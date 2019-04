PREDSJEDNICA PRIMILA ČLANOVE POČASNOG BLEIBURŠKOG VODA: ‘Ne treba nam dozvola, misa na Bleiburgu bit će održana’

Kažu i kako će možda biti provokatora, ali da se oni moraju pobrinuti da ne bude incidenata

Vice Vukojević, predsjednik Počasnog bleiburškog voda, i ostali predstavnici sastali su se Kolindom Grabar-Kitarović, a nakon sastanka su rekli kako će se komemoracija ipak održati 18. svibnja ove godine. “Izgledat će kao i dosadašnjih godina, bit će misa na Bleiburškom polju s početkom u 12 sati”, rekao je Vukojević.

Glavni tajnik Počasnog bleiburškog voda, Thomas Baumgartner, ističe kako prepreka nema. Tvrdi kako im dozvola ne treba te da su austrijskim vlastima predali sve što je potrebno kako bi se održala komemoracija. Kao veliki doseg ističe kako ni prošle nije bilo štandova.

“Nismo ništa drugo ni zahtijevali, nego da bude misno slavlje, komemoracija kao i svake godine i to je sve. Nema popratnih sadržaja. Prošle godine već nije bilo štandova niti će ih ove godine biti, to je u interesu nas, a i u interesu austrijske vlade”, rekao je Baumgartner, prenosi N1.

Misa – smije na kraju ili ne?

Problem je nastao nakon što je nadležni biskup zabranio održavanje mise. Protiv toga se pobunio HBK, a u PBV-u tumače kako se misa može održati, ali je ne smije održati biskup.

Tomislav Markić, nacionalni ravnatelj Dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu, rekao je da hrvatski biskupi neće predvoditi ovogodišnju komemoraciju, zbog pisma dijecezanskog upravitelja koruške biskupije, koji su im to zabranili.

“Mi se ne možemo složiti s tom odlukom, ali je prihvaćamo i poštujemo. No obrazloženje ne možemo prihvatiti, stoga ćemo ove godine, kao i dosad, sudjelovati u organizaciji komemoracije, jer je ona vjersko okupljanje. Nakon naše liturgije bit će islamska molitva, a nakon toga polaganje vijenaca i bit će to završetak komemoracije. Nismo odlučili tko će od svećenika voditi liturgiju, ali kroz sljedećih nekoliko dana bit će to jasno”, rekao je Markić.

Misa je klučna jer su prema austrijskom zakonu vjerski događaji, kao vjenčanja, sprovodi i narodna slavlja, provode li se na tradicionalan način, izuzeta iz Zakona o javnom okupljanju. Sva druga događanja pak podliježu pod taj zakon te se za njih mora izdati dozvola bez obzira odvijaju li se na privatnom ili javnom prostoru.

‘To je crkveni obred’

No Vukojević tumači kako im dozvola ipak ne treba.

“Mi ne trebamo crno na bijelo dozvolu, jer to je crkveni obred, a inače cijela komemoracija održava se kod nas na polju, koje je u našem vlasništvu i jedino što moramo, moramo se držati austrijskih zakona. Oni imaju sad jedan novi zakon od 1. ožujka i ja se nadam da će se svi koji dolaze tamo držati toga zakona i da neće praviti nerede kao što je nekad bilo”, rekao je.

Ponovio je kako neće biti političkih govora, a nada se da neće biti ni incidenata. Ali možda bude provokatora…

Neće biti političkih govora, to mi sami predlažemo da ne bude. Počasni bleiburški vod mora osigurati sve uvjete da se misa održi i to i radimo. Naravno da mi je žao da se to manipulira, ali ćemo napraviti sve da se ne manipulira”, rekao je Vukojević.

“Mislim da neće biti incidenata što se tiče ove godine, mislim da će možda biti provokatora, koje i svake godine imamo. Mi se borimo protiv toga, gledamo da to spriječimo, da nema ni provokatora, ali ni ljudi koji možda imaju pogrešno šljenje”, rekao je glavni tajnik Baumgartner.

