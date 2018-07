PREDSJEDNICA NAJAVILA PONOVNI ODLAZAK U SVLAČIONICU: Jednog Vatrenog je posebno izdvojila

Kolinda Grabar-Kitarović u Zaboku je, nakon otvorenja novog proizvodnog pogona tvrtke “OMP Obrada metala”, komentirala sutrašnji odlazak u Rusiju gdje hrvatska reprezentacija igra s ruskom na SP-u u nogometu.

“Idem službeno ovoga puta. Najradije dolazim na utakmice kao navijač, no mislim da bi bilo neprimjereno i uvredljivo prema domaćinu da ne odem u VIP ložu, gdje moram poštivati pravila ponašanja i odijevanja, no to ne znači da neću svim srcem navijati za našu reprezentaciju”, rekla je predsjednica te dodala kako će posjet Rusiji biti prigoda za “nogometnu diplomaciju”.

Bez dnevnica

Predsjednica je naglasila i kako ovog puta neće putovati državnim zrakoplovom nego komercijalnom linijom što će srezati troškove za pola te će isti za cijelu delegaciju biti oko 40 tisuća kuna.

“Svi smo se odrekli dnevnica”, naglasila je predsjednica.

PREDSJEDNICA U SVLAČIONICI NAKON UTAKMICE IZLJUBILA NOGOMETAŠE: ‘Malo nas je al’ nas ima, nije važno, srušit ćemo snove svima!’

Opet ide u svlačionicu

Kazala je i kako će se ponovno spustiti među igrače u svlačionicu nakon utakmice, bez obzira na rezultat.

“Vjerujem da ćemo pobijediti i da ćemo nastaviti dalje. Zahvalna sam nogometašima i Daliću. Otići ću ih pozdraviti nakon utakmice i nadam se da ću u međuvremenu stići na sebe staviti dres”, rekla je Grabar-Kitarović te je posebnu potporu dala našem kapetanu Luki Modriću.

Miljenik

“Posebnu potporu moram dati Luki Modriću, vjerujem da će on sutra blistati”, rekla je predsjednica za N1.

Prilikom posjeta Rusiji susrest će se i s ruskim premijerom Medvedevim.