PREDSJEDNICA JOŠ UVIJEK NAJPOPULARNIJA POLITIČARKA U HRVATSKOJ: Sinčić joj je za petama, SDP-ovaca nema na vidiku

Nova TV objavila je drugi dio Crobarometra, svog mjesečnog istraživanja o rejtingu hrvatskih političara. Predsjednica se, nakon naglog zaokreta koji smo vidjeli posljednjih mjesec dana iz kojeg je postalo očito da ide po novi mandat, zasad drži, ali jedva. Još uvijek je na 51 posto podrške, što je isti rezultat kao i u prosincu što znači da je birači zasad nisu posebno kaznili njen obnovljeni odnos s vladom. No, činjenica je da joj rejting ne raste, a u odnosu na neke prijašnje mjesece, recimo listopad kad je bila na 58 posto, ne zvuči posebno dobro. Pogotovo ne u izbornoj godini.

Grabar Kitarović treći mjesec zaredom ne pada, no uzmimo, recimo, Ivu Josipovića u istom razdoblju mandata; podrška mu je bila na dosta viših 66 posto. Ipak, predsjednica je i dalje najpopularnija političarka u zemlji, pozitivno o njoj misli 63 posto ispitanika, a negativno njih 32 (u prosincu je taj omjer bio 61:33). No opet, ako izvučemo Josipovića, predsjednica ni tu ne stoji genijalno. On je u istom razdoblju mandata bio na 75 posto pozitivnog dojma.

Davor Bernardić najgori

Drugi po popularnosti je Ivan Vilibor Sinčić, s 45 posto pozitivnog dojma i 42 posto negativnog. Za usporedbu, u prosincu je o njemu pozitivan dojam imalo 48 posto ispitanika. Gradonačelnik Milan Bandić je opet treći; o njemu pozitivan dojam ima 45 posto ispitanika (prošli mjesec je bio na 43 posto), a negativan njih 46 posto. Božo Petrov je četvrti s 39 posto građana, što je identičan rezultat kao u prosincu.

Premijer je od prosinca, kad je bio na 38 posto pozitivnog dojma, još pao pa je sad na 35 posto. O Andreju Plenkoviću negativan dojam ima 56 posto ispitanika. Ipak, Bernardić stoji najgore; samo njih 24 posto vidi ga pozitivno, a njih 60 posto negativno.

Kod HDZ-ovih birača Grabar-Kitarović je i dalje najpopularnija, s 93 posto potpore, Plenković je drugi s 80 posto, a Bandić treći sa 63 posto potpore ispitanika.

Kod SDP-ovih birača i dalje je najpopularnija Anka Mrak Taritaš sa 66 posto, slijedi šef SDP-a s 55 posto, a prvi put se progurao šef HSS-a Krešo Beljak. O njemu, naime, 54 posto SDP-ovih birača ima pozitivan dojam. Među biračima Živog zida Sinčić vodi s 87 posto, slijedi Grabar-Kitarović s 52 posto pa Božo Petrov s potporom od 48 posto.

Istraživanje je za Dnevnik Nove TV provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 990 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.