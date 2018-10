KREŠO BELJAK O AFERAMA KOJE TRESU HRVATSKU: ‘Plenković će u jednom trenutku učiniti isto što je učinio i Ivo Sanader’

“Ako su curile informacije oko relativno nebitne stvari, oko toga hoće li nečija žena saznati da joj muž odlazi kod prostitutke, onda je narušena nečija čast. Mnogo je opasnije kada nestanu spisi o onome što se događalo u Dubrovačkoj banci prije 15-ak godina, kako je privatiziran Hrvatski telekom, zašto su se dogodila sva ona politička ubojstva početkom devedesetih…”, kaže šef HSS-a Krešo Beljak

S predsjednikom Hrvatske seljačke stranke i zastupnikom u Hrvatskom saboru, Krešom Beljakom, razgovarali smo o aktualnim političkim zbivanjima u Hrvatskoj – radu Vlade premijera Andreja Plenkovića, aferama s lažiranim SMS-porukama i nestancima spisa iz DORH-a, subotnjem prosvjedu u Vukovaru i unutarstranačkim obračunima u HDZ-u, izboru Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH… S obzirom na njegovu poruku da je spreman postati oporbenim liderom, Beljaka smo upitali i za stanje u saborskoj oporbi, napose SDP-u, a neizbježna su bila i pitanja o budućnosti “rebrendiranog” HSS-a nakon donošenja stranačkog programa i pozicioniranja stranke kao zelene ljevice, odnosno progresivnih republikanaca.

NET.HR: Premijer Plenković u srijedu je u Saboru podnio izvješće o radu Vlade. Pohvalio se uspjesima svoje vlade koja se, kaže, napokon uhvatila u koštac s reformama – obrazovnom, poreznom, mirovinskom… Kako ste doživjeli to izvješće?

BELJAK: On, naravno, ima izvješće kakvo ima, ali ova Vlada nema nikakvih reformi. U tom izvješću, kao i prošle godine, nije bilo ni riječi samokritike. Ponovit ću ono što sam tada rekao: ‘onaj tko radi mora i pogriješiti’. A Plenković u svome izvješću ne priznaje niti jednu pogrešku. Znači, ništa nije radio. Simptomatično mi je i to da nitko u Saboru, nakon što je podnio izvješće, nije niti pomislio da zaplješće. Uključujući i njegove saborske zastupnike! Tako da i oni očito znaju da je taj govor bio hrpa praznih riječi na papiru.

‘AGROKOR JE SLOMLJEN, TO VIŠE NIJE HRVATSKA TVRTKA’

NET.HR: Neki će ipak priznati Vladi da je, ako ništa drugo, uspjela spasiti Agrokor od sloma.

BELJAK: Pa, Agrokor je slomljen. To je bilo poduzeće u privatnom vlasništvu, bez obzira na tog pojedinca, a danas je u vlasništvu američkih strvinarskih fondova i ruskih banaka. Dakle, Agrokor je kao hrvatska tvrtka nestao, a to što su oni donijeli poseban zakon kako bi napravili tu tranziciju govori o sposobnosti ove Vlade. Oni su sposobni donijeti zakon po kojemu će šačica njihovih prijatelja, političkih suradnika i sličnih likova u nekoliko mjeseci zaraditi 500 milijuna kuna. To je cijela priča oko ‘lex Agrokora’. Ništa Vlada nije spasila, niti je to moguće. Postoji tržište, Agrokorovo tržište, koje su preuzeli drugi i to je nešto što se u kapitalizmu normalno događa. Jedini motiv Vlade za to uplitanje, po mom mišljenju, bila je prilika da netko zaradi 500 milijuna kuna. Uostalom, sada imaju priliku isto pokazati u Uljaniku, samo što je tamo nemoguće ponovno smućkati nešto takvo.

NET.HR: HDZ i Hrvatsku trenutačno potresaju dvije afere, jedna proizašla iz druge. “Afera SMS” doima se poput neke komedije sa šoferom, kumovima, hakerom ulovljenim u jacuzziju, loše lažiranim SMS-ovima… Na tu se aferu nastavila druga afera oko elitne prostitucije i nestanka spisa iz DORH-a koja se doima ozbiljnije, kao špijunski triler. Kako se vama, kao promatraču, čine te afere?

BELJAK: Uvijek razlikujem afere koje se tiču javnog publiciteta, nečijeg sramoćenja – govorim o elitnoj prostituciji – od koje javnost nema nikakve štete već se samo zabavlja, a ljudi dobiju samo sramotu i privatne probleme. To je jedna vrsta afera. A druga su vrsta afere u kojima nestanu milijuni ili stotine milijuna kuna. To je mnogo pogubnije za Hrvatsku. Poveznica jedne i druge i svih tih afera ima tri slova – HDZ. Pravo je pitanje gdje će sve to završiti i je li ovo tek početak. Ako su curile informacije oko relativno nebitne stvari, oko toga hoće li nečija žena saznati da joj muž odlazi kod prostitutke, onda je narušena nečija čast. Mnogo je opasnije kada nestanu spisi o onome što se događalo u Dubrovačkoj banci prije 15-ak godina, kako je privatiziran Hrvatski telekom, zašto su se dogodila sva ona politička ubojstva s početka devedesetih – Ante Paradžika, Mire Barešića, Josipa Reihl-Kira ili puštanje uhićenog Arkana na slobodu na samom početku rata. Dakle, imamo teški kriminal koji je zataškavan i oko kojeg su curile informacije i nestajali spisi. A zbog ovih stvari, elitne prostitucije, Hrvatska nema nikakve štete.

‘PROSVJED ĆE BITI ODRŽAN, A PLENKOVIĆ ODNIJETI POBJEDU’

NET.HR: Iako u HDZ-u kažu da sve to nema veze s njima, snažan je dojam da je riječ o unutarstranačkom obračunu u kojem je Milijan Brkić jedna od meta. Kako će to, po vašem mišljenju, završiti?

BELJAK: Pa to jest unutarstranački obračun. Za ovu priču oko SMS-ova znalo se još 2011. godine. Novinari su znali, policija je znala, cijela javnost je znala. Nije to nešto što se moglo sakriti, a sada se izvlači van kako bi se iskoristilo za unutarstranački obračun kako bi se neke ljude dovelo u red. Gdje će to završiti, ne znam niti sam ičiji odvjetnik. A ne daj Bože da branim ikoga u HDZ-u jer mislim da je ta stranka napravila nepopravljivu štetu našoj domovini u posljednjih 27 godina. Zahvaljujući HDZ-u i sustavu koji su uspostavili, danas smo na začelju Europske unije. Zahvaljujući HDZ-u taj je sustav dobrim dijelom naslijeđen od onog prošlog. Oko 70 tisuća članova bivše partije odmah je prešlo u HDZ, a to su vam sve te strukture koje rade ono što su radile i za vrijeme prošlog sustava, samo danas deset puta gore.

NET.HR: Je li subotnji prosvjed u Vukovaru, za koji se također smatra da je dio unutarstranačkih obračuna u HDZ-u, osuđen na neuspjeh?

BELJAK: Ja shvaćam da su emocije i strasti uzavrele. Shvaćam obitelji koje su izgubile svoje bližnje ili još tragaju za svojim nestalima. Shvaćam žene silovane u ratu koje gledaju svoje silovatelje kako nekažnjeni šeću pored njih i shvaćam da su svi oni ogorčeni na sustav. Ali, taj problem nije od jučer nego je star 25 godina i dodatno zakompliciran zakonom o aboliciji iz 1996. godine, što je bio preduvjet mirne reintegracije na istoku Hrvatske. Stvar je, dakle, prilično komplicirana, ali dâ se pravedno riješiti. No, iz ovih ili onih razloga to se ne čini iako je riječ o zločinima koji nemaju zastare. Pitam se samo što bi bilo da je drugačija situacija, da nije bilo rata, pa da neka žena prijavi da ju je netko silovao prije dvadeset godina. Mislim da bi ga policija već sljedeći dan privela. Zašto to ne čine u slučaju ratnih zločina – treba pitati institucije. A prosvjed u Vukovaru je pokušaj napada na premijera Plenkovića i vrlo vjerojatno su sve ove afere koje izlaze na drugoj strani Plenkovićevo uzvraćanje udarca. Naivni su svi koji misle da to nije unutarstranački obračun.

NET.HR: Hoće li, po vama, prosvjed uspjeti? Tko će izaći kao pobjednik, kad je već došlo do toga da se taj prosvjed smatra obračunom struja u HDZ-u?

BELJAK: Mislim da će sam prosvjed loše proći i da će Plenković odnijeti pobjedu jer je čelnik HVIDRA-e, gospodin Đakić, svoje rekao, a HVIDRA-u se sluša. Sam prosvjed ne može biti posve otkazan pa će biti po onoj – pojeo vuk magare. Ta priča s prosvjedom nije trebala stati u Vukovaru jer zamišljena je kao rušenje Plenkovića i trebala je eksalirati sve do Sabora i Vlade. To se neće dogoditi. Prosvjed će biti održan, no sve će biti kao da ništa nije bilo.

‘KOMŠIĆ JE NAŠTETIO SVIMA KOJI ŽELE GRAĐANSKU DRŽAVU’

NET.HR: Plenković ne drži baš čvrsto konce u HDZ-u, ali je uspio većinu u parlamentu učiniti prilično stabilnom. Kako ga doživljavate kao političara? Je li sanaderovski tip? I hoće li na kraju otići u neku briselsku sinekuru kako neki predviđaju?

BELJAK: Moram dobro razmisliti što ću reći… (smijeh) Kao prvo, gospodin Plenković uopće nije političar. On je diplomat koji je došao u politiku i to tek 2011. godine. On nije prošao osnovne stvari koje bi političar trebao proći kroz karijeru, tako da mogu shvatiti neke njegove poteze. No ti se potezi svode na njegovo plivanje na površini. Ne na reforme i na budućnost države nego isključivo na održavanje njegova statusa quo, prije svega u stranci, a onda i u Saboru, što se vidi po kupnji zastupnika koji za njega obavljaju drugi, poput Milana Bandića. Ta cijela priča s Plenkovićem završit će kada on nađe mnogo unosniji i bolje plaćeni posao. Tada će biti doista sličan Sanaderu u onom trenutku kada je poručio: Hvala vam na suradnji i doviđenja.

NET.HR: Polovica je mandata Vlade i Sabora. Plenković je, kako smo rekli, dodatno učvrstio parlamentarnu većinu. Ima li uopće izgleda da se dogode prijevremeni izbori?

BELJAK: Prijevremeni izbori nisu izgledni. I sve su manje izgledni. Imate cijeli niz disidenata iz SDP-a koji, odlazeći iz stranke, kažu da će podržati Plenkovića. Gospodin Ronko, gospođa Opačić… oni su otvoreno rekli da će Vladu podržati u onome što valja, a neće u onome što ne valja. Zapravo, oni samo moraju ne doći na izglasavanje nepovjerenja nekom minIsitru i doći na izglasavanje proračuna. I to je to. Izvanrednih izbora neće biti.

NET.HR: Što mislite o izboru Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH i jesu li reakcije iz Hrvatske na njegov izbor licemjerne?

BELJAK: Gospodin Komšić zastupa ravnopravnost i građansku BiH. Sve to skupa lijepo zvuči, ali u praksi je neprovedivo jer ne živimo u Americi nego na Balkanu. To je jedna stvar. Druga stvar je da ne mogu likovati nad Komšićevom pobjedom iako je svaki izborni poraz HDZ-a dobar za Hrvatsku i hrvatski narod bilo gdje. A ovoga puta ne mogu likovati jer, unatoč Ustavu i tome što je legalno izabran, Komšićev izbor nije bila volja hrvatskog naroda. Ako netko misli da može građanskom opcijom uništiti nacionalnu svijest i ponos bilo kojeg naroda, taj je u krivu. S druge strane, čak bih mogao povjerovati u priču da se napokon nešto kreće u BiH kada bi i druga dvojica članova Predsjedništva bili predstavnici građanske opcije. A to da su samo Hrvati izabrali građansku, a Srbi i Bošnjaci radikalnu nacionalističku opciju – jednostavno je nemoguće. Očito se radi o izigravanju volje većine Hrvata u BiH. No, ne bih se čak ni mnogo petljao u taj izbor, jer radi se o drugoj i suverenoj državi, da gospodin Komšić tek što je izabran nije najavio da će tužiti Republiku Hrvatsku. Činjenica da je on to izjavio na Dan neovisnosti Republike Hrvatske zapravo je šaka u oko svima nama koji bismo u Hrvatskoj htjeli građansku državu, ali snažan vjetar u leđa ultranacionalistima s obje strane granice koji su tu izjavu jedva dočekali. Ta Komšićeva izjava nanijela je ogromnu štetu svima koji se doista zalažu za građansku državu.

‘UPORNO ODBIJAJUĆI KOALICIJU ŽIVI ZID RADI ZA HDZ’

NET.HR: Najavili ste nedavno da će HSS stati na čelo oporbe. No, u Saboru postoji nekoliko nepomirljivih opozicija, a čak ni vladajuća većina nije heterogena. S kime biste gradili tu oporbu kojoj biste stali na čelo?

BELJAK: Svi koji ne glasuju za proračun su oporba. E, sad, da je oporba razjedinjena – jest i gotovo je nemoguće staviti na istu stranu Most i Živi zid. Da je moguće, onda bismo vjerojatno u koaliciji išli na izbore. Živi zid, recimo, ne želi koalirati ni s kim jer oni očekuju da sami dobiju 76 saborskih zastupnika. Taj stav može biti simpatičan i privlačan dijelu birača i ja se slažem da oni imaju pravo zastupati takvu politiku. Ali, isto tako imam pravo reći da takva politika koristi HDZ-u. Samo ujedinjena oporba može pobijediti HDZ. Toga su svi svjesni. Opcija koja ne želi koalirati ni s kim čekajući da dobije 76 mandata, koje nikada neće dobiti, svjesno ili nesvjesno radi za HDZ. Ja javno pozivam Živi zid – to su moji prijatelji – da to pregrme pa da pokušamo zatomiti razlike koje postoje unutar oporbe i složimo se u jedan ili najviše dva bloka te ostvarimo na izborima rezultat kakav većina građana želi. A to vam je 75 posto onih koji su nezadovoljni smjerom u kojem Hrvatska ide. S tih 75 posto nezadovoljnih, oporba mora naći model kako da dobije izbore. U suprotnom, to znači da ta oporba radi za vladajuće.

NET.HR: Stanje u oporbi dosad se ocjenjivalo prema stanju u SDP-u, a znamo kako je sada tamo. Hoće li se riješiti problemi u SDP-u?

BELJAK: Mislim da je HDZ u većim problemima nego SDP. U SDP-u postoje određene trzavice, ali stanje u HDZ-u je neusporedivo gore. Oni su se otvoreno podijelili oko određenih stvari, a na vlasti su. Budući da je SDP najveća oporbena stranka, ono što se tamo događa u svakom slučaju ima posljedicu na stanje u čitavoj oporbi. Jesu li oni sposobni unutar stranke zatomiti te probleme pokazat će vrijeme i želim im svu sreću u tome.

NET.HR: Mislite da se u SDP-u događaju samo trzavice? Pa odlaze im ili su suspendirani zastupnici koji nisu bili baš beznačajni u stranci.

BELJAK: Mislim da se varaju svi ti koji misle da bi postali saborski zastupnici samo svojim imenom i prezimenom, a ne unutar stranke. Sjetite se samo bivšeg predsjednika Ive Josipovića koji je na izborima dobio više od milijun glasova, a kad je pokušao nešto samostalno učiniti u politici, nije uspio. Svi koji misle da su velika politička imena, samo neka se sjete Ive Josipovića.

‘BERNARDIĆ JE MLAD I IMA JOŠ VREMENA ZA UČENJE’ NET.HR: Je li Bernardić doista toliko netalentiran za politiku ili je znatnim dijelom žrtva “prekomjernog granatiranja” u javnosti? BELJAK: Davor Bernardić je mlad čovjek koji još ima mnogo prostora za učenje i nadam se da će u vremenima koja dolaze još mnogo napredovati. U svakom smislu, on ima potencijal koji zasad nije bio iskorišten ili je bio pogrešno iskorišten. Uostalom, živimo u vremenima kada se uči cijeli život. I gospodin Plenković je, isto tako, sada mnogo pametniji nego što je bio prije dvije-tri godine. Da mu je ova današnja pamet, siguran sam da ne bi bio predsjednik HDZ-a niti predsjednik Vlade nego bi uživao u Europskom parlamentu. S tim da je gospodin Plenković stariji od gospodina Bernardića i siguran sam da je mnogo naučio u posljednje dvije godine.

‘HSS JE S 300.000 GLASAČA PAO NA 35.000. TO SE SADA MIJENJA’

NET.HR: HSS ste pozicionirali kao zelenu ljevicu, progresivne republikance, te donijeli program Nova Republika. Što je bitno u tom programu?

BELJAK: Bit ću prepotentan pa reći da HSS sigurno ima najbolji program za rješavanje problema u državi. Ispričat ću vam jednu anegdotu, no nemojte je shvatiti kao šalu jer je ozbiljna stvar. Ne može netko tko nikada nije bio u krizi izvući zemlju u krizi. HSS je mnogo puta bio u krizi i svaki put smo se izvukli. Mi znamo kako je to i znamo kako to primijeniti na državu. Netko tko nikada nije bio u krizi to sigurno ne može napraviti.

NET.HR: Mnoge će sigurno “zažuljati” pozicioniranje HSS-a kao “zelene ljevice”.

BELJAK: Kada govorimo o ljevici, onda najprije mislimo na odnos prema krupnom kapitalu i kapitalu općenito. Svi koji se zalažu za krupni kapital – a to su, nažalost, činile i mnoge stranke koje se smatraju lijevima – nisu lijeve nego desne stranke. Što se tiče našeg odnosa prema malom poduzetniku, malom poljoprivredniku i proizvođaču, prema OPG-u ili prema malom trgovcu i njihovim interesima, dakle prema onima koji bi trebali biti kapilare društva, onda možemo govoriti o lijevom odnosu prema kapitalu i u tom slučaju HSS doista jest lijevo. S druge strane, na priče o ljevici i desnici kroz priče o podjeli na ustaše i partizane više uopće ne želim trošiti riječi.

NET.HR: Taj svjetonazorski pomak vjerojatno nije lak jer HSS je dugo figurirao kao konzervativna stranka, u nekim krajevima čak konzervativnija od HDZ-a…

BELJAK: Figurirali su pojedinci! Stranački statut uvijek je bio jasan. Što se tiče stranačkih dokumenata, mi nikada nismo imali veze s konzervativnim stvarima. Čak su neki ljudi prije desetak godina bili suspendirani zbog svojih konzervativnih stavova. Neću o imenima, ali to je lako provjerljivo. Bilo je to prije desetak godina, nisam ja tada bio predsjednik nego pokojni gospodin Josip Friščić. Zbog tih koji su svoje osobno stajalište pokušavali i uspijevali u javnosti nametnuti kao stajalište stranke, HSS je s 300 tisuća glasača 2003. godine pao na 35 tisuća glasača na izborima 2015. godine. A akteri su cijelo vrijeme bili isti! Dakle, oni su napravili to da je stranka od izbora do izbora gubila pola glasačkog tijela. Od 2003. godine naovamo HSS je izgubio 90 posto biračkog tijela. Taj bi nas smjer na nekim sljedećim izborima dove do nule, odnosno propasti stranke. A ako netko voli svoju stranku, ako misli da bi HSS trebao opstati na političkoj sceni, onda je vjerojatno svjestan da moramo mijenjati percepciju o nama i nekakvom konzervativnom smjeru.

‘NIJE ISKLJUČENO DA MARAS I JA ZAJEDNO ZAPLJEŠĆEMO HDZ-u’

NET.HR: Hoće li biti još pročišćavanja redova u stranci kako biste zadržali smjer?

BELJAK: To ovisi o pojedincima. Sada svjedočimo već posve jasnom rastu rejtinga HSS-a. Doduše, mnogo manjem nego što bih ja htio, ali taj trend je u posljednjih nekoliko mjeseci jasan. Kome ne odgovara da HSS raste, rekao bih da taj uopće nije HSS-ovac. On to može biti na papiru, ali u duši sigurno nije. To vam je kao kada bi navijači nekog kluba bili nezadovoljni što im se klub iz kola u kolo penje na ljestvici. Dajte mi pokažite takvog navijača.

NET.HR: Duhoviti ste u nastupu, provocirate, nemate dlake na jeziku u Saboru i na društvenim mrežama. Mnogima se to sviđa, ali mnogi vam i prijete. Kako se nosite s time?

BELJAK: To me uopće ne zabrinjava. Ja sam bio aktivni sudionik Domovinskog rata i ne bojim se nikoga. Nikoga fizički ne napadam niti to namjeravam. Moje oružje su jezik i tipkovnica odnosno olovka, a za one koji bi se fizički obračunavali postoje institucije koje se bave time. Život me naučio da se ne treba bojati psa koji najviše laje.

NET.HR: Na koncu, hoćete li uspjeti uvjeriti kolegu Gordana Marasa da zaplješće HDZ-u? (Beljak se u nekoliko navrata u Saboru ironično iščuđavao SDP-ovcu Marasu što kritizira HDZ i Vladu umjesto da zaplješće njihovim uspjesima, nap.a.)

BELJAK: Trudit ću se i neću stati. A nije isključeno da to napravimo i zajedno.