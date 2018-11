ŠEFICA POVJERENSTVA ZA SUKOB INTERESA: ‘Pod političkim smo pritiskom. Ne komuniciramo s ministrom Kuščevićem’

Republika Hrvatska je zemlja s najviše GRECO preporuka koje nije napravila

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković, gostovala je u Točki na tjedan gdje je komentirala Zakon o sprječavanju interesa, komunikaciju s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem i preporuke GRECO-a.

Nema krucijalnih promjena

“Teško je reći gdje je zapelo, zato što Povjerenstvo nema formalnu informaciju oko zakona. Zadnje je bilo da smo se očitovali u postupku javne rasprave. Nakon toga nemamo nikakvu službenu informaciju. Neslužbeno doznajemo da je bio prije mjesec dana na koordinaciji Vlade, povučen je i ne znamo gdje je trenutno”, izajvila je Novaković navodeći kako je bilo dosta napeto da se to nabrzinu napravi.

“Koja je intencija zakona teško je reći, ne radi se o novom zakonu, nekakvih povećanja nadležnosti Povjerenstva nema, krucijalnih pozitivnih promjena nema. Ima poboljšanja u kontekstu povećanja broja dužnosnika, ali postoje i problemi koji proizlaze iz zakona i taj dio smo komunicirali i Europskoj komisiji”.

Nema komunikacije

Izjavila je kako nema odnosa između Ministarstva uprave prema Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

“Nema ga. Ja s ministrom uopće komuniciram, niti on komunicira sa mnom niti naše tijelo komunicira s Ministarstvom uprave. Prema nama ni službeno ni neslužbeno nije došla nikakva informacija nakon što je završila radna skupina. Zašto je to tako, trebate pitati nadležno ministarstvo, ja ne znam”, izjavila je Novaković gostujući u Točki na tjedan.

To ne želi ni Europska komisija za svoje ljude

“Kontaktirani smo od strane Europske komisije, kontaktirat ćemo i GRECO, ako ne možemo na nacionalnoj razini dobiti podršku, tražit ćemo je i šire. Jedan od problema u zakonu je i taj da ministar nakon mandata mogao postati predsjednik uprave trgovačkog društva u državnom vlasništvu. Pametnom dosta, svatko zna da to nije dobro. Europska komisija za svoje ljude u Europskom parlamentu traži da period hlađenja bude još duži, a mi ga ukidamo”, ističe predsjednica Povjerenstva, piše N1.

Može s jedne, ali ne i druge strane

“I GRECO-ve preporuke su da to ne može tako, to je em loše za percepciju, to je direktan prelazak s ministarske pozicije na upravu, utjecaj je previsok, a to je loše i za kompaniju u koju dolazi ministar. Ono što je Povjerenstvo smatralo da je u redu, da možemo olakšati u dijelu da dužnosnik može s pozicije člana uprave jednog trgovačkog društva u prijeći u člana uprave drugoga, ali prelazak s pozicije ministra u poziciju uprave apsolutno je neprihvatljivo”.

Na pitanje kako se na lokalnoj razini događaju velike korupcije, Novaković odgovara: “Mi smo pokušali uvesti tu lokalnu razinu, jer doista se čini da je iznimno bitna, jer ako dalje želimo razvijati antikorupcijske alate, to je must have u budućnosti. To je prijedlog koji nam nije uzet u obzir, a ima puno gorih stvari u zakonu.”

Gore stvari u prijedlogu zakona

“Osim perioda hlađenja, odredba za koju ne znam zašto je uopće u zakonu, a to je činjenica da imate redovitu provjeru imovinskih kartica – prema sadašnjem prijedlogu zakona, ako Povjerenstvo utvrdi da nije sve prijavljeno, mi ga na to upozorimo, on to ispravi i riješena priča. To je potpuno vam pameti, jer to znači da svatko može podnijeti karticu koja nije istinita, iznijeti podatke koji žele, a ako mi pronađemo nešto što nedostaje, ne možemo sankcionirati ili pokrenuti postupak. Gubi se smisao imovinske kartice”, ističe Nataša Novaković dodajući kako poboljšanje u vidu sankcioniranja je povećanje sankcija s 40.000 na 50.000 kuna i mogle bi se naplatiti ne samo dok je osoba dužnosnik, nego i nakon toga.

Politički pritisak

Na pitanje kako je sama Nataša Novaković spominjala političke pristiske, odgovorila je kako ih ima i kako bi o njima. Istaknula je kako savjetnici imaju izrazito loše uvjete i kako se trebaju preseliti.

“Imamo taj dug prema Gradu Zagrebu, za koji nismo krivi. Tražili smo povećanje broja ljudi, jer imamo užasno puno predmeta. Hoćemo pojačati redovnu provjeru, opet nam treba dodatnog kadra. A fali nam i prostor. Fali nam ljudi i s time se moramo boriti”.

“U ovom trenutku ne događa se ništa, preporuka GRECO-a je jasna, doista je potrebno donošenje etičkog kodeksa”, komentirala je Novaković činjenicu što smo prema izvješću GRECO-a zemlja smo s najviše preporuka koje nije napravila, piše N1.