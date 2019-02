PREDSJEDNICA PISALA TAJANIJU: ‘Vaša me izjava i osobno pogodila jer sam iz kraja koji je bio pod fašističkom okupacijom’

Predsjednica Grabar Kitarović poslala je pismo Tajaniju i talijanskom predsjedniku Mattarelli

Zbog šokantnih izjava šefa Europskog parlamenta Antonia Tajanija, koji je u Basovizzi govorio o Istri i Dalmaciji nazvao talijanskima, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uputila je pisma Tajaniju i talijanskom predsjedniku Sergiu Mattarelli, izvještava N1.

Zgroženost izjavom

U Pismu Tajaniju, Predsjednica je izrazila razočaranje i zgroženost njegovom izjavom. Njeno pismo prenosimo u cijelosti.

“Poštovani gospodine Tajani,

Kao Predsjednica Republike Hrvatske duboko sam zgrožena i razočarana Vašom izjavom na svečanosti obilježavanja Dana sjećanja na žrtve fojbi u Basovizzu o tzv. ‘talijanskoj Istri’ i ‘talijanskoj Dalmaciji’, koja je duboko šokirala i cijelu hrvatsku javnost. Iz njih nažalost ne mogu ne iščitati neprihvatljivo zagovaranje povijesnog revizionizma i iredentizma, koje odlučno odbacujem.

Vaše riječi i osobno su me pogodile jer potječem iz kraja koji je tijekom dvadesetih i tridesetih godina prošloga stoljeća, a zatim i u Drugom svjetskom ratu, bio pogođen talijanskom fašističkom okupacijom i gdje su još na svakom koraku vidljivi tragovi fašističkih zločina.

Neprijeporno, svaki totalitarizam valja osuditi i svakoj žrtvi se treba pokloniti, kako žrtvama fašističkih ili nacističkih zločina, tako i žrtvama komunističkih zločina. Žalim zbog sudbine svih koji su tijekom ili nakon Drugoga svjetskog rata stradali ili su zbog protivljenja komunističkom režimu morali napustiti Hrvatsku. Pritom mislim i na brojne Hrvate, kao i na pripadnike drugih nacija, među kojima su i Talijani. No Vaša izjava zanemaruje cjelinu povijesne istine i vrijeđa sve hrvatske državljane, osobito one koji još nose bolna sjećanja na stradanja članova svojih obitelji tijekom fašističke okupacije dijelova Hrvatske. Vaša izjava unijela je nemir među sve naše državljane, pa tako i među pripadnike talijanske nacionalne manjine, koja je, želim to istaknuti, konstruktivan dionik društvenoga života, uživajući sva manjinska prava, zajamčena Ustavom Republike Hrvatske.

S Talijanskom Republikom želimo graditi odnose prijateljstva, partnerstva, međusobnog povjerenja i potpore, kako bilateralno, tako u zajedničkom europskom domu. S obzirom na sve navedeno, očekujem, kao i cijela Hrvatska, Vašu nedvosmislenu ispriku, kako bismo prevladali ovo, spomenutom izjavom stvoreno, negativno ozračje i nastavili graditi konstruktivne bilateralne i europske odnose.”

‘Duboko sam zgrožena’

U pismu talijanskom predsjedniku Mattareli, predsjednica piše kako je duboko zgrožena ovom izjavom. Ovo pismo možete pročitati u nastavku:

“Poštovani gospodine Predsjedniče,

Obraćam se u povodu izjave predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajania u prigodi obilježavanja Dana sjećanja na žrtve fojbi u Basovizzu o tzv. ‘talijanskoj Istri’ i ‘talijanskoj Dalmaciji’. Duboko sam zgrožena i razočarana tom izjavom, kao i cijela hrvatska javnost.

Želim izraziti svoje duboko uvjerenje kako je sadržaj izjave gospodina Tajanija ne samo protivan duhu dobrosusjedskih odnosa između naših dviju država i međudržavnim sporazumima, nego nažalost oživljava duh ekspanzionističkih politika, koje su tijekom prošloga stoljeća uzrokovale mnoga zla, kako u Hrvatskoj, tako i diljem Europe, a koje ste i vi, koliko mi je poznato, osudili. Držim stoga ovu izjavu izrazito neprimjerenom i neprihvatljivom, naglašavam kako su povijesni revizionizam i iredentizam apsolutno neprihvatljivi te ih odlučno odbacujem.

Republika Hrvatska i Talijanska Republika kao dvije prijateljske, susjedne i savezničke države koje dijele zajedničke vrijednosti Europske unije ne mogu tolerirati takve izjave. Naglasila bih i u ovoj prigodi kako Republika Hrvatska želi s Talijanskom Republikom izgrađivati i jačati što bolje odnose, a na dobrobit naših država i naroda.

Dopustite mi napomenuti kako sam se obratila i gospodinu Tajaniju i zatražila od njega nedvosmislenu ispriku.

Uvjerena sam kako dijelite moje uvjerenje kako je to najbolji način da bez opterećenja nastavimo graditi dobre odnose suradnje i prijateljstva između Hrvatske i Italije, a na dobrobit cijele europske obitelji. Izvolite primiti, gospodine Predsjedniče, izraze mojeg osobitog poštovanja.”