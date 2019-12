PREDSJEDNICA JE BAŠ RASPOLOŽENA, NAKON ŠKORE, RASPALILA I PO MILANOVIĆU: ‘On je bio neradnik. Radio je iz kafića’

Grabar-Kitarović tvrdi da će i dalje promicati hrvatske nacionalne interese te da nudi zajedništvo i optimizam

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović danas je s predizbornog skupa u Loboru poručila da će i dalje promicati hrvatske nacionalne interese i da nudi zajedništvo umjesto „mi ili oni“, optimizam umjesto beznađa i inicijativu Triju mora srednje Europe, umjesto Balkana „od kojeg smo se odlijepili“. Na predizbornom skupu Grabar-Kitarović je naglasila da je njezin posjet Krapinsko-zagorskoj županiji, Velikom Trgovišću, Zaboku, Bedekovčini i Loboru, posebno emotivan jer je na 20. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Podsjetila je da su s dr. Tuđmanom Hrvati ostvarili slobodu i jedinstvo hrvatske domovine. „Kasnije smo uveli Hrvatsku u članstvo Europske unije i NATO-a, a ja imam ogroman zadatak nastaviti taj posao, ne samo prosperitet svih nas, već i ugled Hrvatske u svijetu koji gradimo posljednjih godina“, rekla je Grabar-Kitarović koja se bori za drugi predsjednički mandat. Ocijenila je da je Hrvatska danas jedna od najprepoznatljivijih država u svijetu, koja vodi, a ne slijedi.

MILANOVIĆ JE UVJEREN DA BI TUĐMANA DANAS IZBACILI IZ HDZ-A: ‘On je bio Titov general koji je jako profitirao od tog sustava’

Odgovor protukandidatima

Predsjednička kandidatkinja HDZ-a Grabar-Kitarović, rekla je kako je došla predstaviti svoj program koji je u cijelosti pozitivan, ali da mora odgovoriti na negativnosti koje šire drugi kandidati. Ne navodeći imena, za jednog je kazala da je na Valentinovo krenuo u kampanju rekavši da trebamo ljude koji nose desnicu na srcu, no, kazala je Grabar-Kitarović, “neka nas nitko ne zavarava svojim lažnim probuđenim domoljubljem“.

Za drugog protukandidata rekla je kako je to „čovjek koji je bijesan na stanje u državi“. „A kada sam došla i preuzela dužnost predsjednice, Hrvatska je bila na koljenima. Kreditni rejting smeće, toliko nezaposlenih, toliko blokiranih, toliko firmi u blokadi. Hrvatska u nekakvom regionu. I onda je on danas bijesan. On je bio neradnik. Kada je bio premijer, radio je iz kafića, a ne iz Vlade“, kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.

KOLINDA OTKRILA KOLIKO JE ZARAĐIVALA ’91 PA SE OBRUŠILA NA ŠKORU: ‘On narodni čovjek? Ma dajte, molim vas. Malo morgen!’

Što Kolinda nudi?

Predstavljajući svoj program Grabar-Kitarović poručila je da nudi zajedništvo umjesto „mi ili oni“, optimizam umjesto beznađa, razvoj umjesto propadanja, inicijativu Triju mora srednje Europe umjesto regiona, Balkana „od kojeg smo se odlijepili“. „Ja sam osoba koja će promicati hrvatske nacionalne interese prije svega, koja će promicati naše vrijednosti ovdje i u svijetu, koja Hrvatsku nikada neće zvati malom, koja će sudjelovati u rješavanju ključnih društvenih problema kao što sam pokazala i dosada“, dodala je.

Demografiju je apostrofirala kao ključni problem u Hrvatskoj, ali i u Europi. Okupljenima na predizbornom skupu u Loboru poručila je da na predsjedničkim izborima 22. prosinca biraju osobu „koja prije svega voli ovu zemlju do bola“. Uoči skupa u Loboru, Kolinda Grabar-Kitarović zapalila je svijeću kod spomenika pokraj rodne kuće dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću te se družila s građanima u Zaboku i Bedekovičini.

KOLINDA ODRŽALA DUG GOVOR: ‘Ja sam žena koja se voli veseliti i pjevati. Ne želim izigravati salonsku političarku po crvenim tepisima’