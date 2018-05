PREDSJEDNICA PRIZNALA DA JE ZABRINUTA OKO NEKIH ELEMENATA NACIONALNE SIGURNOSTI: ‘Tajne službe izradit će posebne mjere’

Postoje elementi nacionalne sigurnosti na kojima bi trebalo poraditi.

Nakon što je održan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović rekla je kako postoje neke stvari oko kojih je zabrinuta.

‘Zabrinuta sam oko nekih elemenata, ali zadužili smo tajne službe da se izrade posebne mjere, preporuke i zakondavni okviri za korištenje medija kojima se služimo u komunikaciji i sigurnost informacija’, rekla je predsjednica, prenosi N1.

Predsjednica je komentirala i zajedničku sjednicu vlade koju je predložila premijeru Plenkoviću. Načelno smo razgovarali, predložila sam sjednicu vlade. To je bilo u uvjetima kad smo razgovarali o Agorkoru. Zaista bih voljela da to napravimo u sinergiji jer je demografija ključno pitanje gdje se ne možemo razilaziti. Voljela bih da ta mjera bude jedan od doprinosa snažnoj razvojoj strategiji jer to demografska strategija jest. Ne možemo se ograničiti samo na populacijske mjere’, dodala je.