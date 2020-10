PREDSJEDNIK CEHA ISTARSKIH UGOSTITELJA: ‘Skraćivanje radnog vremena nema smisla, bolje da zatvorimo i izdržimo mjesec dana’

‘Bilo kakvo daljnje skraćivanje radnog vremena, neće imati nikakvog smisla i nikome neće olakšati. U toj varijanti, bolje da zatvorimo i izdržimo to mjesec dana, da bi u novu godinu ušli zdravi i bez novozaraženih’, smatra predsjednik Ceha ugostitelja Istarske županije Stanislav Briškoski

Od početka pandemije koronavirusa, odnosno epidemije Covida–19 u Hrvatskoj, među najglasnijima protiv strogih protuepidemioloških mjera i lockdowna su ugostitelji. Njih je, kažu, ova kriza dovela do ruba ekonomskog opstanka. Zato sa strepnjom iščekuju vijesti o novim mjerama oje bi im rastjerale goste, mogućem policijskom satu pa i ponovnom lockdownu.

Predsjednik Ceha ugostitelja Istarske županije Stanislav Briškoski za Glas Istre kazao je da nitko sa sigurnošću ne zna što donosi zima te su stoga oči ugostitelja uprte u daljnje preporuke Stožera i broj zaraženih.

Ugostitelji u Istri najgore prošli sredinom kolovoza

“Ugostitelji u Istri su prošli najgori period sredinom kolovoza kada su zbog stavljanja Hrvatske na crvenu listu, u samo tjedan dana ostali bez čak 250 tisuća gostiju. Tada se nažalost zatvorila i Istra i to ponajprije zbog neodgovornosti pojedinih županija, a posljedice i dalje svi zajedno trpimo”, kaže Briškoski dodajući da je svima u interesu pridržavati se propisanih mjera kako bi kafići i restorani i dalje ostali otvoreni.

On ističe kako nitko od ugostitelja ne želi novo zatvaranje, ali ako situacija bude drastično krenula nagore, spremni su i na to da bi zaštitili svoje obitelji, djelatnike i goste.

‘Najave zabrane točenja alkohola su besmislica’

U Istri je, kaže, oko 1700 registriranih ugostiteljskih objekata uz koje je ekonomski vezano oko 15 tisuća ljudi.

“Tu je i čitav lanac dobavljača, naših OPG-ova, poljoprivrednika, koji također ovise o tome rade li restorani i kafići. Sada smo otvoreni do ponoći, a bilo kakvo daljnje skraćivanje radnog vremena, neće imati nikakvog smisla i to nikom neće olakšati. U toj varijanti, bolje da zatvorimo i izdržimo to mjesec dana, da bi u novu godinu ušli zdravi i bez novozaraženih. Sve ostalo nema smisla. Skraćivanje radnog vremena guši i nas i potrošače, a i najave oko zabrane točenja alkohola su besmislica. Ako se to obistini, onda stvarno svi ugostitelji u Istri mogu staviti ključ u bravu”, kazao je Briškoski za Glas Istre.

