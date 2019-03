PREDSJEDNICA O HORORU NA PAGU I SMJENI MINISTRICE: ‘Može ona dati ostavku, ali…’

Predsjednica vjeruje kako se ministričinom ostavkom ne bi riješilo baš ništa

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović danas je na konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo”, komentirala je prošlotjedne događaje s Paga te pojedine zahtjeve za smjenom resorne ministrice.

“Nažalost takvi su se slučajevi događali ranije. Ne samo kad je riječ o djeci nego i o zlostavljanju žena. Ne držim da ministri trebaju odstupati i davati ostavke. Ovo što se dogodilo, dogodilo se zbog rada ljudi na terenu, očito su se dogodili neki propusti. Treba jako istražiti što je bilo i gdje su se propusti dogodili. Ja bih zamolila i ohrabrila ljude da obiteljsko nasilje ne shvaćaju kao tuđi problem, nego da. kada primjete da postoji nasilje, da se obrate, ne samo u lokalne socijalne službe, nego i na više instance”, rekla je predsjednica.

Ona smatra i kako ministrica nije mogla znati što se događa na terenu te da njena ostavka ne bi ništa riješila.

“Mislim da se time ne mogu riješiti problemi u sustavu. Može ona dati ostavku, ali problemi u sustavu i dalje postoje. Treba sustav reformirati od samih početaka. Pratiti rad socijalnih radnika. Svakome se dogode nesreće. Ponekad jesu izravno povezane prema ministrima, ponekad nisu. Moj interes, ono što držim da treba učiniti, je ne rješavati to na način tako da smijenimo ministricu, nego da riješimo problem na terenu. Nije ministrica kriva za to što se dogodilo na Pagu, ma koliko to strašno bilo”, rekla je predsjednica.

Kosturi u ormaru

Prošlotjedni stravičan slučaj u kojem je otac bacio četvero djece s balkona, otkrio je neke kosture u ormaru zadarskog Centra za socijalnu skrb.

Tijekom mandata nekoliko ravnatelja nizale su se mnogobrojne afere, a u jednom trenutku je zadarski Centar proglašen i najgorim Centrom po učinkovitosti.

