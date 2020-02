PREDSJEDNICA NA ODLASKU PODNIJET ĆE ZAHTJEV ZA URED: ‘Kolinda neće tražiti nikakvu vilu ili slično, prihvatila bi nekakav stan’

‘Predsjednica će uzeti što joj Ministarstvo ponudi, ali prema mojim saznanjima ona ne kani tražiti nikakvu vilu ili nešto slično. Mislim da bi primjeren bio nekakav stan koji Vlada ima u svom vlasništvu’, kazao je za Večernji list izvor iz HDZ-a blizak Grabar Kitarović

Predsjednica na odlasku Kolinda Grabar-Kitarović još uvijek nije podnijela zahtjev kojim traži da joj se nakon mandata dodijeli Ured bivše predsjednice na koji ima pravo prema zakonu. No, kako piše Večernji list pozivajući se na izvore iz HDZ-a bliske Grabar-Kitarović, ona to svoje pravo namjerava zatražiti prije inauguracije novog predsjednika Zorana Milanovića koja će se održati 18. veljače. Isti izvor tvrdi da se predsjednica u odlasku još nije raspitivala o mogućem prostoru koji bi joj Ministarstvo državne imovine moglo ponuditi za ured.

Dodala je, navodno, da je svjesna da to nikako ne može biti vila u Visokoj u koju je za vrijeme svoje prve kampanje obećavala preseliti Ured predsjednika s Pantovčaka, a što se nije dogodilo, ali niti neka druga slična rezidencijalna nekretnina.

‘Visoka ne dolazi u obzir’

“Naravno da Visoka ne dolazi u obzir kao ni bilo kakav sličan prostor. Predsjednica će uzeti što joj Ministarstvo ponudi, ali prema mojim saznanjima ona ne kani tražiti nikakvu vilu ili nešto slično. Mislim da bi primjeren bio nekakav stan koji Vlada ima u svom vlasništvu”, kazao je za Večernji list spomenuti izvor iz HDZ-a.

I bivši predsjednik Stjepan Mesić, kojemu je to omogućio bivši premijer Ivo Sanader, imao je Ured u rezidencijalnoj vili u Grškovićevoj ulici na zagrebačkoj Šalati. No, ta mu je doživotna povlastica oduzeta 2016. godine na inicijativu Mosta koji je u to vrijeme bio s HDZ-om u vladajućoj koaliciji, a za vrijeme kratkotrajnog premijerskog mandata Tihomira Oreškovića. Zakon je bio izmijenjen pa beneficiju ureda bivšeg predsjednika ili predsjednice, skupa sa službenim vozačem i dvoje službenika bivši predsjednici sada mogu koristiti samo pet godina. Vila u Grškovićevoj ulici, gdje je Mesić imao Ured bivšeg predsjednika, potom je prodana.

Država je sve atraktivne stanove prodala

“Predsjednica temeljem zakona ima pravo na ured, a kada podnese zahtjev za taj ured, vidjet ćemo kakvi su gabariti i uvjeti kako ured treba izgledati, te ćemo joj ponuditi ono što Ministarstvo državne imovine ima, odnosno čime država upravlja i što će odgovarati uvjetima koje zatraži”, izjavio je ovoga tjedna ministar državne imovine Mario Banožić.

Dobro upućeni tvrde da bi pronalazak odgovarajućeg prostora za Ured uskoro bivše predsjednice mogao biti problem jer joj, budući da ima pravo na vozača i dvoje službenika, trebaju minimalno četiri prostorije. A standard je 15 kvadratnih metara po službeniku u što ulaze i popratne prostorije.

“To mora biti i prostor koji je uređen, a državni stanovi rijetko su takvi. Svi atraktivni stanovi koji su bili u državnom vlasništvu završili su u prodaji”, kazao je Večernjem listu dobro upućeni izvor iz HDZ-a.

