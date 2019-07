PREDSJEDNICA: ‘Ne treba trošiti novac na zbrinjavanje mladih migranata vojne dobi’

“U svijetu je sada 60 milijuna izbjeglica, a za desetak godina bit će ih 200 milijuna”, istaknula je i podsjetila da je, kad je 2015. upozoravala na problem migracija, bila osuđivana kao ksenofob

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u četvrtak na zelenoj granici u općini Rakovici kako očekuje da Europska unija shvati da se Unija brani na hrvatskoj granici te da s tim u vezi očekuje pozitivno mišljenje o ispunjavanju schengenskih kriterija.

Predsjednica je s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga RH Mirkom Šundovom i predstavnicima lokalne vlasti i karlovačke Policijske uprave u četvrtak u Slunju najprije održala radni sastanak o stanju na granici i problemu ilegalnih migracija, a zatim je s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem obišla teren uz granicu s BiH.

“Hrvatska kao vanjska granica EU ne može dopustiti ilegalne prelaske, ali je naš prvenstveni cilj apsolutno štititi nacionalne interese, zaštititi stanovništvo s naše strane granice”, rekla je Grabar-Kitarović na zelenoj granici u općini Rakovici, gdje je zahvalila policiji na trudu u teškom i opasnom poslu koji obavlja.

Govoreći o radnom sastanku u Slunju, istaknula je da je predstavnicima lokalnih vlasti obećala da će u razgovoru s Vladom i HEP-om razgovarati da se pronađe novac da se javna rasvjeta, koja čini trećinu svih komunalnih troškova, više ne gasi noću.

“To nije pitanje proračuna i sigurnosti Grada Slunja, to je strateški državni interes, pitanje sigurnosti RH i pitanje sigurnosti EU“, rekla je predsjednica.

Makadamske ceste kao strateški problem

Načelnik rakovičke općine Franjo Franjković zamolio ju je da se zauzme za bolje održavanje makadamskih cesta i drugu infrastrukturu jer je i to pitanje sigurnosti. “Ove ceste koje povezuju pogranična naselja, to je naš strateški problem. Ako prostor ostane opustošen, raseljen, tada će problem biti još i veći, treba ga oživjeti i privući investitore jer tu živi oko pet tisuća stanovnika”, rekla je Grabar-Kitarović.

Izrazivši zadovoljstvo što su gradonačelnik Slunja i načelnici općina Rakovice i Cetingrada rekli kako dosad nije bilo nekih izgreda s migrantima, Grabar-Kitarović je pohvalila suradnju s policijom.

Božinović: Hrvatska je po svim istraživanjima jedna od najsigurnijih zemalja EU

Ministar Božinović, koji je bio domaćin hrvatskoj predsjednici, ocijenio je da postoji koordinacija sa svim čimbenicima, lokalnim vlastima i javnim ustanovama, poput Hrvatskih šuma, te da je policija uz vojsku postala druga institucija kojoj hrvatski građani najviše vjeruju.

Za optužbe o postupanju hrvatske policije rekao je da su rezultat nezadovoljstva migranata što ne mogu dalje nakon tisuće prijeđenih kilometara, ali, dodao je, “Hrvatska je suverena država s profesionalno obučenim ljudima i u policiji i u vojsci i u drugim sastavnicama domovinske sigurnosti”.

“Imamo rješenja za svaki izazov, situaciju. Hrvatska je po svim istraživanjima jedna od najsigurnijih zemalja EU, a ima najzahtjevniju, najkompleksniju i najdužu vanjsku kopnenu granicu u EU, ali nas s ovakvim ljudima kakve imamo ničega ne treba biti strah”, rekao je Božinović.

‘Vojska fokusirana na nadzor vojnih instalacija’

General Šundov rekao je za područje Korduna između Slunja, Rakovice i Cetingrada kako je svima jasno od kakvog je strateškog značenja i da je Hrvatska vojska fokusirana na nadzor svojih vojnih instalacija tu i drugdje uz državnu granicu, a istaknuo je i iznimno dobru suradnju s policijom. Razmjenjujemo informacije, sve u skladu s propisima, a dobro surađujemo i s lokalnom zajednicom, rekao je među ostalim Šundov. Istaknuo je da Hrvatska vojska u skladu sa Zakonom o nadzoru državne granice i Zakonom o obrani pruža pomoć policiji kada MUP procijeni da je to potrebno uz odluku Vlade i suglasnost hrvatske predsjednice.

Na pitanje novinara što će učiniti nakon današnjeg obilaska granice, predsjednica Republike je odgovorila da će “puno snažnije nego do sada razgovarati s kolegama iz EU i Europske komisije” jer dolaze novi članovi te komisije koje treba upoznati s problematikom budući da to nije hrvatski, nego europski problem.

“Ovdje smo na predziđu EU. Nama jest u interesu proširenje, da i BiH i ostale države s prostora jugoistoka Europe uđu u EU što je moguće prije jer bi to u određenoj mjeri nama riješilo problem pritiska migranata, no do tada treba pozvati dužnosnike EU da dođu na teren, da razgovaraju sa stanovnicima na hrvatskoj strani, triju županija, i da vide kakvi su uvjeti na strani BiH”, rekla je Grabar-Kitarović, ističići da Hrvatska nikada neće biti “hot-spot” za bilo kakve migrante.

“Očekujem da EU shvati da se brani na ovoj granici, očekujem pozitivno mišljenje o ispunjavanju schengenskih kriterija koji su pri kraju, da uđemo u schengenski prostor i da se onda tu uključi cijela EU i Frontex, iako su u ovom trenutku hrvatske policijske snage dovoljne, uz tehničku potporu koju imamo, za štićenje hrvatske granice”, rekla je.

‘Bila sam osuđivana kao ksenofob’

U svijetu je sada 60 milijuna izbjeglica, a za desetak godina bit će ih 200 milijuna”, istaknula je i podsjetila da je, kad je 2015. upozoravala na problem migracija, bila osuđivana kao ksenofob.

“Problem treba rješavati negdje drugdje umjesto da trošimo novac na zbrinjavanje migranata, pretežno mlade migrante vojne dobi. Treba shvatiti da je bila strateška pogreška što se 2015. godine pozvalo ljude u Njemačku. Bila je totalna politička naivnost misliti da će se propuštanjem migranata kroz Hrvatsku u Mađarsku i Sloveniju riješiti taj problem i dogodila se žica koju nismo imali ni u vrijeme Hladnog rata”, rekla je i zaključila kako problem nije nestao, samo se kontrolira zbog sporazuma s Turskom, ali, ocijenila je, on može postati doista snažan.

Smatra da policajci postupaju maksimalno humano

Zahvalivši policajcima također je ocijenila da je njihovo postupanje prema strancima “maksimalno humano”, budući da neki migranti, kako je rekla, ulaze preko zelene granice u Hrvatsku i po četrdesetak puta, ali – budući da ne žele azil – policija ih vraća u BiH.

Istaknula je da će Hrvatska i dalje ispunjavati uvjete za ulazak u schengenski prostor i da u tome očekuje pomoć iz EU, iz fondova za schengenski prostor i zaštitu granica.

Osim na zelenoj granici, predsjednica Republike sastala se s policijom i na graničnim prijelazima Bogovolji, u općini Cetingradu, i Kordunskom Ljeskovcu u općini Rakovici.

U Kordunskom Ljeskovcu na hrvatsku je stranu granice došao granični policajac BiH, prišao hrvatskoj predsjednici i pozdravio je te rekao da je sve u redu. Ona mu je zahvalila što ju je došao pozdraviti i zaželjela je svima na granici svako dobro i puno uspjeha.