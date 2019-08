PREDSJEDNICA KONAČNO PROGOVORILA O NAPADIMA: ‘Ne može se svaki incident između raznih nacionalnosti kvalificirati kao etnički’

Brutalan napad kod Knina je i policija okarakterizirala kao zločin iz mržnje, no Predsjednica smatra da se ne treba a priori govoriti o etnički motiviranom nasilju

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu za HRT osvrnula se na nedavne događaje u Đevrskama i Uzdolju kod Knina.

“Moram reći da nasilje uvijek i svugdje osuđujem. Osuđivala sam ga i osuđujem. Ali želim isto tako vrlo jasno reći da se ne može svaki incident koji se dogodi između hrvatskih građana raznih nacionalnosti kvalificirati a priori kao etnički incident odnosno etnički motivirano nasilje,” rekla je predsjednica. Poručila je i kako neće dopustiti ‘da se to radi u Hrvatskoj’.

“Neću dopustiti da se to radi u Hrvatskoj jer vrlo je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentirati i etiketirati te incidente zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopće ne brinući o tim činjenicama. To je vrlo opasno jer to izaziva novu spiralu nasilja, netolerancije i izgreda i takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti”, rekla je predsjednica za HRT.

Protiv napadača, u Uzdolju podignute su kaznene prijave zbog kaznenih djela nasilničkog ponašanja počinjenog iz mržnje, oštećenja tuđe stvari i nanošenja tjelesnih ozljeda.

