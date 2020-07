PREDSJEDNIK DIP-A KOMENTIRAO SLABU IZLAZNOST NA IZBORE: ‘Bili su ovo izbori pod posebnim uvjetima, očekivala se disciplina birača’

Oko 1800 ljudi tražilo je da im se dođe u domove, od tih 540 su u samoizolaciji i nekih šezdesetak osoba koje su zaražene

Stigle su izlazne ankete prema kojima HDZ premoćno pobjeđuje s osvojenim 61 mandatom, nasuprot iznimno lošeg rezultata Restart koalicije koja prema anketama osvaja tek 44 mandata.

Izlaznost je ove godine bila znatno lošija nego 2016. Predsjednik DIP-a Đuro Sessa komentirao je kako su ovi izbori odrađeni pod posebnim uvjetima. “Vjerojatno jest koronavirus utjecao, ne znam što bi drugo utjecalo, ipak su ovo bili izbori po posebnim uvjetima. Očekivala se od birača disciplina. Očekivali su se posebni uvjeti i za biračke odbore. Ali, oni koji su izašli, štitili su sebe i druge”, rekao je Sessa.

Problematični SMS-ovi

Kazao je kako je zabilježeno manje kršenje izborne šutnje, no i dalje, kaže, postoji nešto problematično. “To su SMS poruke jer netko je došao do brojeva birača, bez da ih je pitao za njih i potom im slao poruke. To je pitanje za HAKOM. Izborna šutnja sama po sebi… Ne može stati život u ponoć u petak”, kazao je.

Radi se o zloupotrebi, no sanckija ipak nema.

Objavio je koliko je bilo zaraženih glasača na izborima. “Oko 1800 ljudi tražilo je da im se dođe u domove, od tih 540 su u samoizolaciji i nekih šezdesetak osoba koje su zaražene. Bio je naputak izići im u susret i omogućiti im glasanje. Nije bilo dojava da tako nije bilo pa zaključujem da im se izašlo u susret”, kazao je Sessa.