PREDSJEDNICA O MILIJANU BRKIĆU: ‘Nije tražio moju zaštitu, niti imam načina zaštititi ga. Nismo ni u kontaktu’

“Gospodin Milijan Brkić cijelo ovo vrijeme niti je tražio moju zaštitu, niti za za to ima potrebe niti imam načina njega zaštititi. Njega i sve ostale građane treba štititi sustav koji treba omogućiti jednaka prava svima”, kazala je predsjednica Republike odgovarajući na pitanje štiti li Brkića otkako je suočeni s aferama

“Od afera se ne može živjeti. Pokušavam se koncentrirati na pozitivne stvari i na ono što treba odrađivati. Ova godina je, za razliku od drugih, godina bez izbora. Dakle, trebala bi biti godina kada trebamo provoditi reformske procese i kada Hrvatsku trebamo povesti naprijed u nizu pitanja”, kazala je predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

No, iako kaže da se koncentrira na pozitivne stvari, a ne na afere, pitanja o njima bila su neizbježna pa tako i ono o potpredsjedniku Sabora i zamjeniku predsjednika HDZ-a Milijanu Brkiću čije ime se zadnjih tjedana spominje u nekoliko afera. Također, čule su se i glasie da je Brkić zatražio njezinu zaštitu.

TAJNA BRKIĆEVA MREŽA: Kako je nekad skromni specijalac izrastao u političkog uglednika prve klase, a onda opet postao – Vaso

“Insinuacije su da štitim Brkića”

“Gospodin Milijan Brkić cijelo ovo vrijeme niti je tražio moju zaštitu, niti za za to ima potrebe niti imam načina njega zaštititi. Njega i sve ostale građane treba štititi sustav koji treba omogućiti jednaka prava svima”, kazala je, a na pitanje je li se čula ili vidjela s njim odgovorila je niječno.

“Uopće nismo bili u kontaktu niti je gospodin Milijan Brkić pokušao stupiti u kontakt sa mnom”, dodala je.

Za tvrdnje da štiti Brkića rekla je da su insinuacije.

“Ne, to je apsolutno netočno. To su insinuacije koje sam čula, međutim u tome nema nikakve podloge. Postoji temeljna razlika između ove tzv. afere SMS i Agrokora. U aferi SMS iz svih podataka koje sam dobila riječ je o potencijalno kriminalnim radnjama koje treba dokazati. Dakle, fabriciranja SMS-ova. Ono što me zabrinjava kao predsjednicu je curenje informacija iz državnih ustanova, ali njih trebaju istražiti i sankcionirati same državne ustanove. I u to se apsolutno ne smijem petljati. Ne smijem i ne radim nikakav pritisak niti bi mi palo na pamet uopće zvati Državno odvjetništvo ili državnog odvjetnika i tražiti informacije o ovom slučaju dok istraga još traje. Pričekajmo rezultate istrage. Budimo oprezni i sjetimo se situacija kada su ljudi završavali u zatvorima i unaprijed smo ih u javnosti stavljali na javni linč. I što se kasnije dogodilo? Izašli bi iz istražnog zatvora i nije se dogodilo ništa. I kako ljudima nadoknaditi taj život”, ustvrdila je predsjednica Republike.

OVO JE ČOVJEK ZBOG KOJEG JE BRKIĆ ‘IZAŠAO IZ ORMARA’: Otkrivao je tajne informacije iz afere elitna prostitucija, a pogledajte ga s Kolindom

“Znam ga iz stranke, u korektnim smo odnosima”

A a pitanje je li joj Brkić prijatelj odgovorila je da ga “poznaje iz stranke” te da s njim “ima korektne odnose”.

“Prijateljstvo je za mene sveta stvari broj prijatelja koji imam su ljudi koji su bili sa mnom cijeli život i u dobru i u zlu. Gospodina Milijana Brkića sam upoznala kratko prije svoje kampanje za predsjedničke izbore”, kazala je pripomenuvši da joj je Brkić pomogao u toj kampanji, ali da joj je “pomoglo jako puno ljudi”.

“Ponavljam, gospodin Milijan Brkić sam nije tražio zaštitu, zato ne znam zašto uopće inzistiranje na tome. Jer sustav je dužan zaštititi gospodina Milijana Brkića kao i svakog drugog člana ovog društva, odnosno svakog građanina Republike Hrvatske. Mogu vam reći zašto nisam tražila sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Mislim da se te sjednice trebaju održavati redovito, četiri puta godišnje. Dakle, na početku mandata Vlade Andreja Plenkovića, jer u mojem su se mandatu promijenile tri Vlade. I tako je nekako bio dogovor, svaka tri do četiri mjeseca. Od njih ne treba stvarati neku famu, da se sjednice održavaju zato što je nekakvo izvanredno stanje u državi. Ne, one trebaju biti redovite, na njima trebamo raspravljati mnoga pitanja, uključujući međunarodni položaj Hrvatske, odnose u susjedstvu, ugroze za Hrvatsku i tako dalje. U ovom slučaju SMS afere ne postoji ugroza za nacionalni sustav prema onim informacijama koje sam do sada dobila od relevantnih osoba, uključujući i načelnika SOA-e. Ukoliko zaključimo da postoji onda ćemo o tome razgovarati”, kazala je.

Čitav intervju predsjednice Republike za Novu TV možete pročitati OVDJE.

BRANKO BAČIĆ: ‘Kad bi se optužbe pokazale točnima, Brkićeva pozicija u značajnoj bi se mjeri promijenila’