KOLINDA PROMIJENILA PLOČU: ‘Pogriješila sam kad sam rekla da je ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav. On nije prihvatljiv’

Predsjednica Kolina Grabar Kitarović na konferenciji za medije o četiri godine mandata, rekla je da je pogriješila kada je “Za dom spremni” nazvala starim hrvatskim pozdravom

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitrović u subotu je priznala da je pogriješila kada je za pozdrav „Za dom spremni” ustvrdila da je povijesni hrvatski pozdrav, istaknuvši kako je i prilikom davanja te izjave njezina poanta bila na tome da je takav pozdrav „kompromitiran i neprihvatljiv”, a na konferenciji za novinare u svome Uredu u povodu četiri godine mandata, poručila je i da nitko zbog izražavanja svoga mišljenja ne bi smio biti sankcioniran zatvorskom kaznom.

Nakon što je održala govor u kojem je rekapitulirala četiri godine svoga mandata Grabar-Kitarović je odgovarala na novinarska pitanja te je vezano uz svoj raniju izjavu da je „za dom spremni” povijesni hrvatski pozdrav rekla da je pogriješila i to zato, kako je rekla, što joj je to više puta rekao netko od njezinih savjetnika.

“Prihvaćam činjenicu koju su rekli povjesničari, da to nije povijesni hrvatski pozdrav. Međutim poanta te izjave nije bila na tom dijelu rečenice, nego da je on kompromitiran i neprihvatljiv i tu je poanta i na to se treba usredotočiti”, poručila je predsjednica.

Upitana kako gleda na to da su ljudi u Hrvatskoj osuđeni na zatvorsku kaznu za izgovorenu riječ (slučaj Zorana Ercega koji je prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana nazvao ratnim zločincem), predsjednica je poručila da slobodan govora mora biti apsolutno zajamčena te da ih se zbog izgovorene riječi nikoga ne treba sankcionirati.

“Sloboda govora mora biti apsolutno zagarantirana, a ona mora stati gdje počinje govor mržnje prema nekom… Ja predsjednika Tuđmana beskrajno poštujem, međutim, dopuštam da ima u Hrvatskoj ljudi koji ne dijele moje mišljenje i da oni imaju pravo slobode govora i mišljenja. I zato ne bi trebali biti sankcionirani”, ocijenila je Grabar-Kitarović.

Potvrdila je i da je spremna otići na komemoraciju u Jasenovac. „Ako se postigne konsenzus da doista svi odemo – i Vlada i Sabor i svi ostali, da nema nekoliko komemoracija, spremna sam otići i na službenu komemoraciju i održati govor ako treba. Iako mislim da na takvim mjestima ne trebaju govori. Jer, žrtve govore same za sebe. Ali ,u cilju postizanja zajedništva i rješavanja povijesnih problema koji još uvijek opterećuju našu sadašnjost, kako bismo se bolje posvetili budućnosti i spremna sam na taj korak”, rekla je.

Predsjednica Republike Grabar-Kitarović ni danas nije potvrdila da će se kandidirati za drugi mandat na Pantovčaku, naglsivši da će o odluci izvijestiti „ kad bude vrijeme za to”.

Očekuje da će hrvatski građani, neovisno o kandidaturi, valorizirati što je učinila u svome predsjedničkom mandatu, te da se „u tom smislu neće svrstavati ni u kakve kampove.

“Dolazim, proizlazim iz određene etike, uvjerenja, međutim ja sam neosporno predsjednica svih hrvatskih građana i tako se ponašam u ove četiri godine”, rekla je nakon što su je novinari pitali očekuje li da će je „desnica” kazniti zbog toga što je “otupila” oštricu prema Vladi.

Naglašava da se u protekle četiri godine jednako ponašala prema svima Vladama, njih tri. „Kad je trebalo pohvalila bih, kad sam držala da treba upozoriti na neki problem, upozorila bih na njega i to je i dalje moja dužnost koje ću se držati”,dodala je.

“Naravno da sam bila kandidatkinja HDZ-a, ali zbog toga HDZ-u i njegovim vladama nisam davala nikakve popuste, niti držim da bi to oni od mene očekivali”, rekla je još predsjednica.

Osvrnula se pritom i na novinarske napise u kojima se, kako je rekla, kad god bi malo oštrije kritizirala stanje u društvu – koje nije rezultat pojedine Vlade, jer sve su te Vlade na neki način naslijedile probleme iz prošlosti – novinari uvijek govorili o nekakvim sukobima s Vladom.

“Moj interes nisu sukobi, oni su neproduktivni. Svaka je moja kritika bila praćena upravo mjerama, prijedlozima… Kad je riječ o bilo kojoj vladi, želim da ona bude stabilna, da odrađuje svoj posao. U u svemu tome moramo surađivati jer, ova je država preskupo plaćena da bi je bilo tko koristio za bilo koje vlastite interese koji nisu interesi cijelog društva i države”, poručila je predsjednica Republike.

Novinari su je podsjetili i na njezine riječ u noći izborne pobjede da će Hrvatska biti među najrazvijenijim zemljama svijeta, a što se, istaknuli su, nije dogodilo te ju pitali može li ostvariti to obećanje.

Predsjednica je odgovorila da i dalje vjeruje u ono što je tada rekla kako „vjeruje da će Hrvatska biti među najrazvijenim zemljama i među zemljama najljepšima i najboljima za život”.

“Nisam rekla kada, jer to je nemoguće predvidjeti, ali sam rekla da za to imamo apsolutno sve potencijale”, dodala je Grabar-Kitarović.

Ističe pritom kako su pokazatelji za Hrvatska u ovom trenutku – u odnosu na „sveopće crnilo” prije četiri godine, kada je vladao nedostatak vjere da se Hrvatska uopće može izvući iz gospodarske krize – danas ipak puno bolji.

Predsjednica pritom ističe gospodarski rast, smanjenje javnog duga, balansirani državni proračun, porast kreditnog rejting.

“Sve su to sjajni pokazatelji. Naravno, ono što želim je da se to odrazi, slikovito rečeno, i na računima hrvatskih državljana odnosno na njihovom standardu… Da ljudi žive bolje i da mogu planirati više unaprijed”, rekla je.

I dalje vjeruje da će Hrvatska biti jedna od najugodnijih zemalja za život. “Ponovit ću ono s inauguracijskog govora – vjerujem u te zemljo moja Hrvatska”, poručila je.

Nije zadovoljna reformama u obrazovanju i zdravstvu te poručuje kako, vezano uz obrazovanje, treba po strani ostaviti ideološke rasprave.

“Pustimo stručnjacima da definiraju kurikulum, a da se mi usredotočimo na to kakva će biti sustav obrazovanja. Da rasteretimo djecu, da ne opustimo u svemu tome da novčano profitiraju bilo kakvi lobiji, da uključimo roditelje, lokalnu zajednicu, da od djecu ne stvaramo štrebere već odgovorne građane koji će znati baratati informacijama, analizirati ih i donositi svoje zaključke te se uklopiti u trendove tržišta rada 21. stoljeća”, kazala je Grabar-Kitarović.

Kad je riječ o zdravstvu, kaže da nema neki odgovor jer to je područje u koje se puno manje razumije te ne želi dijeliti savjete. Ali, očito je, kazala je, da je sadašnji sustav neodrživ te ističe da naglasak treba staviti na preventivu jer će se time smanjiti troškovi.

TIJEK PRESSICE:

14:00 – Novinari su joj spomenuli da je sama jednom rekla da je ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav.

“Počinila sam pogrešku kad sam rekla da je ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav. Učinila sam to jer su mi tada tako rekli neki savjetnici. On nije prihvatljiv”, rekla je predsjednica, piše N1.

13:51 – Je li njezina “oštrica” prema Vladi otupila te je li time od premijera “kupila” potporu za drugi mandat?

“Nisam istaknula kandidaturu za sljedeći mandat, o svojoj ću odluci izvijestiti mandat kada bude za to vrijeme. Očekujem da će svi građani valorizirati ono što sam učinila, da se neće svrstavati u nikakve kampove. Ja sam neosporno predsjednica svih hrvatskih građana i tako se ponašam”, odgovorila je predsjednica.

Na pitanje da je obećala “da će Hrvatska biti narazvijenija zemlja svijeta” i dalje tvrdi da “vjeruje da će Hrvatska biti među najrazvijenijima i najboljim zemljama za život”.

“Vjerujem u te, zemljo moja Hrvatska”, rekla je.

13:38 – “Iako nemam izvršne ovlasti u gospodarskoj i demografskoj politici, dužnost mi je štititi i promicati nacionalne interese. Imam pravo predlagati mjere i tim se pravom koristim”, rekla je.

“Svugdje sam osjetila snažno domoljublje, utemeljeno na vjeri u Hrvatsku i njezine mogućnosti. Čvrsto vjerujem da Hrvatska može bolje”, rekla je na kraju govora nakon čega su uslijedila novinarska pitanja, piše N1.

13:27 – “Tijekom cijeloga mandata usmjeravam javnu raspravu u smislu rješavanja životnih pitanja i drago mi je da su ona, poput demografije, došla u središte zanimanja”, istaknula je predsjednica te se osvrnula na izmještanje Ureda u gradove i županije.

Predsjednica je rekla i kako je vladu izvještavala o rezultatima posjeta županijama. Drago joj je što je došlo i do nekih konkretnih pomaka.

Podsjetila je da je Vladi predlagala demografske mjere predlagala te dodala kako joj je drago da su u međuvremenu doneseni zakoni za koje smatra da će pomoći demografskoj obnovi morskih i brdskih područja.

13:20 – Predsjednica je poručila da se Hrvatska ne brani samo na granicama, nego i na kriznim udaljenim žarištima.

“Dobro je biti članicom NATO saveza, ali za svoju sigurnost smo odgovorni mi sami. Izdvajanja za obranu nisu trošak”, kazala je.

“Hrvatska se brani daleko od Hrvatske. Dom se ne brani na kućnom pragu jer kada opasnost dođe do doma tada je već prekasno”, citirala je predsjednica riječi hrvatskog vojnika i ratnog veterana.

13:13 – Posebno je istaknula Inicijativu triju mora, za koju je rekla da je više nego uspješna.

“Unutar inicijative triju mora Hrvatska može više napredovati. Hrvatska će tako pridonijeti energetskoj neovisnosti EU kao energetsko središtu na jugu srednje Europe. Temeljni je cilj inicijative rast standarda i bolji život za sve naše građane.”

“Imala sam jedan cilj – da se glas Hrvatske čuje, prepoznava i uvažava”, rekla je.

“Kao i do sada, i dalje sam odlučna podupirati Hrvate u BiH u njihovom nastojanju da ostvare svoja prava koja im pripadaju kao konstitutivnom narodu. Važnim držim i rješavanje problema sa Slovenijom, ali i suradnju sa Srbijom pri čemu je posebno važno rasvijetliti i sudbinu nestalih”, rekla je.

13:10 – “Ovlasti predsjednice RH određene su člancima 94. do 106. Ustava. Iako nominalno relativno uzak okvir omogućuje pa i nalaže aktivnosti predsjednice u brojnim područjima kada to zahtijevaju nacionalni interesi. Usredotočit ću se na samo nekoliko segmenata svojeg rada koje držim ključnim. Vanjska politika koju sam promovirala od početka snažno je usredotočena na što bolje pozicioniranje Hrvatske u EU-a i NATO-a. Želim izdvojiti susrete s kineskim predjsednikom Xijem, predsjednicima Trumpom, Putinom, kancelarkom Merkel i drugima”, rekla je na početku, piše N1.