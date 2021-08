Iako je vješto izbjegavao odgovoriti na pitanje čija je jahta na kojoj je proveo dio svog godišnjeg odmora, novinari su ipak doznali da je ministar financija Zdravko Marić plovio na jahti svog prijatelja, poduzetnika Blaža Pavičića.

Ovaj je, pak, izjavio da se s Marićem druži otkad je postao ministar. Jesu li zbog toga u sukobu interesa, za RTL je otkrila predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković.

"Ono što je za početak bitno naglasiti je da neki prijateljski odnosi podrazumijevaju i nekakve međusobne darove. Ovisi o tome kolika je platežna moć tog prijatelja, vjerojatno tako i darovi ovise. Dakle, sam dar nije problem ukoliko se radi o prijatelju, ali opet s druge strane da li je netko nekome prijatelj mi to ne možemo utvrditi. Moramo vjerovati onome što dužnosnik kaže.

Dakle, Povjerenstvo nema mogućnosti to ispitati. Kada netko kaže da mu je netko prijatelj mi to zapravo uzimamo kao takvim. U tom slučaju nekakav poklon, nekakvo ljetovanje, nekakav put na jahti nije problem, u tom kontekstu. Ono što bi mogao biti problem jest da je ta osoba i da su njegova društva u poslovnom odnosu ili na neki drugi način povezani i da je dužnosnik o nečemu odlučivao", objasnila je Novaković.

Marić nije morao prijaviti izlete

Istaknula je da Marić nije morao prijaviti izlete jahtom svog prijatelja Vladi, ali da je, nakon što se to doznalo u javnosti, trebao transparentno govoriti o tome. Otkrila je i krše li dužnosnici zakon ne prijavljujući ljetovanja na tuđi račun Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

"U samo prijateljske odnose mi ne možemo ulaziti. To što netko ima prijatelja i ide s njime na jahtu, to samo po sebi nije problem i ne mora to nikome javiti. Međutim, ako ta osoba koja ima jahtu ima nekakve posebne odnose s državom ili na neki drugi način dužnosnik može odlučivati o njegovom poslovanju ili bilo kojem aspektu njegova poslovanja, ne mora biti samo financijskom, sve te okolnosti su bitne za svaki pojedini slučaj. Tako ćemo i u ovom predmetu morati ispitati puno parametara", otkrila je.

U ispitivanju parametara, Povjerenstvo će morati prikupiti puno dokumentacije. "S obzirom na sve informacije koje su danas izašle u javnost i s obzirom da je ministar sam poslao dopis Povjerenstvu i napisao koja je to osoba. Mi ćemo kroz trgovački registar provući i vidjeti s kojim trgovačkim društvima je povezan i onda ići dalje u ispitivanje kao i u svakom drugom predmetu. Ima puno načina u koji se može dovesti u kontekst sa svakim dužnosnikom, nije to samo jedan resor, pni su zapravo u puno različitih uloga. Tako da će Povjerenstvo nastaviti ispitivat sve što je u našim mogućnostima s obzirom na ovlasti koje imamo", rekla je Novaković.

Odluka za nekoliko mjeseci

No, ista jahta se, zajedno sa svojim vlasnicima, već našla na stolu Povjerenstva, jer se bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela povezivalo sa sličnom plovidbom.

"To je propalo, dakle, postupak nije pokrenut s obzirom da Povjerenstvo nije ni na koji način moglo potvrditi je li došlo do večere. Nitko to nikada nije potvrdio, da li je to bio najam jahte ili broda, gdje je to bilo. Dakle, nismo imali nikakvih informacija koje bi Povjerenstvo moglo ispitati. Naprosto nismo mogli utvrditi ništa što je bilo u samoj odluci", rekla je Novaković i dodala da bi odluka o Mariću mogla biti donesena čim Povjerenstvo dobije svu potrebnu dokumentaciju, a za to je potrebno nekoliko mjeseci.