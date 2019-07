PREDSJEDNICE, A ŠTO SAD? Procurilo uznemirujuće priznanje policajca: ‘Nemam više volje ni snage za ovo što radimo migrantima’

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorava kako dobiva velik broj anonimnih prijava o policijskom nasilju nad ilegalnim migrantima, ali i da je MUP onemogućuje u radu te ne pokreće istrage, zbog čega je reagirao i Centar za mirovne studije

Centar za mirovne studije u svome priopćenju upozorava kako je nakon izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović švicarskoj televiziji u kojoj tvrdi da je “potrebno malo nasilja kada provodite push-back”, potrebno rasvijetliti činjenice oko nasilnog protjerivanja ilegalnih migranata iz Hrvatske. Tako navode da je pučka pravobraniteljica Lora Vidović jučer objavila anonimnu pritužbu jednog graničnog policajca s navodima o nezakonitim postupanjima policajaca temeljem zapovijedi nadređenih, koju je zaprimila još 20. ožujka.

Pravobraniteljica se na javnu objavu pritužbe odlučila nakon što od DORH-a nije dobila odgovor na zahtjev za pokretanjem istrage, a slučaj je završio i u ladicama Hrvatskog sabora, predsjednika Hrvatskog sabora, te predsjednika nadležnih saborskih odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U svome priopćenju navodi kako joj je to jedina preostala opcija temeljem članka 19. Zakona o pučkom pravobranitelju.

Znaju posezati i za oružjem

“Ovom pritužbom se, naime, opisuje zapovijed rukovodećih policijskih službenika da se provode kažnjiva postupanja prema iregularnim migrantima, odnosno, navodi se kako je temeljem zapovijedi načelnika PGP i ‘rukovoditelja i uprave’ policijskim službenicima naloženo da sve izbjeglice i migrante vraćaju na područje BiH, i to ‘bez papira i bez procesuiranja’ kako ne bi bilo traga, te im uzmu novac, razbiju mobitele i bace u rijeku ili ih zadrže za sebe. Na taj način, svakodnevno vraćaju 20 do 50 osoba, a u svojem su postupanju osobito okrutni policijski službenici koji su na ispomoći iz drugih policijskih uprava i koji ‘tuku i otimaju’, odnosno ‘rade što žele bez kontrole…uz blagoslov rukovoditelja iz policijske postaje i uprave’.”

“Navodi se i da među migrantima ima i žena i djece, a postupci se provode ‘prema svima isto’ te da ljudi koje dovoze iz drugih uprava dolaze iscrpljeni, ponekad i pretučeni, no policijski službenici ih ‘tijekom noći prebacuju na silu u Bosnu’, a znaju posezati i za oružjem. Anonimni policajac ističe da se istovremeno srami takvog nehumanog postupanja, da ga žalosti, te da više ‘nema ni volje ni snage’ i moli da ‘ovakvo ponašanje i postupanje policije’ pučka pravobraniteljica spriječi”, stoji u objavi vezanoj za prijavu, koju donosimo u cijelosti.

Uskraćuje se pristup podacima

No, njoj su ruke vezane, s obzirom na to da na ovu i mnoge druge prijave još nije dobila odgovor od nadležnih institucija. Također, u CMS-u upozoravaju kako od MUP-a, do danas nisu dobili komentar predsjedničine izjave o “malo nasilja”. Još je gore što “pučka pravobraniteljica već mjesecima upozorava da joj se uskraćuje pristup podacima o postupanju prema migrantima, koji joj zakonski moraju biti na raspolaganju.”

Naime, Lora Vidović je početkom srpnja upozorila ministra Davora Božinovića da naloži policajcima vođenje podataka u skladu s međunarodnim i domaćim propisima. Naime, Nacionalnom preventivnom mehanizmu je uskraćen uvid u podatke prilikom posjeta Postaji granične policije u Tovarniku.

Zaključani u ormaru

“Uskrata uvida od strane MUP-a započela je još sredinom prošle godine, i to isključivo vezano uz postupanja s iregularnim migrantima. Tijekom obilaska predstavnika NPM-a PGP Tovarnik 05. lipnja 2019., prvi puta je, međutim, onemogućen uvid u sve zatražene podatke, kako u Informacijski sustav, tako i u pojedinačne predmete, pa je prekinut jer ga nije bilo moguće učinkovito provesti. Jedino što su predstavnici NPM-a uspjeli pregledati bile su prostorije za zadržavanje. Kao i u ranijim slučajevima uskrate podataka, i ova je obrazložena nemogućnošću davanja lozinke predstavnicima NPM-a, koja međutim nije ni zatražena.”

“Što se tiče pojedinačnih predmeta, rečeno im je kako je policijski službenik koji ih vodi na godišnjem odmoru, zbog čega su ‘svi predmeti zaključani u ormaru’, a ovlast da ih izvade van nisu imali ni pomoćnik načelnika, niti voditelj odjela za nezakonite migracije”, piše na internetskoj stranici Ureda pučke pravobraniteljice.

Sustav puca po šavovima

Iako Lora Vidović izbjegava komentirati postupanje policije izvan okvira zakona te drugih domaćih i međunarodnih propisa, u CMS-u smatraju kako je “vladavina prava u Republici Hrvatskoj ozbiljno narušena.” U svom priopćenju navode kako već više od dvije godine upozoravaju na to da se ilegalnim postupcima narušavaju prava izbjeglica. Dodaju i kako anonimna pritužba policajaca pokazuje narušavanje dostojanstva i kršenje radničkih i ljudskih prava policajaca koji su “primorani suprotno svojim uvjerenjima štetiti drugim ljudima i kršiti zakone koje bi trebali štititi i provoditi.”

“Taj nedostatak povjerenja jasno nam pokazuje kako sustav puca po šavovima i da je ovakva situacija neprihvatljiva te neodrživa: nitko se zbog odbijanja nezakonite naredbe i upozoravanja na takve prakse ne bi trebao bojati za svoj status i položaj”, piše u priopćenju.

Na kraju CMS traži provođenje neovisne i učinkovite istrage o svim prijavama te zaustavljanje i sankcioniranje nasilnog postupanja prema izbjeglicama. Smatraju i da čelnici MUP-a, Ravnateljstva policije i pojedinih policijskih postaja moraju snositi političku i zakonsku odgovornost. Zaključuju kako je “Hrvatskoj potrebna korjenita rekonstrukcija Vlade i sustava, daleko temeljitija od one koja se najavljuje”.