PREDSJEDNICA OPET OPLELA PO VLADI I POHVALILA MOST: ‘Političke elite su se otuđile od naroda pa se čude što bujaju populisti’

Predsjednica Grabar Kitarović danas je svoj ured privremeno premjestila u Osječko-baranjsku županiju te je tu priliku iskoristila za još jednu kritiku vladi, ali i oporbi.

‘Mnogi građani osjećaju nepravdu jer sustav nije jednak prema svima, političke elite su se otuđile od naroda pa se čude da bujaju tzv. populističke opcije. No, problem nisu te opcije, problem je što politika mora izaći iz zagrebačkih salona i osjetiti što narod želi. Hrvatski narod želi pristojan i normalan život, gdje neće razmišljati može li udržavati jedno ili dvoje djece, hoće li ga čekati ovrha ako ne plati račun za telefon, život u kojem će radnik imati pristojnu plaću, a poslodavac biti rasterećen državnih nameta’, rekla je predsjednica u Osijeku.

Konstatirala je kako je to su upravo to razlozi zbog kojih mladi odlaze iz zemlje, posebice iz Slavonije. ‘Razočarani su u sve nas jer misle da ne vidimo što se događa, da živimo u virtualnom svijetu. Kada najbogatija regija ostaje bez ljudi, Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem onda je to poziv na uzbunu’, rekla je.

Dodala je i kako ova vlada nije kriva za nastanak demografske krize, ali da isto tako nije adekvatno odgovorila na njenu eskalaciju.

‘Krajnji je trenutak da se donese akcijski plan i provedu konkretne mjere za njezino rješavanje. Zato sam sukladno Ustavu predložila sazivanje zajedničke sjednice kako bi usvojili akcijski plan za demografski oporavak Hrvatske i rješenje pitanja blokiranih građana. To je bila moja dužnost prema građanima. Održavanjem sjednice pokazali bismo potrebnu određenu državničku odgovornost, smatram da u rješavanje problema nužno treba uključiti oporbu i druge dionike političkog i društvenog života. Hvalevrijedna je inicijativa Mosta nezavisnih lista ‘Pokret ostanka’, naglasila je predsjednica, prenosi N1.

Žao joj je, kaže, što je Vlada odbila njen prijedlog te je za 11. lipnja najavila predstavljanje mjera koje je donijela sa svojim savjetnicima.

‘Ova godina je trebala biti godina reformi jer je godina bez izbora, već iduće godine će biti europski pa predsjednički izbori, 2020. predsjedanje EU-om koje će odvući energiju Vlade. Nažalost, na polovici smo godine, a reforme uglavnom stoje. Agrokor je uzeo previše vremena, iako sistemski važan ne smije biti izlika za neriješavanje reformi jer on nije jedini hrvatski problem. Nemamo više vremena, treba otvoriti prostor poduzetništvu, zapošljavanju i većim plaćama’, kaže predsjednica koja je unatoč svemu optimistična i vjeruje da će Hrvatska ipak uspjeti.