PREDSJEDNICA: ‘Zalagala sam se da dužnosnici imaju snage priznati pogreške, tako i ja danas priznajem svoju’

Danas je na Pantovčaku predstavljen projekt ustupanja šume Pantovčak Gradu Zagrebu, čime će se ta park-šuma odvojiti od predsjedničina kompleksa i otvoriti za javnost.

Do te je ideje došlo nakon što je postalo jasno da se Ured predsjedice ne može preseliti u vilu u Visokoj ulici, kako je Kolinda Grabar-Kitarović planirala na početku svojeg mandata, piše N1.

‘Zalagala sam se da dužnosnici imaju snage i mudrosti priznati pogreške, tako i ja danas priznajem svoju. Tada nisam mogla zamisliti da država ne može osigurati zamjenski, odgovarajući objekt za Ured predsjednice. Prva ideja bila je približiti se građanima. Držim da sam ta načela ostvarila kroz svoj rad, kroz izmještanje Ureda, kroz rad na terenu… Voljela bih kad bih mogla izaći na ulicu i razgovarati s ljudima u svakom trenutku’, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović i dodala da je još jedan važan cilj bila ušteda, što će ovim biti ostvareno. Predsjednica je rekla da će na ovaj način njezin Ured uštedjeti smanjenjem za 700 tisuća kvadrata.



Bandić: ‘Pantovčak otvaramo za građane kad iduće godine počnu pupati jaglaci’

Na taj je način, ističe Grabar-Kitarović, gotovo prepolovljen i broj dužnosnika te je smanjen broj zaposlenih. Pritom nije bilo otkaza, kaže predsjednica i dodaje da se time smanjuje i broj pripadnika počasne bojne. Ustupanjem park-šume gradu, Pantovčak će se otvoriti građanima, te će oni moći uživati u tom prostoru. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je da je njegova želja da Pantovčak bude otvoren za građane već za dva mjeseca, no realnost je nešto drugačija. ‘Nastojat ćemo da to bude što prije, ako mene pitate, ja bih sve za dva mjeseca, ali realnost je realnost. Po meni je to kad počnu pupati krajem ožujka, početkom travnja iduće godine jaglaci, visibabe i šafrani’, rekao je Bandić, na što je predsjednica odgovorila da bi to moglo biti i ranije, već nakon jeseni, piše N1.