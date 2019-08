PREDSJEDNICA O VUČIĆEVOM ZAHTJEVU: ‘Ne da je tražio od mene da ne spominjem velikosrpsku agresiju nego me i molio’

Rekla je da Hrvatskoj lekcije svakako neće dijeliti država koja se nije suočila s vlastitom poviješću

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u petak kako srbijanski predsjednik Alekdandar Vučić ne samo da je tražio da se ne koristi izraz “velikosrpska agresija” već je to i molio no da mu ta molba nije bila uslišena i poručila da više nikada niti jedan srbijanski tenk neće ući u Vukovar.

Predsjednica je u razgovoru za Dnevnik Hrvatske televizije aludirala na Vučićevu potvrdu 21. kolovoza da je od šefice hrvatske države tražio da se ne koristi stalno taj izraz jer to više nema smisla, a Grabar-Kitarović je ocijenila da je “u diplomatskim odnosima i diplomatskoj korespondenciji vrlo, vrlo neprimjereno i nedopistivo prepričavati sadržaj razgovora u četiri oka”.

“Međutim, kada je Vučić već to učinio onda ću i ja: ne da je tražio od mene da ne spominjem velikosrpsku agresiju već je to i molio, no kako vidite ta molba nije uslišena.”, rekla je predsjednica i istaknula da je “velikosrpska agresija, nažalost, zabilježena krvavim slovima u hrvatskoj povijesti”.

Pričala i o srpskim tenkovima

“Ona je samo još jedan totalitarni režim i treba biti tretiran kao takav. Ona je propala, ona je poražena. Međutim, isto tako, svima onima koji danas prijete Hrvatskoj želim vrlo jasno reći da nikada više ni jedan jedini srbijanski tenk neće više ući u Vukovar. Neka se nitko time ne zavarava”. poručila je predsjednica.

Također je kazala da Hrvatskoj lekcije svakako neće dijeliti država koja se nije suočila s vlastitom poviješću.

“Dakle, država koja ne samo da nije priznala velikosrpsku agresiju i zločine te genocid koji su počinjeni u njeno ime već i država koja još i dan danas skriva podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima, što je za mene presudno pitanje međudržavnih odnosa. I svakako, Hrvatskoj neće dijeliti lekcije država koja je rehabilitirala četništvo i srbijanski fašistički režim iz Drugog svjetskog rata”, dodala je Grabar-Kitarović.

Po njezinim riječima, to dokazuje da se to “neko novo proeuropsko ruho doista u potpunosti izlizalo”.

Istaknula je, međutim, da Hrvatska želi stabilne odnose sa Srbijom jer je to prije svega u interesu srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji.

“Moramo biti odgovorni. Neće dopustiti da nasjedamo na provokacije, neću dopustiti da nas se uvuče u verbalni rat, ali isto tako žestoko ćemo braniti hrvatske nacionalne interese”, zaključila je Grabar-Kitarović.