovićem čuo, ali da neće biti sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jutros je na Markovom trgu ranjen policajac koji je podvrgnut operaciji te je stabilno. Počinitelj se ubio ubrzo nakon ovog napada nakon što je kraće vrijeme bio u bijegu. Slučaj je komentirao predsjednik Hrvatske.

“Povodom tog nesretnog slučaja, nečega što se dosad nije dogodilo pred državnom institucijom, htio bih ponoviti ono što sam ranije rekao, to su državne institucije, centralne, najviše i nisu turistička destinacija, to su prije svega državne institucije i njih treba štititi na odgovarajući način i ako se na to odluče u Vladi, imaju moju podršku, čak ih i pozivam da to naprave”, rekao je Zoran Milanović.

Dodao je da treba istražiti motive napada i prevenirati ih ubuduće. “Nasilja je bilo i bit će, mi moramo jako kontrolirati količinu i disperziju lakog i kratkog naoružanja u Hrvatskoj. Ovdje smo vidjeli da se radi o naoružanju koje u pravilu koristi Hrvatska vojska, kod građana to nije trebalo biti”, rekao je Milanović, prenosi N1.

“Ova vrsta pristupa ulazu zgradi Vlade i Hrvatskog sabora nije dobra”, rekao je Milanović.

