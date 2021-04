PREDSJEDNICA UDRUGE LIJEČNIKA ŽESTOKO NAPALA BEROŠA: ‘Nisu nas zvali na sastanke oko platforme zbog primjedbi i sad imamo kaos’

‘Nismo bili ni uključeni u radnu skupinu koja je tu platformu izrađivala. Bili smo na 2 sastanka, ali smo imali previše primjedaba pa nas više nisu zvali’, ističe

Predsjednica Kordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Nataša Ban Toskić govorila je za HRT te je žestoko napala platformu CjepiSe, ministra Vilija Beroša i čitavo organizaciju cijepljenja.

Ističe kako su liječnici obiteljske medicine još ujesen predložili izradu digitalne platforme za cijepljenje, no ovo što je napravljeno uopće ne služi svrsi.

ČAK JE I GRAD ZAGREB ODUSTAO OD BEROŠEVE PLATFORME CIJEPISE: U Ministarstvu se nedaju: ‘Ma to je manji tehnički nesklad’

NOVI FIJASKO PLATFORME ‘CIJEPISE’: 4000 Ljudi se prijavilo i nestalo? Čovjeka (69) s kroničnim bolestima nitko nije zvao

STRANICA ‘CIJEPISE’ DOŽIVJELA POTPUNI DEBAKL: Ljudi su se uredno prijavili, a sada se – ne cijepe

‘Imali smo previše primjedaba pa nas nisu više zvali’

„Nismo bili ni uključeni u radnu skupinu koja je tu platformu izrađivala. Bili smo na dva sastanka, ali smo imali previše primjedaba pa nas više nisu zvali“, rekla je te odmah navela primjer uspješne organizacije u Međimurju u kojem se sve koordnira preko pozivnog centra koji pravedno svrstava pacijente obirom na prioritete.

BEROŠ SE NE DA: ‘Nije istina da platforma ne funkcionira. Možda ne funkcionira onako kako smo željeli, ali radi…’

Na nacionalnoj razini, kaže, kako se u ovom trenutku nema ništa od platforme za cijepljenje, kako se ne zna koji je od pacijenata pozvan i kada će se cijepiti i pritom je izravno prozvala Ministra

“U ovom trenutku mi u ordinacijama imamo kaos. Naši telefoni ne prestaju zvoniti, totalni je kaos i pacijenti su nezadovoljni. Do toga je dovela dosadašnja organizacija cijepljenja i smatram da je za ovo odgovoran ministar te da bi on konačno trebao preuzeti odgovornost“, decidirana je bila Ban Toskić.

‘Netko treba preuzeti odgovornost’

Na pitanje što bi sada trebali raditi pacijenti ističe da je ministarstvo to koje treba odrediti protokol, te da oni kao obiteljski liječnici uvijek stoje na raspolaganju svojim pacijentima oko naručivanja, no to bi, upozorava, moglo dodatno zablokirati sustav.

„Obiteljski liječnici su u velikoj mjeri proveli prvu fazu cijepljenje starih i nepokretnih te zdravstvenih radnika, potom drugu fazu starih i kroničnih bolesnika koja još traje, rekla je i dodala kako masovno cijepljenje koje slijedi mora biti u potpunosti izvan ordinacija, na velikim punktovima te kako u tome moraju sudjelovati svi zdravstveni radnici.

Zaključuje kako je kontroverzna platforma CijepiSe doživjela potpuni debakl te ponavlja kako „netko za to treba preuzeti odgovornost“.