ŠEF ABECEDE DEMOKRACIJE: ‘Ivane, čekamo te raširenih ruku, pečemo prase’; Pernar: ‘Znao sam da me nikad neće prevariti’

‘Iako mi je Ivan rekao da on ne jede svinjetinu, bit će za sve ostale koji prelaze s njim i da se malo proveselimo’, govori Stjepan Vujanić

Ivan Pernar je na konferenciji za novinare rekao da ga je kontaktirao predsjednik stranke Abeceda demokracije i ponudio mu mjesto predsjednika te dopustio da stranci promijeni ime.

PERNAR JE NAPUSTIO ŽIVI ZID: ‘Sinčić je zapečatio sudbinu stranke, ali i svoju. Vladimira sustavno laže, rekao sam joj: Sad je fajrunt!’

Pernar se u tu stranku učlanio neposredno prije konstituiranja Sabora, tako da su Abecedi demokracije pripala i pozamašna sredstva iz proračuna, na ime njega kao saborskog zastupnika.

OMOGUĆIO IM IVAN PERNAR: Stranka za koju ste jedva čuli od vas je dobila milijun kuna, a još je nevjerojatnije na što ih troše

Stjepan Vujanić, sadašnji predsjednik stranke Abeceda demokracije, oduševljen je najavom povratka Ivana Pernara u tu stranku.

‘Bit će za ostale koji dolaze s njim’

“Ivane, čekamo te raširenih ruku. Ja sam već odlučio da pečemo prase iako mi je Ivan rekao da on ne jede svinjetinu, bit će za sve ostale koji prelaze s njim i da se malo proveselimo”, rekao je Vujanić za 24sata.

Nije htio komentirati probleme u Živom zidu, ali je Pernara nahvalio kao poštenog dečka. Potvrdio je da ga čeka i novac i otvorene ruke da radi što hoće.

“Ja se ionako nisam htio kandidirati za predsjednika, neka on preuzme tu funkciju. Mi smo jedna fina ekipa pristojnih i nesvadljivih ljudi i imamo uzrečicu: jedinstvo u mnoštvu. Ivan je čist i pošten dečko i uvjeren sam da ćemo s njim osvojiti mandat u Saboru”, zaključio je Vujanić.

U međuvremenu se opet oglasio i Pernar.

“Legendarni Vujanić, znao sam da me nikad neće prevariti, mogao je uzeti sav novac sebi, ali uvijek je govorio – ‘Ivane, to je tvoj novac, od tvog mandata, on pripada tebi”, napisao je Pernar i u drugom statusu ponovno se osvrnuo na svoj odlazak iz Živog zida.

‘Uskoro će biti formirana nova stranka. Nastavljamo s borbom protiv sustava na svim razinama’

“Zahvaljujem se svim kolegama koji su mi bili podrška, onima koji ostaju pod diktaturom Vladimire Palfi želim svu sreću. Spreman sam za nove borbe i utakmice, uskoro će biti formirana nova stranka, bit će objavljena pristupnica i nastavljamo s borbom protiv sustava na svim razinama. Sreća u nesreći je da će mi ostati novac od mog mandata i da ću moći zaposliti ljude iz videoprodukcije koji također bježe iz Živog zida zbog jedne osobe koja još uvijek ne želi priznati poraz. Zahvala svima koji se žele zajedno boriti!”, naveo je Pernar.