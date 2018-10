PREDSJEDNICA POTVRDILA DA SE NJEN SAVJETNIK SASTAO S VARGOM: ‘Spreman je odgovoriti na pitanja institucijama’

‘Razgovarala sam s gospodinom Galićem, za sada su to samo insinuacije. Spreman je odgovoriti na pitanja institucijama. Neka institucije rade svoj posao. On je rekao da je bio u kontaktu s gospodinom Vargom, ali ni blizu koliko se nagađa u medijima. Ne želim se petljati u rad policije, DORH-a, neka oni to odrade do kraja. Rekao mi je da su se dva puta vidjeli osobno, nezgodno mi je govoriti u ime gospodina Galića. Ako nadležne službe drže da to treba, neka da iskaz, a bilo bi dobro i da sam istupi u medijima’

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović komentirala je danas informacije o navodnom planu za rušenje Andreja Plenkovića preko lažnih SMS-ova kojim bi ga se pokušalo upetljati u slučaj teške korpucije navodeći kako ne zna ništa o tome.

“Nadam se da nije riječ o unutarstranačkom sukobu. Ne miješam se u unutarstranačke poslove, niti HDZ-a niti SDP-a”, poručila je predsjednica dodavši da je s čenikom SOA-e Danielom Markićem razgovarala jučer i da joj nije dao nikakve indicije.

“Ako postoje indicije o rušenju premijera, onda je to pitanje nacionalne sigurnosti. Držim da je ovo sada više pitanje za rad institucija nego Vijeća za nacionalnu sigurnost, pravu istragu treba provesti policija, DORH, USKOK, PNUSKOK, pa i SOA, ako se pokaže da se išlo u rušenje premijera” rekla je predsjednica

Pitanje savjetnika Vlade Galića

Na institucije se pozvala i komentirajući aferu Hotmail i mailove koje je objavio N1, a koji pokazuju da se Lex Agrokor mijenjao dan prije nego što je došao na Vladu kako bi se strvinarskom fondu omogućila velika zarada. “Nažalost, cijela Hotmail afera nije zatvorena. Temeljna razlika između SMS afere prošloga tjedna i Agrokora je da je skupina državnih dužnosnika komunicirala neprimjerenim sredstvima komunikacije oko izrade zakona. Nacionalna sigurnost je bila u pitanju jer se nisu koristile institucije i nisu korištena primjerena sredstava komunikacije”, poručila je.

Prdsjednica se osvrnula i na informciju da je njen savjetnik Vlado Galić komunicirao s informatičarem iz Belišća Franjom Vargom osumnjičenim da je lažirao SMS poruke, piše N1.

“Razgovarala sam s gospodinom Galićem, za sada su to samo insinuacije. Spreman je odgovoriti na pitanja institucijama. Neka institucije rade svoj posao. On je rekao da je bio u kontaktu s gospodinom Vargom, ali ni blizu koliko se nagađa u medijima. Ne želim se petljati u rad policije, DORH-a, neka oni to odrade do kraja. Rekao mi je da su se dva puta vidjeli osobno, nezgodno mi je govoriti u ime gospodina Galića. Ako nadležne službe drže da to treba, neka da iskaz, a bilo bi dobro i da sam istupi u medijima”, rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Hrvatska opsesija izborima

Nije htjela otkriti hoće li se kandidirati za još jedan mandat, podsjetila je da je ostalo još više od godine dana do kraja mandata te da “naša opsesija izborima nije dobra”. Ova godina bez izbora trebala je biti posvećena reformama, a potrošena je na afere i spekulacije o izborima, misli predsjednica.