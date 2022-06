Predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Nataša Novaković za N1 komentirala je kaznu za premijera, ali i druge slučajeve koji su pred povjerenstvom, prvenstveno slučaj ljetovanja ministra financija Zdravka Marića o kojem je prvi pisao Net.hr.

“Zakon je jednak za sve. Išlo se po starom zakonu jer je tada pokrenut postupak. Nema drugoga osim financijske sankcije, zakon ne poznaje mogućnost da netko nešto zaboravi pa se nekome oprosti, a osim toga, takve su odluke konstantno na Povjerentvu, bio to premijer ili netko drugi. Cjepidlačimo li, ne znam. Radimo po zakonu”, rekla je Novaković, dodajući da po novom zakonu postoji mogućnost opomene te kako je to ubačeno upravo na prijedlog Povjerenstva,

Dobili nadzor nad 4000 novih dužnosnika

Po novom zakonu Povjerenstvo je dobilo i nadzor nad 4000 novih dužnosnika, odnosno njihovih imovinskih kartica. “Nakon šest mjeseci napravili smo registar novih obveznika, ogroman je bio pritisak i novi obveznici nisu znali ni kako ni što ni gdje. Sad smo zatvorili registre, većina je poslala imovinske kartice, sada šaljemo zaključke onima koji još nisu. Do ljeta će to biti ustrojeno kako spada. Rekla bih da je dvije trećine obveznika poslalo kartice. Postoje osobe koje nisu. Za ove koji su prvi put postali obveznici ne idemo s postupkom, idemo sa zaključkom, podsjetimo ih, ako ne, onda tek postupak. Imaju 15-ak dana za odgovor, ali većina ih je svjesna. Sada je to neko razumno virjeme prošlo da bi se sve popeglalo”, rekla je Novaković.

Najčešća pitanja obveznika bila su koje javne dužnosti smiju spajati, smiju li primati naknade, problem je bio s ravnateljima bolnicama i trgovačkim društvima u lokalnim vlasništvima.

Novaković kaže da se rade dvije provjere – administrativna i redovna. “Administrativna je ta da provjerimo je li sve popunjeno kako treba, potpisano i kartica ide u objavu. Redovna je da provjeravate istinitost svih podataka. Povjerenstvo nažalost ne može fizički pregledati 4000 kartica, tu reagiramo po prijavi li po saznanjima. Ako nešto negdje vidimo, čujemo, idemo u kompletnu provjeru, koja obično traje mjesec, mjeseci i pol”, rekla je Novaković.

O članu Uprave Holdinga ne želi otkrivati detalje, ali je uvjerena da će slučaj riješiti brzo

O predmetu člana Uprave Zagrebačkog holdinga rekla je da ne može konkretno govoriti, ali da je počelo ispitivanje činjenice vezane za korištenje automobila i naknade za korištinje, a naknadno su dobili i za upit za Nadzorni odbor i naknadu u njemu. “O tome ćemo morati zauzeti stavi, cijeli predmet ćemo morati raspraviti, ima tu puno pitanja koja se mogu postaviti. Prošli smo tjedan poslali upit Holdingu, čekamo odgovori vjerujemo da ćemo taj predmet riješiti brzo.”

Komentirala je potencijalno sporno ljetovanje potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića, koji je za nižu cijenu dobio luksuzniji smještaj.

Slučaj Marić: 'Puno je tu stvari, od hotela nismo dobili ništa'

“Mislim da je bio ožujak kad smo počeli ispitivati. Poslali smo dopis hotelu, nismo dobili odgovor, u međuvremenu je obveznik istupio u javnosti i potvrdio da je bio tamo, vidjet ćemo što ćemo dalje sve prikupiti. Prikupljamo činjenice, ne znamo još što je platio, koliko je platio, je li bio u NO-u HBOR-a kada je vlasnik hotela dobio kredit, ako ga jest dobio… Moramo utvrditi koliko je platio, a koliko je trebao platiti… Puno je tu stvari, od hotela nismo dobili ništa, nismo ni mogli potvrditi da je bio dok on sam u javnosti nije rekao”, rekla je Novaković dodavši da je Marić dosad uvijek surađivao s Povjerenstvom te uvijek dostavljao podatke na vrijeme.

Uz Marića, pred Povjerenstvom je i ministar graditeljstva Ivan Paladina koji je tražio mišljenje oko suvlasništva u Kuparima.

“On je bio došao i prije nego je ispunio karticu, s obzirom da je imao bogat poslovno-privatni život pa je i pitao kako to sve popuniti. Mislim da je prošli tjedan na Vladi vezno za Kupare bila odluka iz koje se izuzeo. To je nešto što Povjerenstvo traži godinama. Uvijek se postavlja pitanje što to znači s obzirom da je sve to delegirano na osobu koja je pod njim, u ovom slučaju na državnu tajnicu. Ona kazneno i materijalno odgovara za to što potpiše. Vjerujem da još uvijek ima osoba s integritetom. Ona je ta koja potpisuje, mislim da nikome ne bi bilo svejedno. Ona je sad osoba zadužena za to, ne on. Što se nas tiče, to je ono što treba napraviti, mi smo preventivno tijelo”, rekla je Novaković.