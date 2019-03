PREDSJEDNICA GOVORILA O VANJSKOJ POLITICI: ‘Nama je Rusija bitan partner, dogovoren je Putinov posjet Hrvatskoj’

“Bilo je planova da to odradimo do kraja šestog mjeseca, međutim kako smo u predizbornoj godini bojim se da bi posjet predsjednika Putina bio previše stavljen u predizborni kontekst. Želim da se to izbjegne pa predlažemo sljedeću godinu bez obzira na to tko bio predsjednik države

Hrvatskoj su važni odnosi s Rusijom, posebice kao s trgovinskim partnerom, a ne može se zanemariti ni njezina uloga u jugoistočnoj Europi, izjavila je u petak predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknuvši da između nje i premijera nema prijepora u vođenju vanjske politike nego možda samo imaju drukčije interese.

“Nama je Rusija bitan trgovinski partner, to ističu i naši brojni gospodarstvenici i naravno ne može se zanemariti uloga Rusije u susjedstvu na jugoistoku Europe, a posebice u BiH”, rekla je predsjednica na tiskovnoj konferenciji posvećenoj vanjskopolitičkim aktivnostima. Istaknula je da je njoj važno da Rusija podupire suverenitet, teritorijalni integritet i neovisnost BiH, što je predsjednik Vladimir Putin više puta potvrdio.

Odnosi s Rusijom na dva kolosijeka

Ona je kazala da je raspravi nakon predstavljanja zadnjeg izvješće o BiH u Vijeću sigurnosti UN-a Rusija uz SAD jedina spomenula Daytonske sporazume, nužnost njihovog poštivanja i “jedina država koja je govorila o pravu Hrvata na jednakopravnost u BiH”.

“To je naravno rezultat našeg dijaloga i želimo s Ruskom Federacijom nastaviti taj dijalog o regionalnim pitanjima, pitanjima stabilnosti, mira i budućnosti.”

Grabar-Kitarović je rekla kako je dogovoren Putinov posjet Hrvatskoj, ali da ona želi da to bude dobro pripremljen sadržajni posjet.

“Bilo je planova da to odradimo do kraja šestog mjeseca, međutim kako smo u predizbornoj godini bojim se da bi posjet predsjednika Putina bio previše stavljen u predizborni kontekst. Želim da se to izbjegne pa predlažemo sljedeću godinu bez obzira na to tko bio predsjednik države.”

Podsjetila je da se RH u odnosima s Rusijom drži politike dva kolosijeka: s jedne strane apsolutno poštivanje, inzistiranje na poštivanju postulata međunarodnog prava kada je riječ o državnom suverenitetu, integritetu i političkoj neovisnosti država a s druge strane dijalog s Rusijom.

‘Između mene i premijera nema prijepora’

Predsjednica je istaknula da između nje i premijera Andreja Plenkovića ne postoje prijepori kada se radi o vođenju vanjske politike.

“Između premijera i mene nema prijepora. Postoje možda drukčiji interesi. On je možda više fokusiran na EU, europska pitanja, a ja sam napravila iskorak iz EU-a u transatlantsko područje ali i na druge kontinente.”

Upitana što misli o mogućnosti da ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić postane glavnom tajnicom Vijeća Europe, predsjednica je rekla da bi bila “velika stvar za Hrvatsku imati čelnika Vijeća Europe”.

O odnosu s Vučićem: ‘Za uspjeh je potrebno dvoje’

Nešto više od godinu dana nakon posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj, Grabar-Kitarović je o rezultatima rekla da je “za uspjeh potrebno dvoje”. Kazala je i kako smatra da je svaki razgovor bez obzira na rezultate dobar te da je potrebno razgovarati. Naglasila je kako je uspjeh Hrvatske da je u strategiju proširenja za zapadni Balkan ušao i uvjet da prije stupanja u članstvo EU-a zemlje kandidatkinje moraju riješiti otvorena pitanja sa susjednim državama.

“Mi ne želimo nikoga ucjenjivati, ali realno gledajući moramo iskoristiti prava koja imamo i to je u konačnici na korist državljana i jedne i druge strane.”

Što se tiče pitanja nestalih, kazala je kako je razočarana jer ga doživljava jako osobno.

“Osjećam to kao svoje obećanje tim majkama, roditeljima, sestrama i ostalima. Neću reći da sam frustrirana, ali sam doista razočarana što do sada nismo postigli neke konkretne korake ka rješavanju i zatvaranju tog pitanja.”

Još jednom je apelirala na sve strane da se poduzmu maksimalni napori i istaknula je kako to nije pitanje politike nego poštivanja ljudskih života i obitelji koje su toliko propatile i koje imaju pravo konačno saznati sudbinu svojih nestalih i da imaju mjesto gdje im se mogu pokloniti.

