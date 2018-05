RASKOL U HND-u ZBOG NAGRADE IVANI PETROVIĆ: ‘To je neodgovoran potez, netko mora otići – ili oni ili ja’

‘Smatram da je to neodgovoran potez kojim je narušena propisana autonomnost Ocjenjivačkog suda. Posljedično je nanesena nepopravljiva šteta HND-u poništavanjem nekih od temeljnih principa na kojima HND u tri godine moga predsjedničkog mandata gradi vjerodostojnost. Jedan od tih principa jest dosljednost.’

Nakon što je u vezi s nagradom Ivani Petrović s Nove TV Izvršni Odbor HND-a većinom glasova izglasao priopćenje, koje su potpisali potpredsjednici HND-a Denis Romac i Slavica Lukić, predsjednik HND-a Saša Leković ocijenio je da su potpredsjednici ugrozili vjerodostojnost HND-a i njemu iskazali nepovjerenje te poručio da iz Izvršnog odbora netko mora otići – ili oni ili on.

‘Smatram da je to neodgovoran potez kojim je narušena propisana autonomnost Ocjenjivačkog suda. Posljedično je nanesena nepopravljiva šteta HND-u poništavanjem nekih od temeljnih principa na kojima HND u tri godine moga predsjedničkog mandata gradi vjerodostojnost. Jedan od tih principa jest dosljednost. Izvršni Odbor HND-a većinom glasova izglasao je i objavio priopćenje koje su potpisali potpredsjednici HND-a Denis Romac i Slavica Lukić i kojim praktično Izvršni odbor kritizira odluku Ocjenjivačkog suda HND-a da nagradu za TV novinarski prilog u 2017. godini dodjeli Ivani Petrović s Nove TV i ispričava se što tu odluku ne može ukinuti’, naveo je u srijedu u priopćenju Leković i istaknuo kako smatra da je to neodgovoran potez kojim je narušena propisana autonomnost Ocjenjivačkog suda.

Poručio je kako je posljedično nanesena nepopravljiva šteta HND-u poništavanjem nekih od temeljnih principa na kojima HND u tri godine njegova predsjedničkog mandata gradi vjerodostojnost. Jedan od tih principa jest dosljednost, istaknuo je.



‘Nedosljedno je i neprofesionalno reagirati ne u skladu s usvojenim pravilima’

“Nedosljedno je držati se vlastitih pravila i odluka samo dok ti rezultat takvog ponašanja odgovara, a kršiti ih kada ti iz bilo kojeg razloga rezultat stvara neugodnost. Također je nedosljedno i neprofesionalno reagirati ne u skladu s usvojenim pravilima nego u zavisnosti od toga kakvi su pritisci na tebe i od koga dolaze”, naveo je predsjednik HND-a. Leković je podsjetio i da je priopćenje Izvršnog odbora, koje su potpisali potpredsjednici Denis Romac i Slavica Lukić, suprotno njegovoj izjavi danoj novinarima u svojstvu legitimnog predstavnika HND-a kako bi bilo krajnje neetično i neprofesionalno da vodstvo HND-a komentira odluke o nagradama što ih je donio Ocjenjivački sud.

U ovom priopćenju, navodi Leković, upravo to se jasno čini unatoč nevještom pokušaju da se namjera sakrije. Na taj način natpolovična većina članova Izvršnog odbora iskazala mi je nepovjerenje uključujući i oboje potpredsjednika. Stoga ne mogu dalje obavljati dužnost predsjednika HND-a dok su i sadašnji potpredsjednici u Izvršnom odboru, poručio je predsjednik HND-a. Podsjeća kako je također izjavio da svatko drugi ima pravo komentirati odluke o nagradama, pa i onu da se jedna od nagrada dodjeli Ivani Petrović, kao i demonstrirati svoje eventualno nezadovoljstvo na način koji smatra primjerenim.

Moralna panika i histerija

To se, istaknuo je, dakako odnosi i na nekolicinu novinara koji su najavili vraćanje HND-ovih nagrada što su ih dobili ranijih godina. “Međutim ta njihova najava u nekim medijima i u dijelu komentara na društvenim mrežama izazvala je proizvodnju moralne panike pomiješane s histerijom, licemjerstvom, emocionalnim ucjenama i samoreklamerstvom, a sve pod krinkom navodne brige za profesionalne kriterije i dobrobit HND-a. Samoproglašene moralne vertikale postali su čak i neki šampioni neprofesionalizma i beščašća”, naveo je u priopćenju Leković.

“Nažalost, dodao je, tome je pritisku podlegla i točno natpolovična većina Izvršnog odbora HND-a pridružujući se na taj način, makar i nenamjerno, onima čiji postupci proizvode rezultat suprotan od onoga za što se navodno zalažu. Tako su u samo nekoliko dana ljudi koji bi trebali braniti interese novinarske udruge i profesije te koji tvrde da to i čine zapravo uspjeli napraviti neusporedivo više štete HND-u od svih onih koji ga orkestrirano i dugotrajno podmeću i napadaju ga.”

Leković ne želi da njegova ostavka dodatno našteti HND-u

Zbog svega toga ukoliko potpredsjednici HND-a ne daju ostavku, dat ću je ja, poručio je predsjednik HND-a. S obzirom na to da su u HND-u tijeku mnogi važni procesi uključujući organizacijske promjene i nekoliko velikih projekata, Leković kaže kako ne želi da njegova ostavka dodatno našteti HND-u. Kako bi se to izbjeglo, radit ću, najavio je, posao predsjednika do roka koji odredi nadležno tijelo HND-a sukladno Statutu, a za koji smatra da je potreban kako bi se osiguralo što bezbolnija primopredaja predsjedničke dužnosti.

“Potpredsjednici su ugrozili vjerodostojnost HND-a i iskazali mi nepovjerenje pa iz Izvršnog odobora netko mora otići ili oni ili ja”, stoji na kraju priopćenja predsjednika HND-a Saše Lekovića.

Izvršni odbor HND-a je u utorak navečer izrazio žaljenje što je dio kolega, zbog nagrade dodijeljene Ivani Petrović, odlučio vratiti svoje novinarske nagrade te su pozvali kolege da se u budućem izvještavanju o ratnim zločinima i suđenjima za ratne zločine pridržavaju profesionalnih standarda.