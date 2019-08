PREDSJEDNIČKA KAMPANJA O USTAŠAMA I PARTIZANIMA: ‘Vučićeva izjava je isti rukopis kao i Šešelj kod Bujanca. Jasno je kome je ovo win-win’

‘Poanta cijele predizborne priče jest izazvati jaku emociju. Primjerice, tenk ispred stadiona Marakana u Beogradu izaziva jaku emociju, a političari na to samo trebaju dodati malo benzina. U kampanji je uvijek lakše izazvati lošu emociju, ali ona i puno više donosi’, kaže komunikacijski stručnjak Petar Tanta

Otkako je početkom ljeta otpočela pretkampanja (ili bolje reći: pretpretkampanja) za predsjedničke izbore, a aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dio zasad istaknutih kandidata krenuli propagandnim aktivnostima pridobivati naklonost građana (Miroslav Škoro kaže: naroda) njihovi su istupi većinom bili fokusirani na teme iz prošlosti: od Domovinskog do Drugog svjetskog rata i nazad.

Čini se da je prošlost najsigurniji i najmanje sklizak prostor za gacanje po predizbornom terenu, barem dok kampanja službeno ne počne. A hoće li tada, kada se kampanja zahukta, teme iz minulih vremena ostati aktualne ili će kandidati shvatiti da ima svježijih i važnijih, stvarnosti bližih tema, upitali smo komunikacijskog stručnjaka Petra Tantu, direktora agencije CTA komunikacije. On, pak, smatra da su teme iz prošlosti u fokusu (nekih) kandidata jer znaju “da će se ekipa na to napaliti”.

‘Kad se nema o čemu pričati, izvlače se teme iz formalina’

“Svi se još drže tema koje su inače aktualne u kolovozu i počinju s obljetnicom Oluje u Kninu, gdje na neki način počinje neslužbena kampanja i zbog čega, naravno, prevladavaju teme o Domovinskom ratu. I ovoga puta imamo pojačanu priču oko pozdrava ‘Za dom spremni’ (ZDS) koja se uvijek pojavi u predizbornom narativu jer to uvijek digne puno bure. Ako pričate o mirovinskoj reformi i da će se raditi do 67. godine, ljudima je to dosta daleko. Ali kad im pričate o ZDS-u, ljudi lakše plivaju u tom narativu. Te se teme stalno vrte u krug od 1990. naovamo i izvlače iz formalina kada se nema o čemu drugome pričati”, kaže Tanta.

Tomu je, napominje, pridonijela i činjenica da se dvoje jakih kandidata s desnice, Grabar-Kitarović i Škoro, bore za isto glasačko tijelo.

“Iza Škore stoji ekipa koja je radila kampanju i Ruži Tomašić. Dakle, ultradesničari koji jako dobro znaju izabrati teme koje će mobilizirati njihove glasače. Zato se i pojavila priča o ZDS-u. S druge strane je Zoran Milanović i bit će zanimljivo vidjeti kako će njegovi birači s druge strane političkog spektra reagirati na to”, ističe Tanta.

‘Milanović će se morati izjasniti i o temama iz ’45’

Milanović zasad izbjegava uvlačenje u te priče, čak je pozvao svoje protukandidate da se i sami maknu iz prošlosti (“Zar se opet vraćamo u ’45.? Idemo probati malo pobjeći od tamo”, napisao je ovih dana na Facebooku) pa smo Tantu pitali hoće li predsjednički kandidat SDP-a do kraja kampanje moći ostati izvan i iznad te priče.

“On će se morati izjasniti jer u kampanji najgore prođu oni koji se ne izjasne. Pitanje je samo koliko dugo će to moći jer uvijek će netko izvući teme o HOS-u, Vukovaru i slične koje izazivaju jaku emociju. Poanta cijele predizborne priče jest izazvati jaku emociju. Ovo čemu sada svjedočimo – primjerice, tenk ispred stadiona Marakana u Beogradu – izaziva jaku emociju, a političari na to samo trebaju dodati malo benzina. U kampanji je uvijek lakše izazvati lošu emociju, ali ona i puno više donosi”, ističe komunikacijski stručnjak Tanta.

Isti ‘rukopis’ u predizbornim ‘angažmanima’ Šešelja i Vučića

U tom smislu važna točka dosadašnje (pret)pretkampanje bila je objava navodne prepiske Grabar-Kitarović i njezinog ražalovanog savjetnika za unutranju politiku Mate Radeljića u kojoj stoji da ju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojedobno zamolio da više ne koristi izraz “velikosrpska agresija”. Vučić je potom i sam potvrdio da je to zatražio od nje. Tanta u pojavi te priče u medijima vidi isti “rukopis” kao i u gostovanju notornog Vojislava Šešelja u televizijskoj emisiji Velimira Bujanca prije pet godina, u jeku ondašnje kampanje za predsjedničke izbore. Šešelj je tada svojim izjavama potjerao vodu na mlin tadašnje kandidatkinje Grabar-Kitarović.

“Kada želiš napraviti spin protiv nekoga onda mu izvučeš nešto što je rekao prije nekoliko godina pa još daš nekoga (Vučića, op.a.) koga javnost izrazito negativno identificira. Pogotovo kad imaš informaciju da ti je velik dio tvog glasačkog tijela zamjerio što si kao predsjednica primila Vučića i što lutaš malo desno, malo lijevo. Ako sve te komunikacijske točke spojimo u jednu, shvatimo da je takva priča, koliko god bila negativna i komunikacijski nepoželjna, jednom već urodila plodom. Uvjeren sam da joj je ta priča naštetila”, kaže Tanta.

‘Škori je ova kampanja win-win situacija’

Pretkampanja i kampanja za predsjedničke izbore prije pet godina bile su, smatra Tanta, mnogo kompaktnije i jasnije nego sada. “Dok ste vi tada s nekim, kao sada sa mnom, razgovarali o kampanji, Milijan Brkić je bio na terenu i odrađivao posao za Grabar-Kitarović. Sada se, dok razgovaramo, na terenu ne događa ništa. Ovoga puta njoj će biti teže jer su sada svi kontra nje. S druge strane, Škoro nema što izgubiti. Pitate li baku u Benkovcu ili igdje drugdje tko je Škoro, ona jako dobro zna.

Škoro ne mora graditi pojavnost, dovoljno je da dobro iskoristi koncerte za svoju promociju. Tipa, dođite pa ćemo uz standardni repertoar ubaciti i malo “vode duboke” pa sve to zavrtjeti s nekom aktualnom porukom. Škori je ova kampanja ‘win-win’ situacija. Njemu je ovo dodatna organska promocija. On će i nakon izbora, kako god da prođe, biti jako popularan”, ističe Tanta te pojašnjava da organska promocija podrazumijeva sve ono što se u kampanji može učiniti, a ne mora se platiti iz svoga džepa.

Zbog svega toga, kaže Tanta, za Grabar-Kitarović najbolji protukandidat je Milanović jer on može najsnažnije mobilizirati birače s desnice protiv sebe. A teme koje će na koncu dominirati kampanjom vjerojatno neće biti one kakve neki možda nadobudno očekuju.

“Bojim se da bi kandidati mogli jako zastraniti. Uz ove teme koje se sada vrte vjerojatno će se zavrtjeti i priča oko migranata i NATO-a pa tomu dodati i malo Srba da se ‘začini’. Kandidati bi morali naučiti slušati svoje potencijalne birače koje zanima kako živjeti bolje, kako riješti korupciju, probleme u sudstvu… No, komunikacija je zasad jednosmjerna”, zaključio je komunikacijski stručnjak Tanta.

