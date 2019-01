PREDSJEDNIK HDZ-ovog KLUBA ZASTUPNIKA: ‘Zastupnici koji su prešli u Bandićev klub nisu dio vladajuće koalicije’

Razlog jačanju Bandićevoga saborskog kluba vidi u lošem radu vodstava stranaka iz kojih nezadovoljni zastupnici prelaze u neki drugi klub

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru izjavio je u utorak u Dubrovniku kako vladajuća većina u Saboru ima 77 zastupnika, a svi drugi zastupnici, pa i oni koji su se priključili radu kluba Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića nisu dio vladajuće većine.

Branko Bačić je napomenuo kako unutar Bandićeve stranke zastupnici mogu glasovati po savjesti.

“U nekoliko sam se glasovanja uvjerio da, premda je porastao broj članova Bandićeva kluba, oni nisu glasovali za zakone koje predlaže Vlada. A imali smo i slučajeve da su neki zakoni dobili podršku pojedinih predstavnika oporbe”, objasnio je Bačić.

Dodao je kako je, ako postoji ikakva naznaka ili dokaz političke korupcije, nužno da DORH ispita svaki slučaj.

‘Dumbović i dalje podupire većinu’

“Za mene je to neprihvatljivo. Ako bi se to dogodilo, bilo bi iznimno štetno za hrvatsku politiku i političare, i to bi trebalo najoštrije sankcionirati. O tome nemam dokaza pa ne mogu ocjenjivati i presuđivati”, rekao je Bačić te pozvao DORH da postupi po prijavi predsjednika HSS-a Kreše Beljaka i čim prije izvijesti javnost je li u prijelazu Mladena Madjera iz kluba HSS-a u klub Stranke rada i solidarnosti bilo političke korupcije.

Komentirajući izlazak saborskog zastupnika stranke Reformista Darinka Dumbovića iz kluba Stranke rada i solidarnosti Bačić je istaknuo kako Dumbović i dalje podupire vladajuću većinu.