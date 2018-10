SUKOB GENERALA OKO PROSVJEDA U VUKOVARU: ‘Ne znamo tko ga plaća, tko ga je inicirao, tko stoji iza toga…’

“Odjednom se pojavio prosvjed, ne znamo tko ga plaća, tko ga je inicirao, tko stoji u trećem redu iza toga, a imamo sumnje. Trebamo čvrste odgovore”, kazao je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Pavao Miljavac

Prosvjed koji u subotu, 13. listopada, u Vukovaru organizira tamošnji HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava, a zbog, kako ističu, neprocesuiranja ratnih zločina i zločinaca iz Domovinskog rata, od početka je protumačen kao pokušaj udara na premijera Andreja Plenkovića. Najava tog prosvjeda dosad je izazvala podjele unutar HDZ-a, braniteljskih udruga, a na koncu i unutar Hrvatskog generalskog zbora (HGZ).

Željko Sačić, jedan od istaknutijih članova HGZ-a, dao je neopozivu ostavku na funkciju u upravnom odboru te udruge. Ujedno je na facebooku napisao: “Ne mogu tako, nema ovo smisla, dajem neopozivu ostavku na mjesto u upravnom odboru HGZ-a. Okrenuli ste leđa hrvatskoj žrtvi.”

PROSVJED U VUKOVARU PODIJELIO I GENERALSKI ZBOR: Željko Sačić podnio neopozivu ostavku; ‘Okrenuli ste leđa žrtvi’

“Penava je član HDZ-a, on nije neutralan”

24 sata pišu da im je Sačić potvrdio svoj odlazak iz HGZ-a napominjući kako odluka nije bila nimalo lagana.

“Za mene je to životni potez. Cijelu noć sam o tome razmišljao, nisam mogao izracionalizirati stav kolega koji su odlučili dati podršku Andreju Plenkoviću i Vladi umjesto žrtvama i narodu koji zahtijeva procesuiranje ratnih zločina u Vukovaru i cijeloj Hrvatskoj”, kazao je Sačić.

Naime, predsjednik Generalskog zbora Pavao Miljavac nakon sastanka s Plenkovićem poručio je da neće ići na mirni prosvjed u Vukovar, iako se i oni zalažu za procesuiranje ratnih zločina.

” Mi kao udruga i ratni generali koji smo vodili sve ove branitelje podržavamo i smatramo da je trebalo ranije krenuti u procesuiranje ratnih zločina. Mi smo za to da institucije krenu što jače i što brže, ali smo protiv toga da se javno alarmira cijela populacija branitelja. Neće biti rezultata, ljudi će se razići i drugi dan ništa. Nitko ne zna kako će to završiti. Pojavile su se marginalne stranke koje su najavile da će autobusima dovoditi ljude, nitko ne može predvidjeti da neće biti incidenata. Odjednom se pojavio prosvjed, ne znamo tko ga plaća, tko ga je inicirao, tko stoji u trećem redu iza toga, a imamo sumnje. Trebamo čvrste odgovore. Penava je član HDZ-a i izabran na listi HDZ-a. On nije neutralan, član je vladajuće stranke, Penava je politika. Teško je razlučiti politiku od stvarnih motiva. Stvarni motivi bi trebali biti čisti i iza njih stojimo. Nije samo Vukovar u pitanju, imate Škabrnju, a na niz stvari nije dan odgovor”, rekao je Miljavac.

ORGANIZATORI OBJASNILI KAKO ĆE IZGLEDATI PROSVJED U VUKOVARU: ‘Kome smeta da se istraže i procesuiraju ratni zločini?’

“Ne smijemo postati ogranak HDZ-a”

Sačić pak smatra da HGZ ne smije postati ogranak HDZ-a.

“U utorak smo imali sastanak na kojemu sam prognozirao da će nas Plenković pozvati i tražiti potporu. Rekao sam svim kolegama generalima da ne smijemo pokleknuti, da ne smijemo postati ogranak HDZ-a niti bilo koje stranke, da se trebamo zalagati za branitelje i nacionalne interese. Nekoliko kolega se složilo, ali sam ostao u manjini. Odvojili smo se kao generali od naroda i to je žalosno. Neke kolege su se, nažalost, u mirnodopskom razdoblju ipak okrenuli zovu moćnika umjesto da budu na strani žrtve i malog čovjeka”, kazao je Sačić za 24 sata.

Ministar branitelja Tomo Medved rekao je, pak, da prosvjed u Vukovaru nije usmjeren protiv Vlade, nego je apel žrtve i traženje da se ubrza procesuiranje ratnih zločina. No, na prosvjed neće ići. “Mi kao dužnosnici u Vladi činimo ono što je u našoj nadležnosti”, kratko je objasnio.

MINISTAR KRSTIČEVIĆ ODBIJA KOMENTIRATI PROSVJED U VUKOVARU: ‘Radim svoj posao i bavim sa sigurnošću’

“Tema prosvjeda je jedna jedina…”

Predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić ponovno je uputio poziv na mirni prosvjed koji će biti održan na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru, 13. listopada u 14 sati.

“Tema prosvjeda je jedna jedina, nerad ili nedovoljan rad državnih institucija po pitanju procesuiranja ratnih zločina, i nema drugih tema. Svaki drugi pokušaj izvrgavanja teme i politizacije ovoga prosvjeda je manipulacija žrtvama u svrhu skupljanja jeftinih političkih bodova i koje se u potpunosti odričemo. Iza prosvjeda stoji isključivo Grad Vukovar na čelu s gradonačelnikom Ivanom Penavom kao glavnim inicijatorom. Na ovaj mirni politički prosvjed jednako su pozvani svi, neovisno o nacionalnoj, vjerskoj ili političkoj pripadnosti”, poručio je Josić.

DESNI DIO HDZ-a BEZ KOLINDINE PODRŠKE: Predsjednica neće ići na prosvjed u Vukovar