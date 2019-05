PREDSJEDNICA OTVORENO O SVEMU: Govorila žali li zbog Mamića, komentirala je čak i o ‘Jakove izdrži’, ali jednu stvar nije otkrila

Govorila je i o svojoj obitelji, o vremenu u Kanadi, o gotovo svemu – osim o onome što praktički svi već znaju

Mislav Bago razgovarao je s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović tijekom njezina posljednjeg državničkog posjeta Kanadi.

Istaknula je kako ju za Kanadu vežu lijepe uspomene, s obzirom na to da je tamo provela tri i pol godine. Istaknula je kako joj je u početku osjećala grižnju savjesti kao majka, strahujući kako bi zbog njenog posla mogla ispaštati obitelji. Ipak, ističe kako u svemu ima podršku obitelji.

‘Ozbiljno bih razmislila kad bi mi obitelj rekla da se ne kandidiram’

Zato, ističe kako bi ozbiljno razmislila i ako bi se obitelj pobunila protiv toga da se ponovo kandidira.

“Stvarno bih ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno razmisila o tome. Iako, kao što znate, još nisam objavila odluku, razgovarat ćemo o tome. U ove četiri i pol godine mandata od svoje sam djece imala apsolutnu potporu. Dakle, nikada mi nisu prigovorili ”mama, ja imam problema u školi zbog tebe” ili nešto drugo. Nekako smo to uvijek uspjeli podijeliti“. Istaknula je kako je Jakov Kitarović prilično povučena osoba.

„Nije to lako, njega isto prate na svakom koraku. Kao što ste vidjeli, on je vrlo privatna osoba. Mislim da smo u te četiri i pol godine uspjeli maksimalno zadržati privatnost obitelji.“.

‘Jakove izdrži’ joj je baš simpatično

Usprkos tome, kaže kako joj ne smeta „Jakove, izdrži“. “To mi je čak simpatično. Njemu baš nije jako drago jer osjeća malo nelagodu zbog mene i ne voli biti u centru pozornosti. Uglavnom se to događa u Splitu. On je Dalmatinac, Šibenčanin, navijač Hajduka otkad se rodio, pa zašto ga ne bi Torcida podržala. Uostalom, rekla sam, nije njemu lako i treba živjet’ sa mnom.“istaknula je.

O konkretnijim stvarima, hoće li se kandidirati, i što kani u eventualnom drugom mandatu nije htjela govoriti, ali je istaknula kao je svjesna da je teže osvojiti drugi mandat.

“U utrci za drugi mandat morate obrazlagati što ste sve činili, a kad idete prvi put, možete i napadati, međutim ja nisam takav tip osobe koji voli napadati. Mislim da političari, državnici, kandidati uvijek moraju pružiti nekakav program.”, kaže i dodaje da se ne plaši ni kandidature pa ni eventualnog poraza.

‘Ne plašim nikoga i ničega’

“Mene nije strah ničega. Ne bojim se nikoga i ničega. Još je pitanje kandidature koju treba objaviti, ako je to tako. U životu sam radila sve, bila sam svugdje. Kad vam se zatvore jedna vrata, otvore se druga, svaki je pad nova stepenica”, istaknula je.

Tako je decidirano odgovorila i na pitanje Mislava Bage boji li se Zorana Milanovića kao protukandidata?

“Ne, apsolutno. Kao što sam rekla, ne bojim se nikoga. Da se bojim, Mislave, ne bih nikad ušla u utrku”, kaže

No kada ju je pitao je i razmišljala da ide u utrku za drugi mandat kao neovisni kandidat, bez stranke, bez ikoga, naglo se povukla „Ne razmišljam o toj kandidaturi. Najavila sam da ću o tome početi ozbiljno razmišljati nakon izbora za Europski parlament. Kandidirati se znači učiniti nešto i po pitanju financija, to vam u konačnici i daje tu neovisnost koja je potrebna.“

Još razmišlja o HDZ-u?

Ipak, čini se da neće samo tako pristati na podršku HDZ-a „ Treba razmisliti, donijeti dobre planove itd. Prošli put sam ja birala svoj tim. Uvijek imam svoje pozicije i uvjete, crte ispod kojih ne bih išla“, kaže, dodajući kako bi se opisala kao „Moderni, progresivni konzervativac.“

Nije htjela razgovarati niti o tome koja joj je najveća pogreška. “ Ne znam, tko radi, taj i griješi. Bilo je greškica, naravno. Vjerujem doista da sam sve odradila prilično dobro, ali bilo je greškica.

Ne želi se odreći Mamića

Na pitanje je i smijenjeni savjetnik Mate Radeljić bio greška nije htjela reći „Ne bih o tome razgovarala, to je riješena stvar. Završena.“, rekla je dok je o druženju sa Zdravkom Mamićem ipak bila nešto rječitija:

“Ne možete plakati nad prolivenim mlijekom. Ta druženja, a nije ih uopće bilo toliko koliko ljudi govore, možda tri, četiri, pet puta sve zajedno, i to uključujući i ložu i Maksimir. Vidjeli smo se nekoliko puta na tim nekim večericama. To nije bio prvi krug prijatelja. Mislim da ni gospodin Mamić ne doživljava mene na taj način. Nije nikada tražio ništa od mene. Zato ne vidim uopće u čemu je problem.”, rekla je.

Izvukla se i od pitanja što bi mu rekla da ga sretne u BiH. “Pa mislim da ne bismo razgovarali uopće. U ovakvoj situaciji kao Predsjednica, zapravo o tome brine osiguranje koje napravi prethodnu pripremu.”

No ne bi ga se odrekla. “Kad komunicirate s nekim, pogotovo ako vam taj netko nije napravio ništa nažao, zašto biste se ikoga odricali. Pa i bivšeg premijera isto tako. Nikada, nikada javno, za razliku od mnogih koji su bili njegovi jako bliski suradnici, a onda su svašta govorili o njemu kasnije, nikad se ne bih spustila na tu razinu.”, rekla je.

O Plenkoviću sve najbolje

O odnosu s Andrejem Plenkovićem, kaže, mediji su prilično nepravedno izvještavali i prisjetila se zajedničkog vremena u Ministarstvu vanjskih poslova.

“Nismo imali nikad priliku raditi posebno blisko zajedno. Andrej je radio gore na drugom katu, dok sam ja bila u kabinetu. Onda sam ja otišla na mandat, pa je on otišao na mandat. Dakle, mi smo se poznavali, ali ne jako dobro. Odnos je uvijek bio i ostao korektan. Bio je korektan i u situaciji kad ste pisali o nekakvim napadima na Vladu, a to su zapravo bile kritike stanja koje se gomilalo posljednjih 25 godina. Ja i dalje radim ono u što vjerujem i provodim istu politiku. Možda je malo promijenjena razina retorike, upravo zato što je to pogrešno shvaćeno. I onda se umjesto na sadržaj kritike stanja u društvu govorilo o novom sukobu s Vladom, što nije bilo točno u većini slučajeva.”, zaključila je.