"Ovo što je napravio službeni Beograd...tužitelji su inače neovisni ljudi. Stvar je jako ozbiljna. Pokazuje se dobra volja da se ta priča s ratom, u kojem je Srbija napala Hrvatsku, riješi. Tuf, evo ti optužnice. U Beogradu ljudi se mole za spas grijeha. Vučića to jako opterećuje, treba probleme na drugoj strani. Važno je kako ćemo reagirati. Imamo instrumente. Beograd, Vučić i njegovi suradnici su odlučili da je zgodan trenutak podići optužnice protiv četiri hrvatska zapovjednika za koje dajem ruku da nisu nacionalisti. Srbija nema pravo podizat takve optužnice", kaže predsjednik Zoran Milanović.

"Ovo s optužnicama je namjerno. Hrvatska na to mora reagirati. Ne ovako na Špancirfestu. Reakcija Vlade je da se mi s time ne slažemo. Nije dosta", kaže Milanović. "Srbija sebi uzima za pravo da sudi za sve događaje. Hrvatska to ne radi jer pokušavamo igrati fer. Ne ide. Idemo se dogovorit što ćemo. Blokirat ulazak u EU? To bi bio instrument kad bi njima stalo do toga, ali oni ne žele ući u EU", rekao je.

"Ovo je tema za Vijeće za Nacionalnu sigurnost. Moramo zaštititi zapovjednike. To je napad na Hrvatsku državu, a onda i na te ljude. Princip je: nećeš mi suditi za kaznena djela izvan Srbije. Petljaj, izmišljaj ako je, ali ovo se dogodilo u BiH. A da ne nabrajamo što se dogodilo kod Zagreba, za što je Vučić osobno odgovoran. Zašto nas provociraš? Kvariš odnose se Hrvatskom, koji ne moraju nužno biti loši", rekao je Milanović.