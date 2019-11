PREDSJEDNICA OPTUŽILA MEDIJE DA JOJ SE IZRUGUJU: ‘Mogu to podnijeti, ali mi Hrvatsku i narod ne dirajte. Zapjevat ću opet…’

‘Bitan je narod. I nikada, apsolutno nikada i ni po koju cijenu neću odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini’, poručuje predsjednica

Reakcije oko rođendanske pjesme Milanu Bandiću, koju je otpjevala predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, kao ni oko zabave dvoje političara na Broćanskoj večeri, još se ne stišavaju. Gotovo svi mediji prenijeli su predsjedničin nastup te izjave, a sada se oglasio i njezin ured.

Priopćenje Ured predsjednice Republike prenosimo u cijelost:

“Obzirom na medijske natpise izvješćujemo da je Predsjednica Republike Hrvatske u petak prvo bila na Sinjskoj večeri , a nakon toga na Broćanskoj večeri, gdje se pridružila ostalim nazočnima u čestitanju rođendana gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću.

Prije toga, Predsjednica je Hercegovcima na Broćanskoj večeri poručila: “Ma koliko me napadali, a vi znate nažalost koliko je ružnih riječi izrečeno, ja neću odustati: jer nisam bitna ja. Ja to sve mogu podnijeti. Bitan je narod. I nikada, apsolutno nikada i ni po koju cijenu neću odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Okrivljuje medije za napade

Nikada neću odustati od odlazaka k vama, u našu prekrasnu Hercegovinu. Meni je ta zemlja toliko bliska. Volim zapjevat’ s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni. Biti čovjek, pokazati drugom da ga poštuješ, da nisi ništa više od njega, nego jednak kao on… I zato ću zapjevati, jer pjesma i rane i dušu liječi i pjesma pokazuje optimizam i ono lijepo lice, i Hrvatske i Bosne i Hercegovine.”

Povodom medijskih napisa koji u uobičajenoj maniri nastavljaju praksu napadanja i izrugivanja, predsjednica Grabar-Kitarović poručuje: “Napadaju me kad se veselim uspjesima hrvatske reprezentacije, napadaju me kad zapjevam i sve to mogu podnijeti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapjevat ću opet sa svojim narodom i nemam se namjeru ikome ispričavati zbog toga”, stoji u pismu Ureda predsjednice.

