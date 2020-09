PREDSJEDNIK HGK: ‘Treba nam fleksibilnije zakonodavstvo, u novom zakonu o radu trebamo fokus na rad od kuće’

Bolja organizacija rada na daljinu i veća fleksibilnost ugovora o radu na neodređeno trebali bi biti definirani novim zakonom, o kojemu su stajališta na sastanku u HGK sučelili ministar rada Josip Aladrović i 35 hrvatskih gospodarstvenika

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović u ponedjeljak je poručio da je Hrvatskoj potrebno fleksibilnije radno zakonodavstvo u kojemu će fokus biti na rad od kuće i mogućnost lakšeg otpuštanja zaposlenika.

Bolja organizacija rada na daljinu i veća fleksibilnost ugovora o radu na neodređeno trebali bi biti definirani novim zakonom, o kojemu su stajališta na sastanku u HGK sučelili ministar rada Josip Aladrović i 35 hrvatskih gospodarstvenika.

‘U novom zakonu fokus treba biti na rad od kuće’

Gospodarstvenici i ministar izjavili su kako očekuju da se otvore i teme Vladinih mjera pomoći gospodarstvu u vrijeme epidemije, pitanje neradne nedjelje za trgovce i minimalne plaći koja se do kraja listopada treba definirati za sljedeću godinu.

“Treba nam modernije i fleksibilnije radno zakonodavstvo. Ovaj zakon je naslijeđen iz bivše države i samo je dorađivan. U novom zakonu fokus treba biti na rad od kuće, mogućnost lakšeg otpuštanja djelatnika. Ne mislim da treba otpuštati dobre radnike, ali moramo napraviti veću fluktuaciju”, istaknuo je Burilović uoči sastanka.

RH zbog pandemije izgubila svega 18.000 radnih mjesta

Naveo je kako je Hrvatska, zahvaljujući poduzetim mjerama, izgubila svega 18.000 radnih mjesta zbog pandemije koronavirusa, no smatra da je potrebna dodatna pomoć za prerađivačku i tekstilnu industriju.

“Gubitak od 18.000 radnih mjesta nije tako strašan kako se to očekivalo. Očito da su mjere urodile plodom, no želimo da se pomogne svima kojima je pomoć potrebna”, rekao je Burilović. Posebno je istaknuo prerađivačku, tekstilnu i neke niskoprofitabilne industrije na koje je epidemija imala više utjecaja.

Ministar Aladrović je odgovorio da je sa sufinanciranjem skraćenog radnog vremena, s mjerama za mikropoduzetnike i onima za očuvanje radnih mjesta obuhvaćen “širok segment”, no u Vladi nisu neskloni ni jednoj dobro argumentiranoj opciji. “Vlada je i do sada stajala uz poduzetnike, stajat će i dalje”, poručio je.

‘Trgovci trebaju slobodan dan, neka to bude nedjelja’

Direktor križevačkog KTC-a Ivan Katavić izjavio je kako očekuje od ministra da prezentira kako misli zakonski regulirati rad trgovina nedjeljom te je opovrgnuo nagađanja da bi neradna nedjelja prouzročila otpuštanje 23.000 radnika i pad BDP-a. Tu je tvrdnju argumentirao velikom potražnjom za trgovcima na tržištu rada, te istaknuo da KTC otkada ne radi nedjeljom posluje s većom dobiti.

Trgovci trebaju imati slobodan dan i neka to bude nedjelja “I trgovci trebaju imati taj jedan dan slobodan i neka to bude nedjelja”, rekao je Katavić i pozivao Vladu da “iskoristi sadašnje stanje i regulira to pitanje”.

Ustvrdio je i da je 97 posto domaćih trgovaca za takvo rješenje, no protiv njega su vlasnici stranih trgovačkih lanaca te smatra da do konsenzusa definitivo neće doći. “Stranci nisu došli u Hrvatsku da bi zaposlenicima bilo bolje, već da ostvare što veću dobit i odnesu je van. To država treba prepoznati i ne smije se ravnati samo prema stranim trgovcima”, poručio je Katavić.

‘Zakon je star, treba ga mijenjati’

Darko Vukadinović, predsjednik Udruženja cestovnog i teretnog prometa pri HGK, ističe potrebu “fleksibilizacije tržišta rada, uz zadržavanje određene socijalne note”.

“Svjesni smo da se sve mijenja, pa tako i tržište rada. Ovo je vrlo star zakon, podržavamo izmjene u smjeru kvalitetnijeg zapošljavanja i kvalitetnijeg odnosa između radnika i poslodavca te reguliranje niza stvari koje su sad stvar izbora, poput rada od kuće”, poručio je Vukadinović.

Poslodavce u cestovnom prometu muči i beneficirani radni staž za vozače teretnih vozila. “Smatramo da bi to trebalo ukinuti, poslodavci bi rado ta sredstva usmjerili direktno vozačama umjesto da dodatno plaćaju poreze i doprinose”, istaknuo je.

