PREDSJEDNICA PREDSTAVILA PROGRAM: Ovo je 7 točaka s kojima ide po novi mandat; ‘Milanović je vraćao državu u region’

Kolinda Grabar Kitarović predstavila je svoj izborni program u 7 točaka

Predsjednica je govorila o Škori kazavši kako je pitanje ‘Sad ili nikad’, što je njegov slogan, bilo aktualno 90-ih, a ne danas

Milanoviću je poručila kako je bio loš premijer koji je državu vraćao u region i propast te kako to može biti normalno samo onima kojima je Hrvatska slučajna država

Osvrnula se na svoj rad u proteklih pet godina i pobrojila uspjehe

Kazala je kako moramo odgovoriti na pitanje kamo idemo i što planiramo

Više puta tijekom govora u negativnom je kontekstu spomenula riječ ‘region’, srpsku riječ za regiju

Predsjednica je predstavila svoj program u sedam točaka: hrvatski razvoj, rad na hrvatskom identitetu, odlučnost, pravednost, učvršćivanje demokracije, sigurnost i hrvatski optimizam

12.33 Istaknula je kako je u program ugrađena “baština prvog hrvatskog predsjednika”, ali i program koji će se nadopunjavati u skladu s izazovima države. Predsjednica želi nastaviti put kojim smo krenuli i da se nastavi graditi država jer želi pokazati što Hrvatska zna i može. Završila je s predstavljanjem programa.

“Vjerujem u Hrvatsku koja zna odgovore na izazove koji su pred nama, koja se zna nositi s problemima, vjerujem u Hrvatsku, jer vjerujem u svakog čovjeka. Bolja Hrvatska nije daleko. Ona je tu, među nama, među našim ljudima diljem svijeta i zato ću biti vaša predsjednica, jer Hrvatska može i zna bolje.”

12.30 Sedmi i posljednji dio programa je “hrvatski optimizam”. “Vjera da imamo snage i znanja da imamo svoje mogućnosti znanje pretvoriti u stvarnost”, kazala je. Osvrnula se i na srebro zlatnog sjaja sa SP-a u nogometu naglasivši kako je to primjer da se može vratiti vjera u bolje sutra te naglasila kako vjera može biti prazna riječ ako joj u podlozi nisu rad, odogovornost, znanje i zajedništvo.

Nastavit će otvarati javni prostor svima koji teže izvrsnosti i rade za opće dobro. I dalje će promovirati uspješne ljude, jer “zaslužuju biti oni koji se vide, čuju i slušaju.”

12.28 Šesti dio programa – hrvatska sigurnost. Istaknula je kako mi sami možemo osiguravati sebe, a svijet je sve nesigurniji zbog migracija globalnih razmjera, klimatskih promjena i brojnih sukoba. Ponovno je naglasila demografiju kao ključ domovinske sigurnosti. Obećala je jačanje Hrvatske vojske i policije te dodala kako će uvijek braniti njihovu čast jer oni rade dostojanstveno i časno te im se zahvalila što osiguravaju mir i sigurnost.

Zauzimat će se za modernizaciju HV-a te nastavak razvoja sustava obrazovanja unutar vojske. Podržat će nastavak modernizacije svih grana vojske uključujući i nabavu borbenih zrakoplova te povećanje izdvajanja za istraživanje i razvoj u suradnji s hrvatskom industrijom i znanstvenicima. Radit će na osnaživanju granica i sigurnosno-obavještajnog sustava. Nastavit će raditi na jačanju hrvatske energetske neovisnosti.

12.25 Peti dio programa – demokracija i konkretne mjere za gradnju i učvršćivanje temeljnih demokratskih mjera. Kazala je kako je to jedini način za suzbijanje pojedinaca koji nude nešto i potpiruju nerealne želje. Tražit će uređenje popisa birača na način da se on dvaput godišnje javno objavi te tako planira vratiti povjerenje građana u pravičnost izbornog sustava. Izmjene izbornog zakonodavstva kako će se svima omogućiti jednako korištenje glasa. Predložit će da se poveća broj preferencijalnih glasova te podržava izjašnjavanje građana o bitnim pitanjima i referendumom.

“Prema institutu referenduma, kada on ne krši ustavne odredbe, treba biti otvoren”, kazala je predsjednica.

12:17 Četvrti dio programa je hrvatska pravednost – “Hrvatska za koju se borim jest Hrvatska u kojoj svako ljudsko biće ima svoje dostojanstvo”, kazala je.

Govorila je i o borbi protiv korupcije, kazavši kako ima dužnost neumorno upozoravati na negativne posljedice korupcije i zahtijevati jačanje pravosudnih i drugih mjera. Poručila je kako će nastaviti na rješavanju problema blokiranih, pojačanoj edukaciju mladih i trudnica zbog jačanja svijesti o vrijednosti ljudskog života. “Trudnice su jedna od najosjetljivijih društvenih skupina”, kazala je. Istaknula je kako ne smijemo zatvarati oči pred fizičkim, psihičkim, seksualnim i vršnjačkim nasiljem.

Predlagala je međuresornu suradnju i suradnju s civilnim udrugama te konkretne prijedloge za zaštitu ljudi od nasilja i to će nastaviti činiti jer je cilj nulta tolerancija na nasilju i zbog toga će inzistirati na edukaciji djece protiv predrasuda i drugih oblika nerazumijevanja. Predlagala je međuresornu suradnju i suradnju s civilnim udrugama te konkretne prijedloge za zaštitu ljudi od nasilja i to će nastaviti činiti jer je cilj nulta tolerancija na nasilje i zbog toga će inzistirati na edukaciji djece protiv predrasuda i drugih oblika nerazumijevanja.

12:16 Treći dio programa – hrvatska odlučnost, bavi se stavom kako promičemo hrvatske interese u svijetu, ambiciozno i bez kompleksa male države, kazala je predsjednica.

“Moramo potpuno ostaviriti politička i druga prava Hrvata u BiH, stručno i domoljubno jačanje hrvatske diplomacije s ciljem zaštite i promicanja hrvatskih interesa, aktivni rad na traženju nestalih branitelja i civila nestalih u Domovinskom ratu. Inzistiranje da to postane glavni preduvjet za primanje Srbije u članstvo u EU-u”.

12:15 Drugi dio programa programa je rad na hrvatskom identitetu koji uključuje daljnji rad na očuvanju hrvatskog jezika u školama, očuvanje kulturnog i političkog identiteta hrvata u BiH, provedbe mjera brendiranja u Hrvatskoj, snažniji angažman za povratak kulturne baštine i hrvatske arhivske građe ukradene tijekom Domovinskog rata

12:13 Prvi dio programa je hrvatski razvoj.”Prvo o čemu želim razgovarati jest hrvatski razvoj u širem smislu, razvoj društva i svih dijelova društva. Moramo odgovoriti kamo idemo i što planiramo. Obitelj mora biti u središtu svih politika. Implementacija mjera ekonomskog osnaživanja hrvatske obitelji kao jezgre. Hrvatska koja inovira i uključuje jer je to jedini način da Hrvatska napreduje.

12.08 “Pitanje ‘sad il’ nikada’ nije i ne može biti pitanje 2019. godine, to je bila poruka početkom devedesetih kad smo odlučivali o sudbini hrvatske države i kad smo se za nju borili. Danas to može biti samo i isključivo pitanje ozbiljnosti shvaćanje demografskih pitanja, svjesna kako je to ključ naše opstojnosti”, osvrnula se predsjednica i na slogan Miroslava Škore. Rekla je kako su predsjedničke ovlasti dovoljne ako se želi raditi na dobrobiti hrvatskih građana Spomenula je da njezin program ima sedam točaka koji adresiraju probleme s kojima se hrvatska suočava.

12:03 Predsjednica se osvrnula i na svoj rad u prethodnih pet godina. Tako je navela da je promicala strategiju domovinske sigurnosti, koja se provodi, očuvala stabilnost i uredno djelovanje državne vlasti, potaknula pronalazak nestalih, umrežavanje znastvenika i drugih ljudi koji djeluju izvan države, susrela se s predstavnicima i zaposlenicima iz gotovo 2000 poduzeća, zauzela se za fisklanu decentralizaciju i predlagala mjere za njihovu provedbu, održala 60 gospodarskih formuma. Pomogla je rješavati problem blokiranih i ovršenih, riješila pitanje zagađenja rafinerije Bosanski Brod, osnovala Vijeće mladih, otvorila vrata Ureda iseljenima sa svih kontinentima te pružala pomoć Hrvatima u BiH te hrvatskim manjinama u susjednim i drugim zemljama, osnovala Radnu skupinu za brendiranje, održano je 17 otvorenih vrata, za više od 15.000 građana. Smanjila je troškove Ureda za 25 milijuna kuna i prepolovila broj zaposlenih.

“Hrvatska zna i mora biti ambiciozna”, zaključila je predsjednica. “Naši građani žele stabilno i političko odgovorno vodstvo, naši poduzetnici otvoreno tržište, mladež želi cilj i perspektivu života u Hrvatskoj, naše društvo želi kontinuitet dobrog upravljanja. Sve to zahtijeva punu posvećenost, znanje, odgovornost, ozbiljnost, kontinuiran i neumoran rad te, naposljetku, srce.”

11.59 “Bila sam predsjednica iznad stranačkih i ideoloških podjela i uvijek sam zagovarala konstruktivni dijalog zagovarajući jednakost. Stavila je na dnevni red demografsko pitanje kao pitanje svih pitanja i nametnuli smo tu agendu u Europi. Predstavljala sam Hrvatsku u svijetu, izvukla sam Hrvatsku iz regiona. Ojačala sam veze između Hrvatske i vodećih zemalja u svijetu i sada je ugled Hrvatske veći nego ikada prije”, kazala je Grabar Kitarović.

Žestok napad na Milanovića

11.56 Predsjednica se okomila i na svog protukandidata s ljevice Zorana Milanovića osvrnuvši se na vrijeme kada je on vodio Vladu. “Hrvatska je prije pet godina bila u teškoj gospodarskoj krizi i krizi morala, bez ozbiljnog razvoja, s neosmišljenim pitanjima na brojne i rastuće sigurnosne izazove. Hrvatske je kaskala za mnogima i bila na dnu ljestvica u Europi. Vlada koja nas je zadužila za 70 milijardi kuna, rastao je PDV, vraćali su državu u region i vodili državu u propast. Je li to normalno. Možda, ali samo onima koji se usude reći da je Hrvatska slučajna država”, rekla je Grabar Kitarović.

11:49 Na binu se popela Kolinda Grabar Kitarović. “Hvala vam lijepa. Drage Hrvatice i Hrvati u Hrvatskoj, BiH i diljem svijeta”, bile su riječi kojima je, uz pozdrave svim uzvanicima i obitelji započela svoj govor predsjednica. “Bez vas ne bih danas bila predsjednicom kao i bez hrvatskih građana koji su mi dali glas na izborima. Mislim da svi članovi HDZ-a žele da budem čimbenik spajanja i zajedništva”, rekla je predsjednica.

Bocnula Škoru

“Nekima je ovo blagadan vinskih običaja, a meni je ovo poseban dan jer sam prije točno pet godina predstavila program za svoju prvu kampanju”, kazala je Grabar Kitarović osvrnuvši se na Miroslava Škoru koji je prekinuo kampanju na 24 sata zbog Martinja.

“Danas kao i tada razlog zašto stojim tu, pred vama, je zato što vjerujem u Hrvatsku. Vjerujem u svakog našeg čovjeka u naše vrijednosti i naše potencijale vjerujem u sve što krasi našu domovinu i na što smo ponosni, na naše branitelje i na sve koji su dali život za domovinu. Tada, kao i danas sam uvjerena da zajedno možemo ostvariti bolju budućnost.”

11.47 Voditelj programa Oliver Mlakar je naveo naziv programa: “Hrvatska zna i mora bolje” te pozvao predsjednicu na pozornicu kako bi predstavila svoj izborni program.

11.43 Joško Ševa izvodi pjesmu Augusta Šenoe Budi svoj.

11.30 Prije obraćanje predsjednice, okupljene je pozdravio premijer Plenković, koji je rekao kako je pobjeda na predsjedničkim izborima ključna za nastavak političkih ciljeva te istaknuo da je ključna sinergija svih sastavnica vlasti te je uvjeren u snagu HDZ-a i pobjedu predsjednice na izborima. Spomenuo je kako će nastaviti politiku temeljenu na državotvornosti, domoljublju, demokršćanstvu, na temeljima politike prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Dotaknuo se i Zorana Milanovića, spomenuvši kako su oni gradili Hrvatsku na nečemu što je bilo za njih “normalno”, referirajući se na njegov slogan te naveoi brojne propuste prijašnje, SDP-ove vlasti, te je naglasio kako su on i predsjednica to promijenili.

“Zahvaljujući zajedničkom angažmanu, danas je položaj Hrvatske snažniji i utjecajniji nego ikad prije”, rekao je Plenković te naveo sva predsjedanja i suradnje u brojnim inicijativama i organizacijama, dodavši kako uskoro započinje hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Dodao je i kako imamo europsku povjerenicu za demokraciju i demografiju (Dubravku Šuicu). Zaključio je kako će HDZ nastaviti voditi politiku u interesu hrvatske države i naroda te da je predsjednica dala velik doprinos u tome. Plenković je kazao i kako je Kolinda Grabar Kitarović postala brend na globalnoj razini.

“Zajedno ćemo nastaviti raditi za mlade koji su budućnost hrvatske države i naroda. Jačat ćemo solidarnost prema svim ranjivim skupinama. Zajedno ćemo jačati sustav domovinske sigurnosti, vojsku i policiju te jačati sigurnost hrvatskih granica. Brinut ćemo o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima te štititi dignitet Domovinskog rata. Jačat ćemo veze između domovinske i iseljene Hrvatske na čemu neumorno radi naša predsjednica”, poručio je premijer.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović danas će, kako je bilo i najavljeno, predstaviti svoj predizborni program. Prije početka događaja predviđeno je kako će se na predstavljanju u dvorani Globus na Zagrebačkom velesajmu okupiti oko 1500 ljudi, među kojima cijela Vlada i vrh HDZ-a, a navodno se trebao pojaviti i zagrebački gradonačelnik i koalicijski partner Milan Bandić.

Uoči predstavljanja programa na Velesajam su pristigli Andrej Plenković, Milijan Brkić, Ivan Penava, Vladimir Šeks, Ante Sanader, Ivan Šuker, Margareta Mađerić, Gabrijela Žalac, Božidar Kalmeta, Andro Krstulović Opara, Marko Pavić, Karlo Ressler, a pojavio se i Bandić sa suradnicima, predsjedničin suprug Jakov Kitarović te umirovljeni generali i branitelji.

Iako su se od njezine najave kandidature u javnosti i na skupovima vrtjeli slogani “Za bolju Hrvatsku” i “Zato što vjerujem u Hrvatskoj”, na platnu u Globusu se pojavio i novi slogan: “Predsjednica. Jer Hrvatska zna!”

Jakov dobio najveći pljesak

Njezin govor je najavio Oliver Mlakar upitavši okupljene mogu li zamisliti ikoga drugoga na slici i konstatirao kako je to nemoguće. Potom je uslijedila minuta šutnje za sve poginule i nestale hrvatske branitelje te za prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Potom se Mlakar osvrnuo na predsjedničinu kandidaturu, izborni program otprije pet godina te inauguraciju.

“Kao nitko prije nje neumorno je putovala, posjećivala sve krajeve domovine te sve krajeve svijeta u kojima žive Hrvati. Ona će uvijek biti naša predsjednica, naša Kolinda”, rekao je Mlakar i zaključio kako je uvijek pobijedio onaj kojeg je najavio. Okupljeni su pljeskali predsjednici, premijeru, predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, ali najveći pljesak, gotovo pa ovacije, dobio je predsjedničin suprug Jakov Kitarović.