Predsjednik Zoran Milanović primio je na Pantovčaku predsjednika Republike Albanije Bajrama Begaja, koji je u dvodnevnom državnom posjetu Republici Hrvatskoj.

Predsjednici Milanović i Begaj razgovarali su o odnosima dviju prijateljskih i savezničkih država Hrvatske i Albanije, kao i o situaciji u regiji jugoistočne Europe te o europskom putu Albanije nakon što je lani ta država službeno započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji.

"Albanija je već odavno trebala biti u puno višoj fazi intergracije u EU, to nije postala radi predrasuda", rekao je u predsjednik Milanović nakon sastanka. "Države kao što su Albanija i Sjeverna Makedonija već su odavno trebale biti blizu ulasku u Europsku Uniju, ali nastavit ćemo govoriti o tome, toliko možemo pomoći", rekao je Milanović.

'Doći će netko tko će pomoći Albaniji da postane dio Zapada'

"To je potrebno što je moguće prije i ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da postanete dio EU društva, a jedini razlog zašto to nije tako su predrasude, da se ne lažemo, i to je činjenica protiv koje se možete boriti jedino riječima. Ako mi ne pomognemo Albaniji da postane dio Zapada, doći će netko drugi, mislim da je to dovoljno jasno."

Pričao je Milanović i o Kosovu.

"Što se tiče Kosova, Kosovo je realnost, priznala ih je većina europskih zemalja, neki nisu. Hrvatska je priznala Kosovo među prvima, ne zato da provocira Srbiju, već zato što je to realnost", naglasio i dodao kako vjeruje da će ga vrlo brzo priznati sve Europske države.

"Srbija se tu nalazi u jednoj shizofrenoj situaciji, gdje koketira s odnosima s Rusijom. Pitanje Kosova je neodvojiva od odnosa sa Srbijom. Većina građana Srbije je prihvatila realnost, no netko ih mora gurnuti u tom pravcu. Po pitanju Kosova se Srbiju to neće pitati."