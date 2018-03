PREDSJEDNIK HAZU-a: ‘Kritike s lijeve i desne strane su zapravo na neki način pohvala Vijeću, na dobrom smo putu’

‘Komunistički zločini koji su često bili prikrivani i nisu bili osuđeni kao fašistički prvi put su stavljeni u kategoriju spornih.’

Zvonko Kusić, predsjednik HAZU-a i Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje je nedavno donijelo preporuke i smjernice kako se odnositi prema simbolima totalitarnih režima, ocijenio je u nedjelju da je ono postiglo velik uspjeh, uspjelo proizvesti dokument koji “nije idealan, ali je realan” te je poručio da su kritike koje dolaze s lijeve i desne strane zapravo pohvala njihovom radu.

“Vijeće je postiglo veliki uspjeh, uspjelo je producirati jedan dokument koji je staloženo, maksimalno, koliko je moguće bez ideologije, od emocija spustiti se na činjenice i proizvesti dokument koji nije idealan, ali je realan. Ove kritike s lijeve i desne strane su zapravo na neki način pohvala Vijeću. Znači da smo na dobrom putu. Taj dokument je za budućnost i mlade naraštaje i ostavlja po strani te tenzije i prijepore koji su postojali”, ustvrdio je Kusić u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2”.

Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima preporučilo je sankcioniranje simbola totalitarnih režima, ali i iznimku da se pozdrav “Za dom spremni”, koji je suprotan Ustavu RH, može koristiti u komemorativne svrhe uz prethodno dopuštenje. S druge komunistički simboli mogu biti sporni ako se vežu za zločine komunizma i za agresiju devedesetih.



Kusić nije konkretno odgovorio koje je njegovo osobno mišljenje o zaključcima, ponavljajući cijelo vrijeme da se radi o zaključcima Vijeća.

HOS-ovci su bili hrvatski branitelji, to je ono što je presudilo u odluci

Na upit voditelja emisije koji je, referirajući se na stav Vijeća o pozdravu ‘Za dom spremni’ da se iznimno može koristiti na grbu HOS-a, može li zamisliti svog njemačkog kolegu na čelu takve institucije, koji rukovodi takvim vijećem, da donese odluku da je nacistički pozdrav ‘Sieg Heil’ tu i tamo dozvoljen, Kusić je odgovorio da su HOS-ovci bili hrvatski branitelji koji su poginuli za obranu domovine i da je to presudilo za ovu odluku.

“Zanimljivo je da je tu Vijeće bilo jedinstveno jer tu se radi o braniteljima i nitko od 17 članova Vijeća nije to osporavao. U preambuli Ustava govori se nausprot NDH, ali se govori i o Domovinskom ratu. To su dvije ustavne kategorije. Kada dolaze dvije ustavne kategorije onda se priklanja onoj o Domovinskom ratu, budući da su oni bili učesnici Domovinskog rata.To su bili hrvatski branitelji koji su poginuli za obranu domovine i to je bilo ono što je presudilo za ovu odluku”, kazao je.

Vezano za izdvojena mišljenja sedmero članova Vijeća, Kusić je ocijenio da je to u medijima krivo prezentirano i da se ne radi o potpuno izdvojenim mišljenjima.

“Nitko od nas 17 se ne slaže u potpunosti sa svim detaljima, a ovih sedam se razlikuju u jednom detalju koji se tiče komunističkih znakovlja. Oni bi htjeli da to bude stavljeno u kategoriju kao i fašistički i ustaški, dok je Vijeće u svom dokumentu to odvojilo”, naglasio je.

Uvijek je, dodao je, teško kada imate normativne akte, a obilježja koja su dvoznačna. “Komunistički simboli koji se odnose na antifašističku borbu i Drugi svjetski rat nisu sporni, tako je u dokumentu postavljeno, a isto tako je postavljeno da oni komunistički simboli mogu biti sporni ako se vežu za zločine komunizma koji su postojali i koji su odgovorni i za agresiju devedesetih. Ti se onda mogu u legislativi zabraniti i procesuirati. Ne radi se o značajnom odstupanju ove sedmorice”, naglasio je Kusić.

Prvi put u povijesti u tom dokumentu komunistički simboli proglašeni spornima

Ustvrdio je da su prvi put u povijesti u tom dokumentu komunistički simboli proglašeni spornima. “Komunistički zločini koji su često bili prikrivani i nisu bili osuđeni kao fašistički prvi put su stavljeni u kategoriju spornih”, kazao je.

Nije se složio s kritikama pravnika koji tvrde da će sve ostati isto.

“Sada je red na Vladi i tu bih odao priznanje premijeru Andreju Plenkoviću jer se nitko nije usudio napraviti ovo, to je bio državnički korak. Vrijeme će pokazati da li su zaključci bili važni. Sada je vrijeme na legislativi koja mora biti preciznija, a onda dolaze suci. Ne smije se kao do sada pustiti da suci arbitrarno rade”, poručio je Kusić.