PREDSJEDNICA POVJERENSTVA HLK: ‘Postoje zdravstveni djelatnici kojima nije ni ponuđeno cjepivo’

Predsjednica Povjerenstva za javnozdravstvenu djelatnost Hrvatske liječničke komore, Vesna Štefančić Martić gostovala je u Novom danu N1 televizije gdje je govorila o cijepljenju u Hrvatskoj.

Govoreći o inspekcijama vezanim za cijepljenje preko reda, Štefančić Martić rekla je da je Hrvatska liječnička komora zaprimila nalaz inspekcije u jednoj zdravstvenoj ustanovi, no da nalaz tog nadzora nije potpun te su zatražili nadopunu, budući da se ne navodi radi li se o utvrđenom propustu i o kakvom je propustu riječ, kako bi u skladu sa zakonom i ovlastima uputili predmet na dalje postupanje pred nadležnim Povjerenstvom. Također, dodala je da nalaz inspekcija po zakonu mora sadržavati “jasnu konstataciju radi li se o stručnom propustu ili povredi etičkih načela, a ovaj koji je stigao Komori to nije sadržavao”.

Naglasila je da ministarstvo zdravstva ima sve moguće ovlasti u takvim i sličnim slučajevima, a u kojima se postavlja sumnja da je nešto napravljeno protiv pravila. “Ministarstvo ima svu moguću ingerenciju da postupa u slučajevima gdje postoji sumnja da je napravljeno nešto protuzakonito. Prema mojim informacijama Ministarstvo će napraviti sve potrebno da se osigura da se cijepljenje u Hrvatskoj obavlja u skladu sa zakonom”, rekla je.

Komentirala je i izjavu ravnatelja KBC-a koji je rekao da su ljudi kampirali pred bolnicom kako bi dobili doze cjepiva koje su bile višak. “Rekla bih da su mnogi ljudi, dužnosnici i ljudi na funkcijama imali različite izjave koje mogu biti interpretirane kao manje ili više prihvatljive. Ipak, i dalje se nalazimo u jeku epidemije i stav struke je takav da podupire što veće postizanje procijepljenosti i u skladu s dostupnim cjepivima. Struka podržava procjepljivanje i da se iskoriste sve doze te da se to cijepljenje odvija u skladu s pravilima”, rekla je.

Štefančić Martić je rekla da “podaci govore u prilog tome da je epidemija još uvijek tu i stvari epidemiološki još nisu idealne”. “Sam razvoj događaja govori o tome da je i dalje potrebno provoditi mjere koje će osigurati da se ide ka suzbijanju epidemije”, poručila je komentirajući trenutnu epidemiološku situaciju.

Predstavljena je i javnozdravstvena kampanja “Imaš znanje, budi primjer!”, kojoj je svrha potaknuti zdravstvene djelatnike da se cijepe ukoliko još nisu. Štefančić Martić je napomenula kako “lijepim vremenom i druženjem na otvorenom možemo dobiti krivi dojam, ali da, epidemija još nije gotova”. “Prema podacima koje imamo od Stožera dosad je procijepljeno oko 200 tisuća osoba ukupno. Oko četvrtina tog broja su zdravstveni radnici koji su procijepljeni. S obzirom da smo na početku javnozdravstvene kampanje proveli anketu čak 73% radnika se želi cijepiti ili se već cijepilo, ali kako to još uvijek za nas nije podatak koji bismo u idealnom smislu htjeli imati, želimo potaknuti one koji se još nisu cijepili da to učine u što skorijem vremenu”, poručila je.

Također, istaknula je da dio zdravstvenih djelatnika nije procijepljen jer im cjepivo nije ni ponuđeno. “Imamo i određeni broj zdravstvenih radnika koji su preboljeli Covid i imaju određena protutijela. Kada bi postigli vrlo visoku razinu procijepljenosti radnika bio bi jedan od uspjeha ove kampanje”, rekla je.

O mogućem uvođenju tzv. Covid dokumenata, Štefančić Martić smatra da u obzir moraju biti uzeti svi kriteriji koji mogu utjecati na mobilnost ljudi. “Pri donošenju takvih odluka na razini države to određuju Vlade tih država i sigurna sam da će pri donošenju takve odluke, konkretno u Republici Hrvatskoj, biti uzeti u obzir svi kriteriji koji mogu utjecati na živote, kretanje i mobilnost ljudi. Zasigurno je intencija procijepiti što više i suzbiti epidemiju, ali na koji način to riješiti definitivno će biti odluka koja treba uzeti u obzir više toga”, rekla je.

Dodatno je rekla da je kampanja usmjerena na zdravstvene djelatnike za koje postoji pretpostavka da imaju predznanja koja bi ih potaknula na cijepljene, ali i na informiranje drugih. “Ljudi su željni informacija, naši građani prate redovito medije, informiraju se, željni su znanja i informacija kako bi donijeli utemeljene odluke. Svatko od nas želi biti siguran u svoje odluke i prethodno informiran. U sklopu kampanje smo objavili na web stranici sve najnovije informacije vezane za cijepljenje kako bi ih informirali”, zaključila je Vesna Štefančić Martić.

